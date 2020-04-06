GoldEA SwissSniper Pro

XAUUSD Professional Bot ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert mehrere bewährte Strategien, um eine konstante Rentabilität mit einer angestrebten Gewinnrate von über 70% zu erreichen.





Hauptmerkmale

🎯 Multi-Strategie-Ansatz

RSI-Reversal-Strategie - identifiziert überverkaufte/überkaufte Bedingungen

EMA Crossover System - Erfasst Trendmomentumänderungen

Bollinger Bands Mean Reversion - Handelt mit Kursausschlägen von Extremen

Stochastic Momentum Filter - Bestätigt Einstiegssignale mit Momentum

Trend Confirmation System - Verhindert den Handel im Gegentrend

🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement

Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

Täglicher Trade-Limit-Schutz (bis zu 500 Trades/Tag)

Spread-Filter verhindert den Handel bei hohen Spreads

Eigenkapitalschutz mit Überwachung des Mindestkontostandes

Kontrolle der Handelszeiten für optimale Marktbedingungen

News-Filter-Option zur Vermeidung einflussreicher Ereignisse

⚙️ Flexible Konfiguration

Anpassbare Lotgröße (Standardwert 0,01, vollständig einstellbar)

Manueller Override-Modus - Deaktivieren Sie den Bot bei Bedarf sofort

Alle Strategieparameter sind vom Benutzer anpassbar

Magic Number System für Multi-EA-Kompatibilität

für Multi-EA-Kompatibilität Zeitbasierte Handelskontrollen

📈 Echtzeit-Überwachung

Live Dashboard mit den aktuellen Marktbedingungen

Signalstatusanzeige mit allen Indikatorwerten

mit allen Indikatorwerten Verfolgung der Performance-Statistiken

Überwachung der Kontoinformationen

Trade Counter mit täglichen Limits

🎯 Ziel-Leistung

Metrik Ziel Beschreibung Gewinnrate >70% Nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Tägliche Trades 1-500 Skalierbare Frequenz Risiko/Belohnung 1:1.5 Konservative Gewinnziele Drawdown <15% Strenges Risikomanagement Mindest-Konto $1,000 Erreichbar für die meisten Trader

📋 Strategie-Details

🔍 Logik der Signalerzeugung

Der Bot benötigt mindestens 2 Bestätigungen von verschiedenen Strategien, bevor er eine Position eröffnet:

RSI-Signale: Identifiziert Umkehrpunkte bei extremen Niveaus (30/70) EMA-Überkreuzung: Bestätigt Trendrichtungswechsel (9/21 Perioden) Bollinger Bänder: Erkennt Gelegenheiten für eine Mittelwertumkehr Stochastik: Bestätigt Momentum-Verschiebungen Trend-Filter: Stellt sicher, dass die Trades mit der allgemeinen Marktrichtung übereinstimmen

🎚️ Einstiegsbedingungen

KAUFEN : 2+ bullische Signale + Bestätigung des Aufwärtstrends

VERKAUFEN : 2+ bärische Signale + Bestätigung des Abwärtstrends

: 2+ bärische Signale + Bestätigung des Abwärtstrends Keine Position: Wenn die Bedingungen die Mindestanforderungen nicht erfüllen

🚀 Installation & Einrichtung 📁 Schritt 1: Installation Laden Sie die EA-Datei herunter In den Ordner MQL5/Experts/ kopieren MetaTrader 5 neu starten An den XAUUSD-Chart anhängen ⚙️ Schritt 2: Konfiguration Stellen Sie Ihre bevorzugte Losgröße ein Risikoparameter einstellen Konfigurieren Sie die Handelszeiten Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Übersteuerung Magische Zahl festlegen (bei Verwendung mehrerer EAs) 📊 Schritt 3: Optimierung Führen Sie den Strategy Tester auf dem H1-Zeitrahmen aus Optimieren Sie die Parameter für Ihren Broker Testen Sie zunächst auf einem Demokonto Überwachen Sie die anfängliche Live-Performance 💻 Systemvoraussetzungen 📋 Mindestanforderungen Plattform : MetaTrader 5 (ab Build 3000)

Symbol : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen : M1-H4 (M15 empfohlen)

Konto-Typ : Jeder (ECN bevorzugt)

Mindesteinlage : $1.000

: $1.000 Hebelwirkung: 1:100 oder höher 🌐 Broker-Anforderungen Spreads : <30 Punkte im Durchschnitt

Ausführung : Marktausführung

Schlupf : <5 Punkte

Kommission : Beliebige Struktur

: Beliebige Struktur Handelszeiten: 24/5 Goldhandel 📊 Backtest-Ergebnisse 📈 Performance-Zusammenfassung (2023-2024) Trades insgesamt : 2.847

Gewinnrate : 73.2%

Gewinn-Faktor : 1.84

Maximaler Drawdown : 12.7%

Sharpe-Verhältnis : 1.67

: 1.67 Durchschnittlicher Handel: +$23.45 📉 Risiko-Analyse Aufeinanderfolgende Verluste : Maximal 7 Trades

Größter Verlust : -$180

Erholungszeit : <2 Wochen im Durchschnitt

: <2 Wochen im Durchschnitt Monatliche Konsistenz: 89% profitable Monate 🎯 Zielpublikum 👥 Perfekt für: Privatanleger , die einen automatisierten Goldhandel anstreben

Professionelle Trader , die ihr Portfolio diversifizieren wollen

Fondsmanager , die eine konstante Performance benötigen

Einsteiger , die eine eigenständige Handelslösung benötigen

, die eine eigenständige Handelslösung benötigen Erfahrene Trader, die zusätzliche Einkommensquellen suchen 💼 Anwendungsfälle: Primäre Handelsstrategie für Goldspezialisten

Portfolio-Diversifizierung für Forex-Händler

Passive Einkommensgenerierung für Investoren

Risikomanagement-Tool mit strengen Kontrollen

mit strengen Kontrollen Lernplattform für Strategieentwicklung 🛠️ Unterstützung & Updates 📞 Kundenunterstützung Technische Unterstützung : 24/7 über MQL5-Nachrichten

Unterstützung bei der Einrichtung : Vollständige Installationsanleitung

Parameter-Optimierung : Personalisierte Empfehlungen

: Personalisierte Empfehlungen Leistungsüberwachung: Monatliche Berichte verfügbar 🔄 Regelmäßige Updates Strategieverbesserungen aufgrund von Marktveränderungen

Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen

Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt

Marktanpassung für wechselnde Bedingungen

für wechselnde Bedingungen Kostenlose Updates für 12 Monate ⚠️ Risikowarnung Handelshinweis: Der Forex- und CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug und garantiert keine Gewinne. Testen Sie immer zuerst auf Demokonten.





