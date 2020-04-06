GoldEA SwissSniper Pro
- Experten
- Alexis Napoli
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
XAUUSD Professional Bot ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert mehrere bewährte Strategien, um eine konstante Rentabilität mit einer angestrebten Gewinnrate von über 70% zu erreichen.
Hauptmerkmale
🎯 Multi-Strategie-Ansatz
- RSI-Reversal-Strategie - identifiziert überverkaufte/überkaufte Bedingungen
- EMA Crossover System - Erfasst Trendmomentumänderungen
- Bollinger Bands Mean Reversion - Handelt mit Kursausschlägen von Extremen
- Stochastic Momentum Filter - Bestätigt Einstiegssignale mit Momentum
- Trend Confirmation System - Verhindert den Handel im Gegentrend
🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement
- Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung
- Täglicher Trade-Limit-Schutz (bis zu 500 Trades/Tag)
- Spread-Filter verhindert den Handel bei hohen Spreads
- Eigenkapitalschutz mit Überwachung des Mindestkontostandes
- Kontrolle der Handelszeiten für optimale Marktbedingungen
- News-Filter-Option zur Vermeidung einflussreicher Ereignisse
⚙️ Flexible Konfiguration
- Anpassbare Lotgröße (Standardwert 0,01, vollständig einstellbar)
- Manueller Override-Modus - Deaktivieren Sie den Bot bei Bedarf sofort
- Alle Strategieparameter sind vom Benutzer anpassbar
- Magic Number System für Multi-EA-Kompatibilität
- Zeitbasierte Handelskontrollen
📈 Echtzeit-Überwachung
- Live Dashboard mit den aktuellen Marktbedingungen
- Signalstatusanzeige mit allen Indikatorwerten
- Verfolgung derPerformance-Statistiken
- Überwachung derKontoinformationen
- Trade Counter mit täglichen Limits
🎯 Ziel-Leistung
|Metrik
|Ziel
|Beschreibung
|Gewinnrate
|>70%
|Nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit
|Tägliche Trades
|1-500
|Skalierbare Frequenz
|Risiko/Belohnung
|1:1.5
|Konservative Gewinnziele
|Drawdown
|<15%
|Strenges Risikomanagement
|Mindest-Konto
|$1,000
|Erreichbar für die meisten Trader
📋 Strategie-Details
🔍 Logik der Signalerzeugung
Der Bot benötigt mindestens 2 Bestätigungen von verschiedenen Strategien, bevor er eine Position eröffnet:
- RSI-Signale: Identifiziert Umkehrpunkte bei extremen Niveaus (30/70)
- EMA-Überkreuzung: Bestätigt Trendrichtungswechsel (9/21 Perioden)
- Bollinger Bänder: Erkennt Gelegenheiten für eine Mittelwertumkehr
- Stochastik: Bestätigt Momentum-Verschiebungen
- Trend-Filter: Stellt sicher, dass die Trades mit der allgemeinen Marktrichtung übereinstimmen
🎚️ Einstiegsbedingungen
- KAUFEN: 2+ bullische Signale + Bestätigung des Aufwärtstrends
- VERKAUFEN: 2+ bärische Signale + Bestätigung des Abwärtstrends
- Keine Position: Wenn die Bedingungen die Mindestanforderungen nicht erfüllen
🚀 Installation & Einrichtung
📁 Schritt 1: Installation
- Laden Sie die EA-Datei herunter
- In den Ordner MQL5/Experts/ kopieren
- MetaTrader 5 neu starten
- An den XAUUSD-Chart anhängen
⚙️ Schritt 2: Konfiguration
- Stellen Sie Ihre bevorzugte Losgröße ein
- Risikoparameter einstellen
- Konfigurieren Sie die Handelszeiten
- Aktivieren/Deaktivieren der manuellen Übersteuerung
- Magische Zahl festlegen (bei Verwendung mehrerer EAs)
📊 Schritt 3: Optimierung
- Führen Sie den Strategy Tester auf dem H1-Zeitrahmen aus
- Optimieren Sie die Parameter für Ihren Broker
- Testen Sie zunächst auf einem Demokonto
- Überwachen Sie die anfängliche Live-Performance
💻 Systemvoraussetzungen
📋 Mindestanforderungen
- Plattform: MetaTrader 5 (ab Build 3000)
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M1-H4 (M15 empfohlen)
- Konto-Typ: Jeder (ECN bevorzugt)
- Mindesteinlage: $1.000
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
🌐 Broker-Anforderungen
- Spreads: <30 Punkte im Durchschnitt
- Ausführung: Marktausführung
- Schlupf: <5 Punkte
- Kommission: Beliebige Struktur
- Handelszeiten: 24/5 Goldhandel
📊 Backtest-Ergebnisse
📈 Performance-Zusammenfassung (2023-2024)
- Trades insgesamt: 2.847
- Gewinnrate: 73.2%
- Gewinn-Faktor: 1.84
- Maximaler Drawdown: 12.7%
- Sharpe-Verhältnis: 1.67
- Durchschnittlicher Handel: +$23.45
📉 Risiko-Analyse
- Aufeinanderfolgende Verluste: Maximal 7 Trades
- Größter Verlust: -$180
- Erholungszeit: <2 Wochen im Durchschnitt
- Monatliche Konsistenz: 89% profitable Monate
🎯 Zielpublikum
👥 Perfekt für:
- Privatanleger, die einen automatisierten Goldhandel anstreben
- Professionelle Trader, die ihr Portfolio diversifizieren wollen
- Fondsmanager, die eine konstante Performance benötigen
- Einsteiger, die eine eigenständige Handelslösung benötigen
- Erfahrene Trader, die zusätzliche Einkommensquellen suchen
💼 Anwendungsfälle:
- Primäre Handelsstrategie für Goldspezialisten
- Portfolio-Diversifizierung für Forex-Händler
- Passive Einkommensgenerierung für Investoren
- Risikomanagement-Tool mit strengen Kontrollen
- Lernplattform für Strategieentwicklung
🛠️ Unterstützung & Updates
📞 Kundenunterstützung
- Technische Unterstützung: 24/7 über MQL5-Nachrichten
- Unterstützung bei der Einrichtung: Vollständige Installationsanleitung
- Parameter-Optimierung: Personalisierte Empfehlungen
- Leistungsüberwachung: Monatliche Berichte verfügbar
🔄 Regelmäßige Updates
- Strategieverbesserungen aufgrund von Marktveränderungen
- Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen
- Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt
- Marktanpassung für wechselnde Bedingungen
- Kostenlose Updates für 12 Monate
⚠️ Risikowarnung
Handelshinweis: Der Forex- und CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug und garantiert keine Gewinne. Testen Sie immer zuerst auf Demokonten.