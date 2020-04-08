Abiroid TrueHue HullMA

Ausführliche Beschreibung mit Bildschirmfotos hier:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763562







Funktionen

Drei Hull-MA-Varianten: Klassischer HMA, Exponentialer HMA (EHMA) und Dreieckiger HMA (THMA)

Multi-Timeframe-Unterstützung: Anzeige von Hull MA mit höherem Zeitrahmen auf jedem Chart

Dynamische Farbkodierung: Automatischer trendbasierter Farbwechsel für einfache Visualisierung

Kerzenkörper einfärben: Färben Sie Kerzenkörper basierend auf dem Hull-Trend oder der Preisposition

Echtzeit-Warnungen: Lassen Sie sich über Trendänderungen und Farbwechsel von Kerzen benachrichtigen

Anpassbare Visualisierungen: Einstellbare Farben, Liniendicke und Transparenz

Option Bandanzeige: Anzeige der verschobenen Hull-Linie für eine verbesserte visuelle Analyse





HMA-Stile:



Hull Moving Average (HMA) Die ursprüngliche Hull-MA-Formel, die die Verzögerung reduziert und gleichzeitig die Glattheit beibehält. Perfekt für Trendfolge- und Swing-Trading-Setups.

Exponential Hull Moving Average (EHMA) Verwendet exponentielle Glättung anstelle von gewichteten Durchschnitten und bietet eine schnellere Reaktion auf Preisänderungen, wobei die Vorteile der Hull-Formel erhalten bleiben.

Triangular Hull Moving Average (THMA) Eine einzigartige Variante, bei der eine dreieckige Gewichtung verwendet wird, die die glattesten Signale mit minimalen falschen Ausbrüchen liefert.





So verwenden Sie



Trend-Identifizierung: Wenn die Hull-Linie grün/limonenfarben ist, ist der Trend bullisch. Ist sie rot, ist der Trend rückläufig.

Einstiegssignale: Achten Sie bei Long-Einstiegen auf einen Farbwechsel von Rot zu Grün und bei Short-Einstiegen von Grün zu Rot.

Verwenden Sie SR-Bereiche wie Pivots oder Quarter Areas für den Einstieg und Ausstieg.

Multi-Timeframe-Analyse: Stellen Sie einen höheren Zeitrahmen ein (z. B. H4 auf dem M15-Chart), um den übergeordneten Trend zu erkennen, während Sie auf niedrigeren Zeitrahmen handeln.

Kerzenfärbung: Aktivieren Sie die Einfärbung des Kerzenkörpers, um sofort zu sehen, ob der Preis über oder unter der Hull-Linie liegt oder der Hull-Trendrichtung folgt.





Beispiel für Handelsstrategien



Strategie 1: Längerfristiger H1

Fügen Sie Wyatt's Pivots für Weekly hinzu, wenn Sie H1 verwenden. Oder Pivots-H4, wenn TF M1 ist. Pivot-Daily, wenn TF M5-M15 ist.

Warten Sie darauf, dass eine Kerze mit hohem Volumen aus VolumeCandles ein Pivot-Niveau durchquert.

Verwenden Sie die Standard-HMA-Periode 60 und den Multiplikator 3. Und handeln Sie nur, wenn Sie in Richtung des Hull MA-Trends handeln.





Strategie 2: M5 für schnelles Scalping

Hull MA: Die Einstellungen sind Länge 60 und Länge Multiplikator ist 3.

QQE Blau für Kaufen und Rot für Verkaufen.

Volumen Oszillator: Über 0%

Waddah Attar Explosion oberhalb der Explosionslinie

Einfacher RSI: Nicht über Overbought (70) für Buy. Und nicht unter überverkauft (30) für SELL.



