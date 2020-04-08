Abiroid TrueHue HullMA

Descripción detallada con capturas de pantalla aquí:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763562


Características

  • Tres variaciones de Hull MA: HMA clásico, HMA exponencial (EHMA) y HMA triangular (THMA)
  • Soporte Multi-Tiempo: Visualización de Hull MA de marcos temporales superiores en cualquier gráfico
  • Codificación dinámica de colores: Cambio automático de color basado en la tendencia para facilitar la visualización
  • Coloreado del cuerpo de la vela: Coloree los cuerpos de las velas según la tendencia del casco o la posición del precio
  • Alertas en tiempo real: Reciba notificaciones sobre los cambios de tendencia y los cambios de color de las velas
  • Visualizaciones personalizables: Colores, grosor de línea y transparencia ajustables
  • Opción de visualización de bandas: Muestra la línea del casco desplazada para mejorar el análisis visual


Estilos de HMA:

Hull Moving Average (HMA) La fórmula original de Hull MA que reduce el retardo manteniendo la suavidad. Perfecta para seguimiento de tendencias y swing trading.

Media Móvil Exponencial de Hull (EHMA) Utiliza el suavizado exponencial en lugar de medias ponderadas, proporcionando una respuesta más rápida a los cambios de precios, manteniendo los beneficios de la fórmula de Hull.

Media Móvil Triangular Hull (THMA) Una variación única que utiliza la ponderación triangular, ofreciendo las señales más suaves con un mínimo de falsas rupturas.


Cómo utilizar

Identificación de la tendencia: Cuando la línea del Casco es verde/lima, la tendencia es alcista. Cuando es roja, la tendencia es bajista.

Señales de entrada: Busque cambios de color de rojo a verde para entradas largas, y de verde a rojo para entradas cortas.

Utilice áreas SR como de Pivotes o Áreas Trimestrales para entrada y salida.

Análisis Multi-Tiempo: Establezca un marco de tiempo superior (como H4 en un gráfico M15) para ver la tendencia general mientras opera en marcos de tiempo inferiores.

Coloreado de Velas: Habilite la coloración del cuerpo de la vela para ver instantáneamente si el precio está por encima o por debajo de la línea Hull, o siguiendo la dirección de la tendencia Hull.


Ejemplo de Estrategias de Trading

Estrategia 1: Largo plazo H1

Añada los Pivotes de Wyatt para Semanal si utiliza H1. O Pivots-H4 si TF es M1. Pivote-Diario si TF es M5-M15.

Espere a que una vela de alto volumen de VolumeCandles cruce un nivel de Pivote.

Utilice por defecto HMA 60 período y 3 multiplicador. Y sólo el comercio si en la dirección de Hull MA tendencia.


Estrategia 2: M5 para scalping rápido

Hull MA: La longitud es 60, y el multiplicador de longitud es 3.

QQE Azul para Compra y Rojo para VENTA.

Oscilador de Volumen: Por encima del 0%

Waddah Attar Explosión por encima de la línea de explosión

RSI Simple: No por encima de Sobrecompra(70) para COMPRAR. Y No por debajo de sobreventa (30) para VENDER.


Abir Pathak
5 (5)
Indicadores
Lea la descripción detallada y obtenga una demostración gratuita e indicadores adicionales: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/758610 Características: Escaneo de Flechas de Media Tendencia: Escanea Max Bars Pasadas para flechas de Media Tendencia. Muestra cuántas barras atrás se produjo la flecha en un soporte Alertas de Barras Pasadas: Número de barras hacia atrás para las que el escáner enviará alertas. Halftrend HTF Align: Escanea los plazos más altos para la dirección de la tendencia del
Abiroid Supertrend Scanner
Abir Pathak
Indicadores
Lea la descripción detallada y los indicadores adicionales: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758622 Este tablero de Supertendencia es un tablero multi-moneda y multi-marco de tiempo que da señales cada vez que la supertendencia cambia su dirección de tendencia. Tenga en cuenta, que esto no es un sistema de comercio completo. Le ayudará a obtener señales iniciales de Supertendencia y alineaciones de tendencia en plazos más largos. Y es para ser utilizado con sus propias estrategias Supertrend.
