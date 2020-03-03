Ape Alpha Propfirm Edge

APE (Alpha Prop Edge) 소개

APE는 **평균 회귀 전략(Mean Reversion)**을 기반으로 개발된 자동매매 프로그램(Expert Advisor)입니다. 시장의 과도한 가격 확장을 감지하고, 사전에 정의된 조건에 따라 반대 방향으로 진입합니다.

이 시스템은 일일 손실 제한, 자동 청산 기능 등 리스크 관리 기능을 내장하고 있으며, 계좌 크기나 거래 환경에 따라 사용자 설정이 가능합니다.

APE는 광범위한 과거 데이터 백테스트를 통해 구조적 안정성을 검증하였으며, 포지션 조절 및 리스크 관리를 이해하는 경험 많은 사용자에게 적합합니다.

리스크 관리 기능:

설정 가능한 일일 최대 손실 제한

목표 수익 도달 시 자동 청산 기능

보수형, 중립형, 공격형 등의 리스크 프로파일 설정 가능

기술적 특징:

시장의 과도한 움직임을 활용한 반대 매매 전략

자산 보호를 위한 내부 보호 기능 포함

평가 계좌 및 펀딩 규칙에 맞춘 유연한 설정 가능

테스트, 전략 연구 및 통제된 실전 적용에 적합

중요 안내:

이 시스템은 특정 조건에서 보유 포지션 규모가 증가할 수 있으며, 장기 투자 또는 성과 이력 구축 용도로는 권장되지 않습니다.

모든 결과는 과거 데이터를 기반으로 한 백테스트이며, 향후 수익을 보장하지 않습니다. 모든 사용은 위험에 대한 충분한 이해를 바탕으로 진행되어야 합니다.

통화쌍 안내:

APE는 다양한 통화쌍에서 사용이 가능하지만, 아래 4가지 주요 페어를 중심으로 운용할 경우 안정성과 리스크 완화 측면에서 더 우수한 결과를 기대할 수 있습니다: