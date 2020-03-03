Ape Alpha Propfirm Edge
- Experts
- Jacob Hooper
- Versão: 1.1
- Atualizado: 8 julho 2025
- Ativações: 5
Sobre o APE (Alpha Prop Edge)
APE é um Expert Advisor (EA) desenvolvido com base em uma estratégia de reversão à média. O sistema identifica movimentos de preço excessivos e executa ordens na direção oposta, de acordo com condições previamente definidas.
Inclui controles de risco internos como limite diário de perdas e mecanismos automáticos de encerramento de operações. Os parâmetros podem ser ajustados conforme o tamanho da conta, tipo de operação ou requisitos de avaliação.
O APE foi amplamente testado em dados históricos para verificar sua consistência estrutural. É recomendado para traders com experiência em gestão de risco e exposição.
Recursos de gerenciamento de risco:
-
Limite diário de perda configurável
-
Encerramento automático após atingir lucro definido
-
Perfis de risco ajustáveis (conservador, moderado, agressivo)
Visão técnica:
-
Estratégia contrária baseada em extensão de mercado
-
Mecanismo de proteção de capital integrado
-
Compatível com regras de contas financiadas
-
Pode ser usado para testes, simulações e aplicação discreta
Aviso importante:
Este sistema pode aumentar a exposição em determinadas condições. Não é projetado para uso como estratégia de longo prazo ou construção de histórico real.
Todos os resultados são provenientes de testes com dados históricos e não representam desempenho ao vivo. O uso deve ser feito com conhecimento total dos riscos envolvidos.
Pares de moedas:
O APE pode operar em vários pares, porém focar nos quatro principais abaixo pode proporcionar maior estabilidade e menor risco:
-
AUDCAD
-
EURCAD
-
NZDCAD
-
GBPNZD
-
AUDNZD
-
EURJPY
-
EURAUD
-
GBPAUD
-
EURGBP (menor desempenho nos testes)