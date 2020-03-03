Ape Alpha Propfirm Edge

Sobre o APE (Alpha Prop Edge)

APE é um Expert Advisor (EA) desenvolvido com base em uma estratégia de reversão à média. O sistema identifica movimentos de preço excessivos e executa ordens na direção oposta, de acordo com condições previamente definidas.

Inclui controles de risco internos como limite diário de perdas e mecanismos automáticos de encerramento de operações. Os parâmetros podem ser ajustados conforme o tamanho da conta, tipo de operação ou requisitos de avaliação.

O APE foi amplamente testado em dados históricos para verificar sua consistência estrutural. É recomendado para traders com experiência em gestão de risco e exposição.

Recursos de gerenciamento de risco:

Limite diário de perda configurável

Encerramento automático após atingir lucro definido

Perfis de risco ajustáveis (conservador, moderado, agressivo)

Visão técnica:

Estratégia contrária baseada em extensão de mercado

Mecanismo de proteção de capital integrado

Compatível com regras de contas financiadas

Pode ser usado para testes, simulações e aplicação discreta

Aviso importante:

Este sistema pode aumentar a exposição em determinadas condições. Não é projetado para uso como estratégia de longo prazo ou construção de histórico real.

Todos os resultados são provenientes de testes com dados históricos e não representam desempenho ao vivo. O uso deve ser feito com conhecimento total dos riscos envolvidos.

Pares de moedas:

O APE pode operar em vários pares, porém focar nos quatro principais abaixo pode proporcionar maior estabilidade e menor risco: