Ape Alpha Propfirm Edge

Sobre o APE (Alpha Prop Edge)

APE é um Expert Advisor (EA) desenvolvido com base em uma estratégia de reversão à média. O sistema identifica movimentos de preço excessivos e executa ordens na direção oposta, de acordo com condições previamente definidas.

Inclui controles de risco internos como limite diário de perdas e mecanismos automáticos de encerramento de operações. Os parâmetros podem ser ajustados conforme o tamanho da conta, tipo de operação ou requisitos de avaliação.

O APE foi amplamente testado em dados históricos para verificar sua consistência estrutural. É recomendado para traders com experiência em gestão de risco e exposição.

Recursos de gerenciamento de risco:

  • Limite diário de perda configurável

  • Encerramento automático após atingir lucro definido

  • Perfis de risco ajustáveis (conservador, moderado, agressivo)

Visão técnica:

  • Estratégia contrária baseada em extensão de mercado

  • Mecanismo de proteção de capital integrado

  • Compatível com regras de contas financiadas

  • Pode ser usado para testes, simulações e aplicação discreta

Aviso importante:
Este sistema pode aumentar a exposição em determinadas condições. Não é projetado para uso como estratégia de longo prazo ou construção de histórico real.
Todos os resultados são provenientes de testes com dados históricos e não representam desempenho ao vivo. O uso deve ser feito com conhecimento total dos riscos envolvidos.

Pares de moedas:
O APE pode operar em vários pares, porém focar nos quatro principais abaixo pode proporcionar maior estabilidade e menor risco:

  1. AUDCAD

  2. EURCAD

  3. NZDCAD

  4. GBPNZD

  5. AUDNZD

  6. EURJPY

  7. EURAUD

  8. GBPAUD

  9. EURGBP (menor desempenho nos testes)


