Emergency Exit EA

Emergency Exit ist ein MT5-Expertenberater, den ich entwickelt habe, um ein bestimmtes Problem zu lösen: die Überwachung und Verwaltung des Gesamtkontorisikos über mehrere Positionen hinweg. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die sich auf Einstiegssignale oder komplexe Handelsalgorithmen konzentrieren, hat Emergency Exit nur eine Aufgabe - die Überwachung Ihres gesamten schwebenden P/L und das Ergreifen von Maßnahmen, wenn Ihre vordefinierten Schwellenwerte erreicht werden.

Aufgrund der Einschränkungen des mt5-Testers ist es nicht möglich, das Programm zu testen. Sie können mir jedoch eine private Nachricht schicken, um eine voll funktionsfähige Demo zu erhalten - nur zeitlich begrenzt.



Die Hauptfunktionalität dreht sich um zwei einfache Bedingungen:





Schließen, wenn P/L >: Wird ausgelöst, wenn der Gewinn einen bestimmten Wert übersteigt (Take Profit) ODER wenn sich die Verluste bis zu einem bestimmten Niveau erholen.

Schließen, wenn P/L <: Wird ausgelöst, wenn die Verluste einen bestimmten Wert überschreiten (Stop Loss) ODER wenn der Gewinn unter einen bestimmten Wert fällt (Gewinnsicherung).



Diese Schwellenwerte arbeiten unabhängig voneinander und können gleichzeitig aktiv sein, was Ihnen flexible Risikomanagementoptionen bietet.





Sie können wählen, wie sich der EA verhält, nachdem ein Schwellenwert ausgelöst wurde:





Deaktivierungsmodus : Das ursprüngliche Verhalten - wenn ein Schwellenwert erreicht wird, werden alle Positionen geschlossen und der Schwellenwert auf 0 zurückgesetzt. Sie müssen Ihre Werte für den nächsten Stapel von Trades manuell neu eingeben.





Modus "Einstellungen halten" : Perfekt für Scalper - wenn ein Schwellenwert erreicht wird, werden alle Positionen geschlossen, aber der Schwellenwert bleibt mit denselben Werten aktiv. Sobald Sie neue Trades eröffnen und den Schwellenwert erneut erreichen, werden diese automatisch geschlossen. Sie müssen die Werte nicht immer wieder neu eingeben.





Über die Schwellenwertüberwachung hinaus erhalten Sie:





Alle Positionen mit einem Klick schließen

Nur Kauf-Positionen schließen

Nur Verkaufspositionen schließen

Schließen Sie nur gewinnbringende Positionen

Nur Positionen mit Verlusten schließen

Deaktivieren Sie die Schaltfläche, um alle Schwellenwerte zurückzusetzen (funktioniert in beiden Modi)









Einstellbare UI-Skala für verschiedene Bildschirmauflösungen.

Positionieren Sie das Fenster an einer beliebigen Stelle in Ihrem Chart.

Vertikales oder horizontales Layout.



Dieses Tool ist am besten geeignet für:





Scalper, die einmalige Gewinnziele setzen und diese automatisch wieder aktivieren möchten.

Multi-Pair-Händler, die das Gesamtrisiko ihres Kontos überwachen müssen.

Händler, die im Notfall einen "Rauswurfknopf" für ihre Positionen benötigen.

Jeder, der seine Gewinne nach einem guten Lauf schützen möchte.

Händler, die den Gesamt-Drawdown über mehrere Positionen hinweg begrenzen müssen.



Hier sind einige ehrliche, praktische Möglichkeiten, wie Händler den Notausstieg nutzen:





Traditioneller Handel (Deaktivierungsmodus):

Kontoweiter Stop-Loss: "Ich möchte heute nicht mehr als 200 $ verlieren" → Close setzen, wenn P/L < -200

Gewinnziel: "Ich möchte heute einen Gewinn von 500 $ erzielen" → Close setzen, wenn P/L > 500

Gewinnabsicherung: "Wenn mein Gewinn von 300 $ auf 150 $ fällt, schließe ich alles" → Close setzen, wenn P/L < 150

Loss Recovery Exit: "Wenn sich mein Verlust von $200 auf -$50 verbessert, nehme ich ihn mit und gehe weg" → Close einstellen, wenn P/L > -50



Scalping (Modus "Einstellungen halten"):

Repetitive Gewinnmitnahmen: Stellen Sie einmal "Schließen, wenn P/L > 100" ein, und jedes Mal, wenn Sie $100 Gewinn erzielen, werden alle Positionen geschlossen und der Schwellenwert wird sofort wieder für Ihre nächsten Trades aktiviert

Konsequentes Risikomanagement: Stellen Sie "Schließen, wenn P/L < -50" ein und machen Sie sich keine Gedanken über das manuelle Zurücksetzen Ihres Stop-Loss zwischen den Handelssitzungen

Schneller Turnaround: Perfekt für Händler, die im Laufe des Tages mehrere Positionen mit denselben Risikoparametern öffnen und schließen



Notfallkontrollen (beide Modi):

Manuelle Schließoptionen für den Fall, dass Sie bestimmte Positionstypen schnell schließen müssen

Sofortige Schaltfläche "Alle schließen" für Notfallsituationen

Selektives Schließen (nur Käufe, nur Verkäufe, nur Gewinner, nur Verlierer)



Technische Details

Entwickelt für MetaTrader 5

Verwendet asynchrone Handelsoperationen für eine zuverlässige Ausführung

Effiziente Positionsverfolgung, die Ihr System nicht ausbremst

Ordnungsgemäße Speicherverwaltung und Bereinigung beim Entfernen

Neu: Persistente Schwellenwerteinstellungen für Scalping-Workflows

Abschließende Überlegungen

Emergency Exit macht Sie nicht zu einem besseren Trader oder generiert keine großartigen Signale. Es bietet Ihnen jedoch ein Sicherheitsnetz und Notfallkontrollen für die Verwaltung Ihres gesamten Kontorisikos.





Der neue Modus "Hold Settings" ist besonders wertvoll für Scalper und aktive Trader, die immer wieder dieselben Risikoparameter verwenden. Legen Sie Ihr Gewinnziel einmal zu Beginn Ihrer Handelssitzung fest, und überlassen Sie es dem EA, das wiederholte Schließen und Wiederaufstocken automatisch zu übernehmen.





Es handelt sich um ein spezialisiertes Tool, das nur eine Aufgabe erfüllt: die Überwachung Ihres Gesamtgewinns und das Ergreifen von Maßnahmen, wenn Ihre vordefinierten Schwellenwerte erreicht werden. Wenn diese spezielle Funktionalität eine Lücke in Ihrem Trading-Setup füllt, könnte sie eine Überlegung wert sein.





Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise haben oder spezielle Anwendungsfälle besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Jeder Vorschlag für ein Update ist willkommen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Handel.

Elie



