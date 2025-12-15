LSCB Scalping
- Experten
- Mathieu Ouellet
- Version: 7.40
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
LSCB Expert Advisor v7.0
Liquidity Sweep Counter Breakout Strategie
Der LSCB Expert Advisor implementiert eine Strategie, die auf der Erkennung von Liquidity Sweep und Counter-Trend-Einträgen basiert. Das System erkennt, wenn der Preis vorübergehend wichtige Niveaus durchbricht, bevor er seine Richtung umkehrt, ein Muster, das häufig bei institutionellen Handelsaktivitäten beobachtet wird.
Überblick über die Strategie
Die LSCB-Strategie basiert auf der Erkennung von Konsolidierungsphasen, gefolgt von Liquiditätsschwankungen. Wenn der Kurs die festgelegten Kursniveaus durchbricht, aber wieder innerhalb der Spanne schließt, betrachtet das System dies als ein potenzielles Umkehrsignal. Der Algorithmus verwendet ATR-Berechnungen, um sich an unterschiedliche Marktvolatilitätsbedingungen anzupassen.
Kernfunktionen
Marktanalyse-Funktionen:
- ATR-basierte Erkennung von Konsolidierungen
- Dynamische Erkennung von Kursschwankungen
- Erkennung von Liquidity Sweep-Mustern
- Multi-Timeframe-Kompatibilität
Risiko-Management-System:
- Mehrere Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnungsmethoden
- Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos
- Break-even-Management-Funktionalität
- Implementierung von Trailing-Stops
- Maximale Grenzen für gleichzeitigen Handel
Optionen zum Filtern:
- RSI-Dynamik-Filter
- Filter für gleitenden Durchschnittstrend
- Filter für Volumenbestätigung
- Filter für die Zeit der Handelssitzung
- Vereinfachter Modus für Testzwecke
Technische Spezifikationen
Kompatible Instrumente:
- Alle wichtigen und weniger wichtigen Devisenpaare
- Gold und Edelmetalle
- Aktienindizes und CFD-Instrumente
- Automatische Handhabung von Symbol-Suffixen
Plattform-Anforderungen:
- MetaTrader 5-Plattform
- Empfehlungen zum Mindestkontostand gelten
- Kompatibel mit allen Broker-Kontotypen
Konfigurations-Parameter
Primäre Einstellungen:
- Hoch/Tief-Erkennungszeitraum (Standard: 7 Balken)
- ATR-Konsolidierungsschwelle (Standardwert: 1,2)
- Schwellenwert für die Annäherung an die Range (Standardwert: 0,5 ATR-Multiplikator)
- Konsolidierungsbalken für die Range-Berechnung (Standardwert: 5 Balken)
Risikomanagement:
- Stop-Loss ATR-Multiplikator (Voreinstellung: 1,5)
- Gewinnmitnahme ATR-Multiplikator (Voreinstellung: 2,5)
- Maximale Losgrößengrenzen
- Risikoprozentsatz pro Handel
- Maximale gleichzeitige Positionen (Voreinstellung: 2)
Handelsmanagement-Funktionen
Das System verfügt über automatische Handelsverwaltungsfunktionen. Die Break-even-Funktionalität verschiebt Stop-Losses, um das Anfangskapital zu schützen, wenn die Trades profitabel werden. Die Implementierung von Trailing-Stops hilft, Gewinne bei günstigen Kursbewegungen zu sichern. Positionslimits verhindern, dass ein übermäßiges Marktrisiko eingegangen wird.
Anzeige und Überwachung
Visuelle Elemente:
- Anzeige der Handelsspannen in Echtzeit auf den Charts
- Hervorhebung von Konsolidierungszonen
- Pfeile für den Handelseinstieg
- Performance-Dashboard mit Schlüsselmetriken
Dashboard-Informationen:
- Kontostand und Eigenkapitalverfolgung
- Handelsstatistiken und Gewinnrate
- Überwachung aktiver Positionen
- Analyse der Marktbedingungen
- Aktuelle ATR- und Spread-Werte
Betriebsmodi
Der EA unterstützt drei Betriebsmodi:
Der Gegentrend-Modus konzentriert sich auf Umkehrpositionen, wenn der Preis die Liquidität über die Grenzen der Handelsspanne hinaus treibt. Im Breakout-Modus werden Trades in Richtung von Range-Breaks getätigt. Der kombinierte Modus nutzt beide Ansätze je nach Marktbedingungen.
Installationsprozess
Die Standardinstallation erfordert das Kopieren der EA-Datei in den Ordner MetaTrader 5 Experts. Nach dem Neustart der Plattform fügen Sie den EA dem gewünschten Chart zu und konfigurieren die Parameter entsprechend Ihren Handelspräferenzen. Aktivieren Sie den algorithmischen Handel in den Plattformeinstellungen für den automatischen Betrieb.
Parameter-Richtlinien
Für Forex-Paare auf stündlichen Zeitrahmen bieten die Standardparameter in der Regel geeignete Ausgangspunkte. Der Goldhandel kann aufgrund der höheren Preisschwankungen von angepassten Volatilitätsschwellen profitieren. Bei niedrigeren Zeitrahmen sind möglicherweise kürzere Zeiträume für die Bereichserkennung erforderlich, während bei höheren Zeitrahmen längere Zeiträume für eine ordnungsgemäße Bereichserkennung notwendig sein können.
Überlegungen zum Risikomanagement
Der EA enthält mehrere Sicherheitsvorkehrungen zur Steuerung des Handelsrisikos. Die Berechnung der Positionsgröße berücksichtigt den Kontostand und vordefinierte Risikoprozentsätze. Die Margin-Validierung verhindert einen übermäßigen Einsatz von Leverage. Die Stop-Loss-Implementierung bietet einen Abwärtsschutz für alle Trades.
Backtest-Kompatibilität
Das System unterstützt die Funktionalität des MetaTrader 5 Strategie-Testers. Historische Tests unter verschiedenen Marktbedingungen helfen bei der Bewertung der Leistungsmerkmale. Der EA behält ein konsistentes Verhalten zwischen Backtesting- und Live-Handelsumgebungen bei.
Dokumentation
Es werden vollständige Setup-Anweisungen und Parametererklärungen bereitgestellt. Die Dokumentation umfasst Strategielogik, Risikomanagementfunktionen und Hinweise zur Fehlerbehebung. Vorschläge zur Parameteroptimierung helfen, den EA an verschiedene Handelsstile anzupassen.
Technische Implementierung
Der EA verwendet Standard-MQL5-Funktionen ohne externe Abhängigkeiten. Die Codestruktur folgt den MetaTrader 5 Entwicklungsstandards. Das System handhabt die Symbol-Spezifikationen automatisch und passt sich an verschiedene Broker-Implementierungen an.
Leistungsüberwachung
Eingebaute Statistiken ermöglichen eine Leistungsanalyse. Gewinnratenberechnungen, Gewinnverfolgung und Drawdown-Überwachung helfen bei der Bewertung der EA-Effektivität. Das Dashboard zeigt Echtzeit-Handelsmetriken zur laufenden Leistungsbewertung an.
Marktkonformität
Der EA erfüllt die technischen Anforderungen des MQL5-Marktes und besteht die Validierungstests. Alle Eingabeparameter verwenden englische Namenskonventionen. Das System arbeitet innerhalb der Beschränkungen der MetaTrader 5-Plattform und der Spezifikationen des Brokers.
Dieser Expert Advisor ist für Händler konzipiert, die mit automatisierten Handelssystemen und Marktrisikomanagement vertraut sind. Es wird empfohlen, ihn vor der Implementierung im Live-Handel zu testen und die Parameter zu optimieren.
Wichtiger Hinweis
Der Handel ist mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden. Automatisierte Handelssysteme können keine profitablen Ergebnisse garantieren. Die Benutzer sollten die Logik der Strategie und die damit verbundenen Risiken vor der Implementierung verstehen. Für die Systembewertung und die Optimierung der Parameter werden Demotests empfohlen.