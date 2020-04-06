LSCB Scalping

LSCB Asesor Experto v7.0

Estrategia de barrido de liquidez contra ruptura

El Asesor Experto LSCB implementa una estrategia basada en la detección de barridos de liquidez y entradas contra tendencia. El sistema identifica cuando el precio rompe temporalmente los niveles clave antes de invertir la dirección, un patrón comúnmente observado en la actividad comercial institucional.

Visión general de la estrategia

La estrategia LSCB funciona detectando periodos de consolidación seguidos de barridos de liquidez. Cuando el precio sobrepasa los niveles de rango establecidos pero vuelve a cerrar dentro del rango, el sistema lo considera una posible señal de inversión. El algoritmo utiliza cálculos de ATR para adaptarse a las diferentes condiciones de volatilidad del mercado.

Características principales

Funciones de análisis de mercado:

Detección de consolidación basada en ATR

Identificación dinámica de niveles de rango

Reconocimiento de patrones de barrido de liquidez

Compatibilidad con múltiples marcos temporales

Sistema de gestión de riesgos:

Múltiples métodos de cálculo de stop loss y take profit

Dimensionamiento de posiciones en función del porcentaje de riesgo de la cuenta

Funcionalidad de gestión del punto de equilibrio

Implementación de trailing stop

Límites máximos de operaciones simultáneas

Opciones de filtrado:

Filtro de impulso RSI

Filtro de tendencia de media móvil

Filtro de confirmación de volumen

Filtro de hora de la sesión de negociación

Modo simplificado para pruebas

Especificaciones técnicas

Instrumentos compatibles:

Todos los pares de divisas principales y secundarios

Oro y metales preciosos

Índices bursátiles e instrumentos CFD

Gestión automática de sufijos de símbolos

Requisitos de la plataforma:

Plataforma MetaTrader 5

Se aplican recomendaciones de saldo mínimo de cuenta

Compatible con todos los tipos de cuenta de broker

Parámetros de configuración

Parámetros principales:

Periodo de detección Alto/Bajo (por defecto: 7 barras)

Umbral de consolidación ATR (por defecto: 1,2)

Umbral de proximidad de rango (por defecto: 0,5 multiplicador ATR)

Barras de consolidación para el cálculo del rango (por defecto: 5 barras)

Gestión del riesgo:

Stop loss multiplicador ATR (por defecto: 1.5)

Multiplicador ATR de Take Profit (por defecto: 2,5)

Límites máximos de tamaño de lote

Porcentaje de riesgo por operación

Posiciones concurrentes máximas (por defecto: 2)

Funciones de gestión de operaciones

El sistema incluye funciones automáticas de gestión de operaciones. La funcionalidad de punto de equilibrio mueve los stop loss para proteger el capital inicial cuando las operaciones se vuelven rentables. La implementación de trailing stops ayuda a asegurar las ganancias en movimientos de precios favorables. Los límites de posición evitan la sobreexposición al riesgo de mercado.

Visualización y supervisión

Elementos visuales:

Visualización del nivel de rango en tiempo real en los gráficos

Resaltado de zonas de consolidación

Flechas de entrada de operaciones

Panel de rendimiento con métricas clave

Información del panel:

Saldo de la cuenta y seguimiento del capital

Estadísticas de operaciones y tasa de ganancias

Seguimiento de posiciones activas

Análisis de las condiciones del mercado

Lecturas actuales de ATR y spread

Modos de funcionamiento

El EA admite tres modos operativos:

El modo contratendencia se centra en entradas de inversión cuando el precio barre la liquidez más allá de los límites del rango. El modo Breakout entra en operaciones en la dirección de las rupturas de rango. El modo combinado utiliza ambos enfoques en función de las condiciones del mercado.

Proceso de instalación

La instalación estándar requiere copiar el archivo del EA a la carpeta de Expertos de MetaTrader 5. Después de reiniciar la plataforma, adjunte el EA al gráfico deseado y configure los parámetros de acuerdo con las preferencias de negociación. Habilite el comercio algorítmico en la configuración de la plataforma para el funcionamiento automatizado.

Pautas de parámetros

Para los pares de divisas en plazos horarios, los parámetros por defecto suelen proporcionar puntos de partida adecuados. La negociación con oro puede beneficiarse de umbrales de volatilidad ajustados debido a las mayores fluctuaciones de precios. Los plazos más bajos pueden requerir periodos de detección de rangos reducidos, mientras que los plazos más altos pueden necesitar periodos más largos para una correcta identificación de rangos.

Consideraciones sobre la gestión de riesgos

El EA incluye múltiples salvaguardas para gestionar el riesgo de las operaciones. Los cálculos del tamaño de las posiciones tienen en cuenta el saldo de la cuenta y los porcentajes de riesgo predefinidos. La validación del margen evita un uso excesivo del apalancamiento. La implementación de Stop Loss proporciona protección a la baja en todas las operaciones.

Compatibilidad con Backtest

El sistema es compatible con la función de comprobación de estrategias de MetaTrader 5. Las pruebas históricas a través de múltiples condiciones de mercado ayudan a evaluar las características de rendimiento. El EA mantiene un comportamiento consistente entre el backtesting y los entornos de negociación en vivo.

Documentación

Se proporcionan instrucciones completas de configuración y explicaciones de los parámetros. La documentación abarca la lógica de la estrategia, las funciones de gestión de riesgos y la resolución de problemas. Las sugerencias de optimización de parámetros ayudan a adaptar el EA a diferentes estilos de negociación.

Implementación técnica

El EA utiliza funciones estándar MQL5 sin dependencias externas. La estructura del código sigue los estándares de desarrollo de MetaTrader 5. El sistema maneja las especificaciones de los símbolos automáticamente y se adapta a las diferentes implementaciones de los brokers.

Monitorización del rendimiento

El seguimiento de estadísticas incorporado proporciona análisis de rendimiento. Los cálculos de la tasa de ganancias, el seguimiento de los beneficios y el control de la reducción ayudan a evaluar la eficacia del EA. El panel de control muestra métricas de negociación en tiempo real para una evaluación continua del rendimiento.

Conformidad con el mercado

El EA cumple los requisitos técnicos del mercado MQL5 y supera las pruebas de validación. Todos los parámetros de entrada utilizan convenciones de nomenclatura en inglés. El sistema opera dentro de las limitaciones de la plataforma MetaTrader 5 y las especificaciones del broker.

Este Asesor Experto está diseñado para operadores familiarizados con los sistemas de trading automatizados y la gestión de riesgos de mercado. Se recomiendan pruebas adecuadas y optimización de los parámetros antes de la aplicación de comercio en vivo.

Aviso importante

El trading implica un riesgo financiero sustancial. Los sistemas automatizados de negociación no pueden garantizar resultados rentables. Los usuarios deben comprender la lógica de la estrategia y los riesgos asociados antes de implementarla. Se recomienda realizar pruebas de demostración para evaluar el sistema y optimizar los parámetros.



