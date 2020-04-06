LSCB Scalping

LSCB Asesor Experto v7.0

Estrategia de barrido de liquidez contra ruptura

El Asesor Experto LSCB implementa una estrategia basada en la detección de barridos de liquidez y entradas contra tendencia. El sistema identifica cuando el precio rompe temporalmente los niveles clave antes de invertir la dirección, un patrón comúnmente observado en la actividad comercial institucional.

Visión general de la estrategia

La estrategia LSCB funciona detectando periodos de consolidación seguidos de barridos de liquidez. Cuando el precio sobrepasa los niveles de rango establecidos pero vuelve a cerrar dentro del rango, el sistema lo considera una posible señal de inversión. El algoritmo utiliza cálculos de ATR para adaptarse a las diferentes condiciones de volatilidad del mercado.

Características principales

Funciones de análisis de mercado:

  • Detección de consolidación basada en ATR
  • Identificación dinámica de niveles de rango
  • Reconocimiento de patrones de barrido de liquidez
  • Compatibilidad con múltiples marcos temporales

Sistema de gestión de riesgos:

  • Múltiples métodos de cálculo de stop loss y take profit
  • Dimensionamiento de posiciones en función del porcentaje de riesgo de la cuenta
  • Funcionalidad de gestión del punto de equilibrio
  • Implementación de trailing stop
  • Límites máximos de operaciones simultáneas

Opciones de filtrado:

  • Filtro de impulso RSI
  • Filtro de tendencia de media móvil
  • Filtro de confirmación de volumen
  • Filtro de hora de la sesión de negociación
  • Modo simplificado para pruebas

Especificaciones técnicas

Instrumentos compatibles:

  • Todos los pares de divisas principales y secundarios
  • Oro y metales preciosos
  • Índices bursátiles e instrumentos CFD
  • Gestión automática de sufijos de símbolos

Requisitos de la plataforma:

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Se aplican recomendaciones de saldo mínimo de cuenta
  • Compatible con todos los tipos de cuenta de broker

Parámetros de configuración

Parámetros principales:

  • Periodo de detección Alto/Bajo (por defecto: 7 barras)
  • Umbral de consolidación ATR (por defecto: 1,2)
  • Umbral de proximidad de rango (por defecto: 0,5 multiplicador ATR)
  • Barras de consolidación para el cálculo del rango (por defecto: 5 barras)

Gestión del riesgo:

  • Stop loss multiplicador ATR (por defecto: 1.5)
  • Multiplicador ATR de Take Profit (por defecto: 2,5)
  • Límites máximos de tamaño de lote
  • Porcentaje de riesgo por operación
  • Posiciones concurrentes máximas (por defecto: 2)

Funciones de gestión de operaciones

El sistema incluye funciones automáticas de gestión de operaciones. La funcionalidad de punto de equilibrio mueve los stop loss para proteger el capital inicial cuando las operaciones se vuelven rentables. La implementación de trailing stops ayuda a asegurar las ganancias en movimientos de precios favorables. Los límites de posición evitan la sobreexposición al riesgo de mercado.

Visualización y supervisión

Elementos visuales:

  • Visualización del nivel de rango en tiempo real en los gráficos
  • Resaltado de zonas de consolidación
  • Flechas de entrada de operaciones
  • Panel de rendimiento con métricas clave

Información del panel:

  • Saldo de la cuenta y seguimiento del capital
  • Estadísticas de operaciones y tasa de ganancias
  • Seguimiento de posiciones activas
  • Análisis de las condiciones del mercado
  • Lecturas actuales de ATR y spread

Modos de funcionamiento

El EA admite tres modos operativos:

El modo contratendencia se centra en entradas de inversión cuando el precio barre la liquidez más allá de los límites del rango. El modo Breakout entra en operaciones en la dirección de las rupturas de rango. El modo combinado utiliza ambos enfoques en función de las condiciones del mercado.

Proceso de instalación

La instalación estándar requiere copiar el archivo del EA a la carpeta de Expertos de MetaTrader 5. Después de reiniciar la plataforma, adjunte el EA al gráfico deseado y configure los parámetros de acuerdo con las preferencias de negociación. Habilite el comercio algorítmico en la configuración de la plataforma para el funcionamiento automatizado.

Pautas de parámetros

Para los pares de divisas en plazos horarios, los parámetros por defecto suelen proporcionar puntos de partida adecuados. La negociación con oro puede beneficiarse de umbrales de volatilidad ajustados debido a las mayores fluctuaciones de precios. Los plazos más bajos pueden requerir periodos de detección de rangos reducidos, mientras que los plazos más altos pueden necesitar periodos más largos para una correcta identificación de rangos.

Consideraciones sobre la gestión de riesgos

El EA incluye múltiples salvaguardas para gestionar el riesgo de las operaciones. Los cálculos del tamaño de las posiciones tienen en cuenta el saldo de la cuenta y los porcentajes de riesgo predefinidos. La validación del margen evita un uso excesivo del apalancamiento. La implementación de Stop Loss proporciona protección a la baja en todas las operaciones.

Compatibilidad con Backtest

El sistema es compatible con la función de comprobación de estrategias de MetaTrader 5. Las pruebas históricas a través de múltiples condiciones de mercado ayudan a evaluar las características de rendimiento. El EA mantiene un comportamiento consistente entre el backtesting y los entornos de negociación en vivo.

Documentación

Se proporcionan instrucciones completas de configuración y explicaciones de los parámetros. La documentación abarca la lógica de la estrategia, las funciones de gestión de riesgos y la resolución de problemas. Las sugerencias de optimización de parámetros ayudan a adaptar el EA a diferentes estilos de negociación.

Implementación técnica

El EA utiliza funciones estándar MQL5 sin dependencias externas. La estructura del código sigue los estándares de desarrollo de MetaTrader 5. El sistema maneja las especificaciones de los símbolos automáticamente y se adapta a las diferentes implementaciones de los brokers.

Monitorización del rendimiento

El seguimiento de estadísticas incorporado proporciona análisis de rendimiento. Los cálculos de la tasa de ganancias, el seguimiento de los beneficios y el control de la reducción ayudan a evaluar la eficacia del EA. El panel de control muestra métricas de negociación en tiempo real para una evaluación continua del rendimiento.

Conformidad con el mercado

El EA cumple los requisitos técnicos del mercado MQL5 y supera las pruebas de validación. Todos los parámetros de entrada utilizan convenciones de nomenclatura en inglés. El sistema opera dentro de las limitaciones de la plataforma MetaTrader 5 y las especificaciones del broker.

Este Asesor Experto está diseñado para operadores familiarizados con los sistemas de trading automatizados y la gestión de riesgos de mercado. Se recomiendan pruebas adecuadas y optimización de los parámetros antes de la aplicación de comercio en vivo.

Aviso importante

El trading implica un riesgo financiero sustancial. Los sistemas automatizados de negociación no pueden garantizar resultados rentables. Los usuarios deben comprender la lógica de la estrategia y los riesgos asociados antes de implementarla. Se recomienda realizar pruebas de demostración para evaluar el sistema y optimizar los parámetros.


Otros productos de este autor
Gold Signal Quality Selector
Mathieu Ouellet
Indicadores
Selector de calidad de la señal Gold Deje de adivinar. Empiece a operar en oro con claridad institucional. ¿Está cansado de la naturaleza caótica del mercado del oro (XAUUSD)? ¿Frustrado con indicadores genéricos que generan interminables señales falsas y drenan su capital? La verdad es que el oro no se mueve como otros activos. Exige una herramienta especializada construida para su volatilidad y personalidad únicas. Es hora de dejar de utilizar herramientas de talla única y empezar a operar con
LSBC Gold
Mathieu Ouellet
Indicadores
LSCB Gold: Indicador de Barrido de Liquidez y Ruptura de Consolidación LSCB Gold (Liquidity Sweep & Consolidation Breakout) es un indicador técnico especializado, diseñado para hacer scalping en el par XAUUSD (Oro) . Su estrategia principal es identificar configuraciones de trading de alta probabilidad al detectar los momentos en que el mercado realiza un barrido de liquidez después de un período de consolidación de baja volatilidad. Proporciona señales de compra y venta claras y que no repinta
The institutional GBPUSD
Mathieu Ouellet
Asesores Expertos
ESCRÍBAME PARA CONFIGURAR EL ROBOT SEGÚN SU CAPITAL El GBPUSD Institucional - Opere con Lógica Institucional Descripción: Presentamos The Institutional GBPUSD, un Asesor Experto especializado que aplica "Conceptos de Dinero Inteligente" para navegar por el mercado GBPUSD con precisión de grado institucional. Este EA no es un robot más; es una sofisticada herramienta de trading diseñada para identificar zonas de alta probabilidad donde los principales actores del mercado realizan sus movimient
The Institutional EURUSD
Mathieu Ouellet
Asesores Expertos
El EURUSD institucional - Opere con precisión Aproveche el poder de las estrategias de negociación institucionales con "The Institutional EURUSD", un asesor experto meticulosamente diseñado para navegar por el par de divisas más negociado del mundo. No se trata de otro sistema de cuadrícula o martingala; es un sofisticado robot que identifica y actúa sobre los mismos conceptos de acción de precios de alta probabilidad que utilizan los operadores profesionales y las instituciones. Optimizado espe
Eye Of The Sniper
Mathieu Ouellet
Indicadores
Eye of the Sniper - Su aliado para entradas quirúrgicas Transforme sus operaciones con un indicador diseñado para pensar como un francotirador. "Eye of the Sniper" no es sólo otro indicador de flecha. Es una herramienta avanzada de análisis de la estructura del mercado, basada en conceptos institucionales (SMC), que identifica zonas de entrada de alta probabilidad con precisión quirúrgica. Deje de adivinar el mercado. Deje que "Eye of the Sniper" detecte por usted las manipulaciones del mercado
