Hören Sie auf zu raten. Fangen Sie an, mit Gold zu handeln - mit Klarheit auf institutioneller Ebene.

Sind Sie der chaotischen Natur des Goldmarktes (XAUUSD) überdrüssig? Sind Sie frustriert von generischen Indikatoren, die endlos falsche Signale erzeugen und Ihr Kapital aufzehren?

Die Wahrheit ist, dass sich Gold nicht wie andere Vermögenswerte bewegt. Es erfordert ein spezielles Tool, das für seine einzigartige Volatilität und Persönlichkeit entwickelt wurde. Es ist an der Zeit, dass Sie aufhören, Einheits-Tools zu verwenden, und anfangen, mit einem intelligenten Vorteil zu handeln.

Wir stellen Ihnen den Gold Signal Quality Selector vor - den endgültigen Indikator, der Ihnen eine Analyse auf institutionellem Niveau und unvergleichliche Klarheit für Ihren Goldhandel bietet.

Die Kraft des 7-Punkte-Qualitäts-Scores

Dies ist NICHT nur ein weiterer Pfeil auf einem Diagramm.

Das Herzstück des Gold Signal Quality Selector ist ein leistungsfähiges, mehrschichtiges Signalqualitäts-Scoring-System. Bevor Ihnen ein Signal angezeigt wird, wird es anhand einer 7-Punkte-Checkliste, die auf bewährten Smart-Money-Konzepten (SMC) beruht, rigoros überprüft.

Unsere Engine analysiert jede Kerze, um sie zu identifizieren:

  • Hochwahrscheinliche Marktstrukturverschiebungen (ChoCH)
  • Auftragsblöcke von institutioneller Qualität (OB)
  • Signifikante Fair-Value-Lücken (FVG)
  • Optimale Volatilitätsbedingungen

Nur wenn ein Signal einen Mindestqualitätsschwellenwert erfüllt (der von Ihnen vollständig angepasst werden kann), erscheint es auf Ihrem Chart. Sie handeln nicht mehr nur mit Pfeilen, sondern mit geprüften, hochwertigen Chancen.

Hauptmerkmale:

  • Fortschrittliches 7-Punkte-Bewertungssystem: Unser firmeneigenes System stuft jedes Signal von 1 bis 7 ein und gibt Ihnen ein sofortiges und objektives Maß für dessen Qualität. Hören Sie auf, mit schwachen Signalen zu handeln!
  • Institutionelle Smart-Money-Konzepte (SMC) Kern: Die Logik basiert auf denselben Konzepten, die von professionellen Händlern verwendet werden, um Wendepunkte im Markt mit hoher Genauigkeit zu erkennen.
  • Dynamischer Volatilitätsfilter: Durch die Verwendung eines einzigartigen ATR-Volatilitätsverhältnisses filtert der Indikator automatisch Signale bei gefährlich erratischen oder übermäßig flachen Marktbedingungen heraus und hilft so, Ihr Kapital zu schützen.
  • Vollständig anpassbarer Signalschwellenwert: Sie haben die volle Kontrolle. Legen Sie die Mindestpunktzahl fest, die Sie sehen möchten, von 6/7 für mehr Gelegenheiten bis zu einer perfekten 7/7 für die absolut besten A+ Setups.
  • Kristallklare On-Chart-Etiketten: Sehen Sie die Qualitätsbewertung und das Volatilitätsverhältnis direkt auf Ihrem Chart. Kein Rätselraten erforderlich. Treffen Sie in Sekundenbruchteilen fundierte Entscheidungen.
  • Umfassendes Alarmsystem: Verpassen Sie nie wieder ein hochwertiges Setup! Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über Bildschirmwarnungen, Push-Benachrichtigungen für Ihr mobiles Gerät und per E-Mail.

Warum ist dies Ihr ultimatives Goldhandels-Tool?

  1. Gewinnen Sie unerschütterliches Vertrauen: Durch die Eliminierung des Marktrauschens und die Konzentration auf hochkarätige Signale können Sie Ihre Trades mit Überzeugung ausführen.
  2. Handeln Sie wie ein Profi: Sie müssen kein Experte für Smart-Money-Konzepte sein. Unser Indikator übernimmt die komplexe analytische Arbeit für Sie und identifiziert aussagekräftige Muster, die den meisten Einzelhändlern entgehen.
  3. Eingebautes Risikomanagement: Der Volatilitätsfilter ist Ihre erste Verteidigungslinie. Er wurde entwickelt, um Sie zu schützen, wenn der Markt unberechenbar ist. Kapitalerhalt ist das A und O, und dieses Tool wurde unter Berücksichtigung dieses Prinzips entwickelt.
  4. Speziell für Gold geschmiedet: Jeder Parameter und jede logische Bedingung wurde für das einzigartige Verhalten des XAUUSD-Marktes entwickelt und optimiert.

Hören Sie auf, im Dunkeln zu handeln. Es ist an der Zeit, Ihre Goldstrategie mit der Intelligenz und Präzision zu verbessern, die Sie verdienen.

Fügen Sie den Gold Signal Quality Selector noch heute zu Ihrem Chart hinzu und erleben Sie den großen Unterschied, den ein Qualitätssignal ausmacht.


