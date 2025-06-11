Emergency Exit EA

Emergency Exit es un asesor experto de MT5 que desarrollé para resolver un problema específico: monitorizar y gestionar el riesgo total de la cuenta a través de múltiples posiciones. A diferencia de los EA tradicionales que se centran en las señales de entrada o complejos algoritmos de negociación, Emergency Exit tiene un solo trabajo: vigilar su P/L flotante total y tomar medidas cuando se alcanzan sus umbrales predefinidos.





La funcionalidad principal gira en torno a dos simples condiciones:





Cerrar cuando P/L >: Se activa cuando el beneficio supera un valor (toma de beneficios) O cuando las pérdidas se recuperan hasta un cierto nivel.

Cerrar cuando P/L <: Se activa cuando las pérdidas superan un valor (stop loss) O cuando el beneficio cae por debajo de un nivel (proteger ganancias).



Estos umbrales funcionan de forma independiente y pueden estar activos simultáneamente , ofreciéndole opciones flexibles de gestión del riesgo.





Puede elegir cómo se comporta el EA después de que se active un umbral:





Modo Desactivar : El comportamiento original - cuando se alcanza un umbral, cierra todas las posiciones y restablece el umbral a 0. Es necesario volver a introducir manualmente sus valores para el siguiente lote de operaciones.





Modo Mantener Ajustes : Perfecto para scalpers - cuando se alcanza un umbral, cierra todas las posiciones pero mantiene el umbral activo con los mismos valores. Tan pronto como abra nuevas operaciones y vuelva a alcanzar ese umbral, las cerrará automáticamente. No hay necesidad de volver a introducir los valores repetidamente.





Más allá de la supervisión del umbral, obtendrá:





Cerrar todas las posiciones con un solo clic

Cerrar sólo posiciones de Compra

Cerrar sólo posiciones de Venta

Cerrar sólo posiciones rentables

Cerrar sólo posiciones perdedoras

Botón de desactivación para restablecer todos los umbrales (funciona en ambos modos)









Escala de UI ajustable para diferentes resoluciones de pantalla.

Coloque la ventana en cualquier posición del gráfico.

Diseño vertical u horizontal.



Esta herramienta es la más adecuada para:





Scalpers que quieren establecer objetivos de beneficios una vez y que se rearmen automáticamente.

Operadores de múltiples pares que necesitan controlar la exposición global de la cuenta.

Operadores que desean un "botón de expulsión" de emergencia para sus posiciones.

Cualquiera que desee proteger sus beneficios tras una buena racha.

Los operadores que necesiten limitar la reducción general en varias posiciones.



He aquí algunas formas prácticas y honestas en que los operadores utilizan la Salida de Emergencia:





Trading Tradicional (Modo Desactivar):

Stop Loss en toda la cuenta: "No quiero perder más de 200 $ hoy" → Establecer Cierre cuando P/L < -200.

Objetivo de beneficios: "Quiero asegurarme un beneficio de 500 $ hoy" → Cerrar cuando P/L > 500

Protección de beneficios: "Si mi beneficio de 300 $ cae a 150 $, cerrar todo" → Establecer Cerrar cuando P/L < 150

Salida de recuperación de pérdidas: "Si mi pérdida de 200 $ mejora a -50 $, cógelo y márchate" → Establecer Cerrar cuando P/L > -50



Scalping (modo de mantener ajustes):

Toma de beneficios repetitiva: Establezca "Cerrar cuando P/L > 100" una vez, y cada vez que alcance $100 de ganancia, todas las posiciones se cierran y el umbral se rearma inmediatamente para sus próximas operaciones

Gestión de Riesgo Consistente: Establezca "Cerrar cuando P/L < -50" y no tendrá que preocuparse de reajustar manualmente su stop loss entre sesiones de negociación.

Rápida respuesta: Perfecto para operadores que abren y cierran múltiples lotes de posiciones a lo largo del día con los mismos parámetros de riesgo



Controles de emergencia (ambos modos):

Opciones de cierre manual para cuando necesite salir rápidamente de determinados tipos de posiciones

Botón instantáneo "Cerrar todo" para situaciones de emergencia

Cierre selectivo (sólo compras, sólo ventas, sólo ganadores, sólo perdedores)



Detalles técnicos

Escrito para MetaTrader 5

Utiliza operaciones comerciales asíncronas para una ejecución fiable

Seguimiento de posiciones eficiente que no atasca el sistema

Gestión adecuada de la memoria y limpieza cuando se elimina

Nuevo: Ajustes de umbral persistentes para flujos de trabajo de scalping

Reflexiones finales

Emergency Exit no le convertirá en un mejor trader ni le generará señales increíbles. Lo que hará es darle una red de seguridad y controles de emergencia para la gestión del riesgo general de su cuenta.





El nuevo modo Hold Settings lo hace particularmente valioso para scalpers y traders activos que utilizan los mismos parámetros de riesgo repetidamente. Establezca su objetivo de beneficios una vez al inicio de su sesión de negociación, y deje que el EA se encargue del cierre y rearme repetitivo de forma automática.





Es una herramienta especializada diseñada para hacer bien un trabajo: supervisar su P/L total y tomar medidas cuando se alcanzan sus umbrales predefinidos. Si esa funcionalidad específica llena un vacío en la configuración de su comercio, podría valer la pena considerar.





Si tiene alguna pregunta sobre cómo funciona o desea discutir casos de uso específicos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Cualquier sugerencia de actualización será bienvenida.

Gracias por leer y le deseamos buenas operaciones.

Elie