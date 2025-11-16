Williams Fractals Indicator
- Ahmad Aghili Zadeh
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 16 November 2025
- Aktivierungen: 20
Williams Fractals (v2) — klarere Signale, weniger Rauschen Optimierter Fraktal‑Indikator: markiert bestätigte Hochs/Tiefs, berechnet nur auf neuen Kerzen und filtert per ATR und Cluster‑Logik.
- Hauptmerkmale
- Leistung: Berechnung auf neuen Kerzen; Voll‑Recalc nur bei Bedarf
- Saubere Pfeile: Farben, Größe und Abstand konfigurierbar
- Filter (optional): ATR‑Abstand und stärkstes Fraktal im Cluster
- Multi‑TF: aktueller oder gewählter Zeitraum; wirkt nur auf diesem Chart/Symbol
- Eingaben (Standard)
- Period: 14
- Timeframe: aktuell oder gewählt
- Arrow Gap: 20 points
- ATR: Period 14, Multiplier 0.5
- Cluster: 5 Kerzen, Fenster 0.3×ATR
- Hinweis: Fraktale werden nach dem Zeitraum bestätigt; Signale erscheinen mit natürlicher Verzögerung.