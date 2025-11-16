Williams Fractals Indicator

Williams Fractals (v2) — klarere Signale, weniger Rauschen Optimierter Fraktal‑Indikator: markiert bestätigte Hochs/Tiefs, berechnet nur auf neuen Kerzen und filtert per ATR und Cluster‑Logik.
  • Hauptmerkmale
  • Leistung: Berechnung auf neuen Kerzen; Voll‑Recalc nur bei Bedarf
  • Saubere Pfeile: Farben, Größe und Abstand konfigurierbar
  • Filter (optional): ATR‑Abstand und stärkstes Fraktal im Cluster
  • Multi‑TF: aktueller oder gewählter Zeitraum; wirkt nur auf diesem Chart/Symbol
  • Eingaben (Standard)
  • Period: 14
  • Timeframe: aktuell oder gewählt
  • Arrow Gap: 20 points
  • ATR: Period 14, Multiplier 0.5
  • Cluster: 5 Kerzen, Fenster 0.3×ATR
  • Hinweis: Fraktale werden nach dem Zeitraum bestätigt; Signale erscheinen mit natürlicher Verzögerung.

