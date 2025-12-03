Bollinger bands Cross Detector
- Indikatoren
- Ahmad Aghili Zadeh
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Bollinger Band Cross — Pfeile und BänderKlarer Bollinger‑Bänder‑Indikator, der „Wiedereintritt“ und „Touch“ mit deutlichen Pfeilen markiert.
Funktion
- Zeichnet Bänder (Oben: Grün, Mitte: Orange, Unten: Rot) im DashDotDot‑Stil.
- Dunkelgrüner Aufwärtspfeil bei Wiedereintritt von unten.
- Dunkelroter Abwärtspfeil bei Wiedereintritt von oben.
- Zwei Berechnungsmodi.
Signalmodi
- Reentry (cross_reentry): vorheriger Schluss außerhalb; aktueller Schluss innerhalb des Kanals.
- Touch (cross_touch): Docht außerhalb, Schluss innerhalb.
Eingaben
- Periode (50), Verschiebung, Abweichung (2.0)
- Preistyp: PRICE_CLOSE / OPEN / HIGH / LOW / MEDIAN / TYPICAL / WEIGHTED
- Modus: Reentry oder Touch
- Pfeil‑Pixel‑Shift (vertikal), Pfeil‑Offset (Punkte, relativ zu Hoch/Tief)
Visuals
- Farben/Dicken im Reiter Colors; Standardstil DashDotDot
Ideal für
- Mean‑Reversion nach Volatilitäts‑Expansionen
- Visuelle Bestätigung von Wiedereintritten und Docht‑Touches
- Frühes Erkennen von Momentum‑Abbau an Bandgrenzen
Hinweise
- Alle Symbole/Zeiteinheiten; kein Repaint auf geschlossenen Kerzen.
- Offsets in Punkten skalieren pro Symbol.
Anwendung
- Reentry oder Touch wählen, Offsets anpassen, Perioden/Abweichung abstimmen.