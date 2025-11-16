Williams Fractals Indicator
- Göstergeler
- Ahmad Aghili Zadeh
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 16 Kasım 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Williams Fractals (v2) — daha temiz sinyal, daha az gürültü Optimize edilmiş sürüm: onaylı tepe/dipleri işaretler, sadece yeni mumlarda hesaplar ve ATR ile küme mantığıyla gereksiz sinyalleri eler.
- Öne çıkanlar
- Optimize: yeni mumlarda hesap; gerektiğinde tam yeniden hesaplama
- Temiz oklar: renk, boyut ve mesafe ayarlanabilir
- Filtreler (isteğe bağlı): ATR aralığı ve kümedeki en güçlü fractal
- Çoklu zaman dilimi: mevcut veya seçili TF; yalnızca bu grafik/sembolü etkiler
- Girdiler (varsayılan)
- Period: 14
- Timeframe: mevcut veya seçili
- Arrow Gap: 20 points
- ATR: Period 14, Multiplier 0.5
- Cluster: 5 mum, fiyat penceresi 0.3×ATR
- Not: fractal’lar dönem sonrası kesinleşir; sinyalde doğal bir gecikme vardır.