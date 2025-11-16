Williams Fractals Indicator
- Indicateurs
- Ahmad Aghili Zadeh
- Version: 2.0
- Mise à jour: 16 novembre 2025
- Activations: 20
Williams Fractals (v2) — des signaux plus nets, moins de bruit Indicateur optimisé: marque sommets/creux confirmés, calcule sur nouvelles bougies seulement et filtre via ATR et logique de clusters.
- Points clés
- Optimisé: calcul sur nouvelles bougies; recalcul complet uniquement si nécessaire
- Flèches propres: couleur, taille et écart configurables
- Filtres (option): espacement ATR et choix du fractal le plus fort du cluster
- Multi‑UT: UT actuelle ou choisie; agit uniquement sur ce graphique/symbole
- Entrées (défaut)
- Period: 14
- Timeframe: actuel ou choisi
- Arrow Gap: 20 points
- ATR: Period 14, Multiplier 0.5
- Cluster: 5 bougies, fenêtre 0.3×ATR
- Note: les fractales se confirment après la période; léger délai naturel.