Williams Fractals Indicator

Williams Fractals (v2) — des signaux plus nets, moins de bruit Indicateur optimisé: marque sommets/creux confirmés, calcule sur nouvelles bougies seulement et filtre via ATR et logique de clusters.
  • Points clés
  • Optimisé: calcul sur nouvelles bougies; recalcul complet uniquement si nécessaire
  • Flèches propres: couleur, taille et écart configurables
  • Filtres (option): espacement ATR et choix du fractal le plus fort du cluster
  • Multi‑UT: UT actuelle ou choisie; agit uniquement sur ce graphique/symbole
  • Entrées (défaut)
  • Period: 14
  • Timeframe: actuel ou choisi
  • Arrow Gap: 20 points
  • ATR: Period 14, Multiplier 0.5
  • Cluster: 5 bougies, fenêtre 0.3×ATR
  • Note: les fractales se confirment après la période; léger délai naturel.

Produits recommandés
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicateurs
SlopeChannelB – un outil d'analyse technique qui construit un canal de évolution des prix incliné, offrant des opportunités uniques pour évaluer la situation actuelle du marché et trouver des signaux de trading. Caractéristiques principales de l'indicateur : Canal de mouvement des prix incliné : L'indicateur aide à visualiser les niveaux de support et de résistance, qui peuvent indiquer des points de retournement potentiels ou des continuations de tendance. Couleurs variées des lignes et mi
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicateurs
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicateurs
Nous vous présentons l' Oscillateur Heikin Ashi RSI ! Cet indicateur combine les concepts des bougies Heikin Ashi avec l'indicateur RSI (Relative Strength Index) pour produire un format de type oscillateur qui peut être utilisé pour filtrer une partie du bruit associé aux lectures standards du RSI. Cela offre aux traders une représentation plus fluide des conditions du marché. Voici quelques articles pour en savoir plus sur le RSI et les bougies Heikin Ashi : https://www.investopedia.com/terms/r
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicateurs
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indicateurs
The Market Structure Trend Targets is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also precise breakout levels , trend exhaustion , and potential reversal zones — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers Track signi
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
Indicateurs
RangeZone  Indicator General Overview: Global Exchange Trading from East to West World financial markets operate on the principle of continuous trading sessions, where activity moves with the sun from one financial center to another. Understanding this dynamic is key to successful trading! How Trading Moves Around the World: Asian Session   (Sydney, Tokyo): Opens first, sets the tone for daily volatility Japanese yen, Australian dollar, Asian indices Often forms key support/resistance level
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicateurs
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indicateurs
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indicateurs
The indicator displays the delta and the cumulative delta based on the "Time & Sales" deals list data. In addition to the standard timeframes, the indicator displays data regarding the seconds timeframes (S5, S10, S15, S20, S30) to choose from. Using the rectangle, user can select an arbitrary area in the indicator subwindow to view the ratio of the volumes of deals of buyers and sellers within this area. Indicator features: The indicator works correctly only on those trading symbols for which
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicateurs
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur "JAC Trend Color Candle" pour Meta Trader 5, a été créé pour faciliter visuellement la tendance pour le trader. Il est basé sur trois paramètres, qui identifient la tendance haussière, la tendance baissière et le marché sans tendance. Les couleurs sont configurables par le commerçant, et le commerçant moyen également. les paramètres de tendance ne peuvent pas être configurés car ils sont le différentiel de l'indicateur.
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Indicateurs
Fit line supports to extrapolation next movement of market, support for buy/sell decision. Indicator using spline algorithm to extrapolation.  You can change number of spline with parameter "PointsNumber" and number of extrapolation point with "ExtrapolateBars". Eextrapolation points will be save into csv format, with prefix in parameter "PointsPrefix", and store in folder File of Data Folder.
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicateurs
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Fractal Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
5 (6)
Indicateurs
Fractal Advanced - displays Fractal and Alligator indicators on the price chart. Has wide options for settings and customization. It is also equipped with alerts and a hotkey system. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. The indicator does not fill the entire chart with fractals, but allows you to display only relevant signals. 2. The number of fractals is adjusted by scrolling the mouse while holding down the Shift key. 3. Instantly show/hide the Alligator
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicateurs
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Visual Range Indicator MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Explore the Power of Precision with the Range Indicator! This cutting-edge indicator is designed to provide traders with a detailed analysis of market range movements. However, it is essential to note that the Visual Range Indicator is not optimized—it has been crafted for you to tailor it to your trading needs and optimize it for your unique strategy. Your mastery and customization will unlock its true potential! The Strategy Behind the Range Indicator The Visual Range Indicator focuses on ide
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicateurs
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Size Bars
Viktor Loginov
Indicateurs
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indicateurs
Type: Oscillator This is Gekko's Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), a customized version of the famous MACD indicator. Use the regular MACD and take advantage of several entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry point. Inputs Fast MA Period: Period for the MACD's Fast Moving Average (default 12); Slow MA Period: Period for the MACD's Slow Moving Average (default 26); Signal Average Offset Period: Period for the Signal A
Renko System
Marco Montemari
Indicateurs
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (74)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (45)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indic
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicateurs
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse du marché en temps réel, développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Nous avons développé Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière plus systématique et claire, dans le but d’accroître l’efficacité du trading et d’assurer la durabilité à long terme de leur stratégie. Cet outil est développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il anal
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (97)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (24)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.22 (23)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicateurs
Tout simplement, vous pouvez commencer à trader lorsque le mouvement des chiffres blancs — appelés « pips » — commence à apparaître à côté de la bougie actuelle. Les « pips » blancs indiquent qu’un ordre d’achat ou de vente est actuellement actif et évolue dans la bonne direction, comme le montre leur couleur blanche. Lorsque le mouvement des pips blancs s’arrête et devient vert statique, cela signale la fin de la dynamique en cours. La couleur verte des chiffres représente le profit total réal
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
4.67 (12)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicateurs
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (54)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicateurs
Présentation du   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandeliers en barres col
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Indicateurs
SuperScalp Pro  — Scalpeur Supertrend hybride SuperScalp Pro étend le concept classique de Supertrend pour en faire un outil hybride de scalping, conçu pour des configurations court à moyen terme sur plusieurs unités de temps (M1–H1). L’indicateur combine une bande Supertrend visuellement intuitive avec plusieurs métriques de confirmation optionnelles afin de fournir des entrées à haute probabilité tout en gardant une gestion du risque simple : les niveaux de stop loss et take profit sont calcul
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indicateurs
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
KT Trend Trading Suite MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Trend Trading Suite est un indicateur multifonction qui combine une stratégie de suivi de tendance avec plusieurs points de cassure servant de signaux d’entrée. Une fois qu’une nouvelle tendance est établie, l’indicateur fournit plusieurs opportunités d’entrée permettant de suivre la tendance efficacement. Un seuil de repli est utilisé pour éviter les points d’entrée moins significatifs. Version MT4 disponible ici  https://www.mql5.com/en/market/product/46268 Fonctionnalités Combine plus
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicateurs
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Plus de l'auteur
Multi EMA Indicator
Ahmad Aghili Zadeh
Indicateurs
Multi EMA   – MM   propres   et configurables   pour   MT5 A perçu : Jusqu ’à   5 MM par graphique , contrôle   par   ligne. Défauts   5 /20/50/10 0 /20 0. Fl èches   de croisement   option nelles au point exact   (interpolé ), é cart réglable. Atouts : Ré glages indépend ants: période , méthode   (EMA/SMA/SM MA/LWMA), couleur , largeur , visibilité. Croisements : choisir   Base/Cross ; Arrow_Price _Offset /Arrow_GapPoints pour   l’éc art. Léger   et réactif   tous symbol es/UT . Entrées : MA 1.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis