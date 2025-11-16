Williams Fractals Indicator
- Indicatori
- Ahmad Aghili Zadeh
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 16 novembre 2025
- Attivazioni: 20
Williams Fractals (v2) — segnali più puliti, meno rumore Indicatore ottimizzato: segna massimi/minimi confermati, calcola solo su nuove candele e filtra con ATR e logica di cluster.
- Punti chiave
- Ottimizzato: calcolo su nuove candele; ricalcolo completo solo se serve
- Frecce pulite: colore, dimensione e spazio regolabili
- Filtri (opz.): spaziatura ATR e scelta del fractal più forte nel cluster
- Multi‑TF: timeframe corrente o selezionato; agisce solo su questo grafico/simbolo
- Input (predefiniti)
- Period: 14
- Timeframe: corrente o selezionato
- Arrow Gap: 20 points
- ATR: Period 14, Multiplier 0.5
- Cluster: 5 candele, finestra 0.3×ATR
- Nota: i fractal si confermano dopo il periodo; segnale con ritardo naturale.