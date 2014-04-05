Williams Fractals Indicator

Williams Fractals (v2) — чище сигналы, меньше шума Оптимизированный индикатор фракталов: отмечает подтверждённые экстремумы, считает только на новых барах и отсекает лишние сигналы с помощью ATR и кластерной логики.
  • Ключевые возможности
  • Оптимизация: расчёт на новых свечах; полный пересчёт только при необходимости
  • Чистые стрелки: настраиваемые цвет, размер и зазор
  • Фильтры (опц.): ATR‑дистанция и выбор сильнейшего фрактала в кластере
  • Мульти‑ТФ: текущий или выбранный таймфрейм; работает только на данном графике/символе
  • Входы (по умолчанию)
  • Period: 14
  • Timeframe: текущий или заданный
  • Arrow Gap: 20 points
  • ATR: Period 14, Multiplier 0.5
  • Cluster: 5 баров, окно цены 0.3×ATR
  • Примечание: фракталы подтверждаются после периода, сигнал появляется с естественной задержкой.
