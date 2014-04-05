Williams Fractals Indicator
- Ahmad Aghili Zadeh
- Версия: 2.0
- Обновлено: 16 ноября 2025
Williams Fractals (v2) — чище сигналы, меньше шума Оптимизированный индикатор фракталов: отмечает подтверждённые экстремумы, считает только на новых барах и отсекает лишние сигналы с помощью ATR и кластерной логики.
- Ключевые возможности
- Оптимизация: расчёт на новых свечах; полный пересчёт только при необходимости
- Чистые стрелки: настраиваемые цвет, размер и зазор
- Фильтры (опц.): ATR‑дистанция и выбор сильнейшего фрактала в кластере
- Мульти‑ТФ: текущий или выбранный таймфрейм; работает только на данном графике/символе
- Входы (по умолчанию)
- Period: 14
- Timeframe: текущий или заданный
- Arrow Gap: 20 points
- ATR: Period 14, Multiplier 0.5
- Cluster: 5 баров, окно цены 0.3×ATR
- Примечание: фракталы подтверждаются после периода, сигнал появляется с естественной задержкой.