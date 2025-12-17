SCM Multi Fibo

Vom REAL KNOWLEDGE zum TRADE LIKE A PRO!

CHoCH Power Indicator - Sofortige Erkennung von BOS und Bedarfs-/Versorgungszonen

Verändern Sie Ihren Goldhandel mit kristallklaren Einsichten:

  • Handeln Sie Gold mühelos auf M1 & M5

  • Spot-Nachfrage/Angebotszonen auf M15 & H1

  • Automatisches 61,8%-Fibonacci-Retracement auf M5, M15 und H1

Funktioniert am besten mit SMA 420

  • Kurs über SMA420 → Nur LONG in Betracht ziehen

  • Preis unter SMA420 → Nur SHORT in Betracht ziehen

SCM Multi-Frame Fibo Suite

🔹 Multi-Timeframe Swing Detection
- Automatische Erkennung von Swing-Hochs & -Tiefs
- Echtzeit BOS (Break of Structure) & CHoCH (Change of Character)

🔹 Fibonacci Retracement (M5, M15, H1, H4, D1)
Levels: 0 → 38.2% → 50% → 61.8% → 78.6% → 88.7% → 100%

🔹 Fibonacci Fan (M5, M15, H1, H4, D1)
- Schalten Sie jeden Zeitrahmen ein/aus
- Vollständig anpassbare Farben

🔹 Demand/Supply Zones (M15, H1)
- Automatisches Zeichnen von Schlüsselzonen
- Automatisches Löschen bei Kursdurchbruch

100% Entscheidungskontrolle
Dies ist kein automatisierter EA. Sie entscheiden, wann Sie ein- und aussteigen, basierend auf leistungsstarken Echtzeitsignalen.

Warum CHoCH Power Indicator?

  1. All-in-One: Strukturbrüche, Fibo-Tools, Zonen, MACD & Alarme in einem Indikator

  2. Zeitersparnis: Kein Umschalten der TFs mehr - alles ist auf Ihrem Chart

  3. Präzision: Kombiniert BOS/CHoCH-Logik mit Fibo und Zonen für punktgenaue Einstiege

  4. Flexibel: Passen Sie Anzeigen, Alarme und Stile an Ihre Strategie an

Verbessern Sie Ihr Chart. Erhöhen Sie Ihren Vorsprung.
Holen Sie sich CHoCH Power Indicator noch heute und handeln Sie mit Gold wie ein Profi!



Hinweis: Wenn Sie die "Fibo Fan"-Einstellung (Ein/Aus) ändern, müssen Sie den Indikator aus dem Chart entfernen und ihn dann wieder hinzufügen (mit Ihren neuen Parametern), bevor die Änderung wirksam wird.


---------------------------------------------------------THAI-------------------------------------------------------------------------

Vom ECHTEN WISSEN zum TRADE LIKE A PRO!

CHoCH Power Indicator - ระบบอัจฉริยะตรวจจับ BOS + โซน Nachfrage/Angebot แบบเรียลไทม์

เทรดทองง่ายสุด บน TF M1 & M5
มองโซน Angebot/Nachfrage ชัดเจนบน M15 + H1
Fibonacci Retracement 61.8% ทำงานอัตโนมัติใน M5, M15 & H1

วิธีใช้ร่วมกับ SMA420

  • ราคาอยู่เหนือ SMA420 = NUR KAUFEN

  • ราคาอยู่ต่ำกว่า SMA420 = NUR VERKAUFEN

ฟีเจอร์เด่นของ SCM Multi Fibo

🔍 Multi Time Frame:

-

Swing High/Low อัตโนมัติ
- ตรวจจับ BOS/CHOCH ทันที

📊 Fibonacci Retracement (M5, M15, H1, H4, D1)
0 - 38.2% - 50% - 61.8% - 78.6% - 88.7% - 100%

📈 Fibonacci Fan (M5, M15, H1, H4, D1)
ปรับเปิด/ปิดแต่ละ TF ได้ เปลี่ยนสีได้ตามใจ

🛑 Demand/Supply Zone (M15,

H1)
- วาดโซนอัตโนมัติ
- ลบโซนที่ราคาเบรกออกแล้ว

ไม่ใช่ EA สั่ง Buy/Sell อัตโนมัติ
คุณเป็นคนตัดสินใจเอง 100%

Hinweis: Wenn Sie die "Fibo Fan"-Einstellung (Ein/Aus) ändern, müssen Sie den Indikator aus dem Chart entfernen und ihn dann wieder hinzufügen (mit Ihren neuen Parametern), bevor die Änderung wirksam wird.


