SCM Multi Fibo

Vom REAL KNOWLEDGE zum TRADE LIKE A PRO!

CHoCH Power Indicator - Sofortige Erkennung von BOS und Bedarfs-/Versorgungszonen

Verändern Sie Ihren Goldhandel mit kristallklaren Einsichten:

Handeln Sie Gold mühelos auf M1 & M5

Spot-Nachfrage/Angebotszonen auf M15 & H1

Automatisches 61,8%-Fibonacci-Retracement auf M5, M15 und H1

Funktioniert am besten mit SMA 420

Kurs über SMA420 → Nur LONG in Betracht ziehen

Preis unter SMA420 → Nur SHORT in Betracht ziehen

SCM Multi-Frame Fibo Suite

🔹 Multi-Timeframe Swing Detection

- Automatische Erkennung von Swing-Hochs & -Tiefs

- Echtzeit BOS (Break of Structure) & CHoCH (Change of Character)

🔹 Fibonacci Retracement (M5, M15, H1, H4, D1)

Levels: 0 → 38.2% → 50% → 61.8% → 78.6% → 88.7% → 100%

🔹 Fibonacci Fan (M5, M15, H1, H4, D1)

- Schalten Sie jeden Zeitrahmen ein/aus

- Vollständig anpassbare Farben

🔹 Demand/Supply Zones (M15, H1)

- Automatisches Zeichnen von Schlüsselzonen

- Automatisches Löschen bei Kursdurchbruch

100% Entscheidungskontrolle

Dies ist kein automatisierter EA. Sie entscheiden, wann Sie ein- und aussteigen, basierend auf leistungsstarken Echtzeitsignalen.

Warum CHoCH Power Indicator?

All-in-One: Strukturbrüche, Fibo-Tools, Zonen, MACD & Alarme in einem Indikator Zeitersparnis: Kein Umschalten der TFs mehr - alles ist auf Ihrem Chart Präzision: Kombiniert BOS/CHoCH-Logik mit Fibo und Zonen für punktgenaue Einstiege Flexibel: Passen Sie Anzeigen, Alarme und Stile an Ihre Strategie an

Verbessern Sie Ihr Chart. Erhöhen Sie Ihren Vorsprung.

Holen Sie sich CHoCH Power Indicator noch heute und handeln Sie mit Gold wie ein Profi!





Hinweis: Wenn Sie die "Fibo Fan"-Einstellung (Ein/Aus) ändern, müssen Sie den Indikator aus dem Chart entfernen und ihn dann wieder hinzufügen (mit Ihren neuen Parametern), bevor die Änderung wirksam wird.





Vom ECHTEN WISSEN zum TRADE LIKE A PRO! CHoCH Power Indicator - ระบบอัจฉริยะตรวจจับ BOS + โซน Nachfrage/Angebot แบบเรียลไทม์ ✅ เทรดทองง่ายสุด บน TF M1 & M5

✅ มองโซน Angebot/Nachfrage ชัดเจนบน M15 + H1

✅ Fibonacci Retracement 61.8% ทำงานอัตโนมัติใน M5, M15 & H1 วิธีใช้ร่วมกับ SMA420 ราคาอยู่เหนือ SMA420 = NUR KAUFEN

ราคาอยู่ต่ำกว่า SMA420 = NUR VERKAUFEN ฟีเจอร์เด่นของ SCM Multi Fibo 🔍 Multi Time Frame:

- Swing High/Low อัตโนมัติ

- ตรวจจับ BOS/CHOCH ทันที 📊 Fibonacci Retracement (M5, M15, H1, H4, D1)

0 - 38.2% - 50% - 61.8% - 78.6% - 88.7% - 100% 📈 Fibonacci Fan (M5, M15, H1, H4, D1)

ปรับเปิด/ปิดแต่ละ TF ได้ เปลี่ยนสีได้ตามใจ 🛑 Demand/Supply Zone (M15, H1)

- วาดโซนอัตโนมัติ

- ลบโซนที่ราคาเบรกออกแล้ว ❌ ไม่ใช่ EA สั่ง Buy/Sell อัตโนมัติ

คุณเป็นคนตัดสินใจเอง 100% Hinweis: Wenn Sie die "Fibo Fan"-Einstellung (Ein/Aus) ändern, müssen Sie den Indikator aus dem Chart entfernen und ihn dann wieder hinzufügen (mit Ihren neuen Parametern), bevor die Änderung wirksam wird.

