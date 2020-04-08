SCM Multi Fibo

¡De CONOCIMIENTO REAL a COMERCIAR COMO UN PROFESIONAL!

Indicador de potencia CHoCH - Detección instantánea de BOS y zonas de demanda/suministro

Transforme sus operaciones con oro con una visión cristalina:

Opere con oro sin esfuerzo en M1 y M5

Zonas de demanda/suministro en M15 y H1

Retroceso automático del 61,8% de Fibonacci en M5, M15 y H1

Funciona mejor con SMA 420

Precio por encima de SMA420 → Sólo considerar LARGO

Precio por debajo de SMA420 → Sólo considerar CORTO

SCM Multi-Frame Fibo Suite

🔹 Multi-Timeframe Swing Detection

- Auto-identify swing highs & lows

- Real-time BOS (Break of Structure) & CHoCH (Change of Character)

🔹 Retroceso de Fibonacci (M5, M15, H1, H4, D1)

Niveles: 0 → 38.2% → 50% → 61.8% → 78.6% → 88.7% → 100%

🔹 Abanico de Fibonacci (M5, M15, H1, H4, D1)

- Activar/desactivar cada marco temporal

- Colores totalmente personalizables

🔹 Zonas de demanda/oferta (M15, H1)

- Dibujo automático de las zonas clave

- Borrado automático cuando el precio las atraviesa

100% Control de Decisión

Esto no es un EA automatizado. Usted elige cuándo entrar y salir basándose en potentes señales en tiempo real.

¿Por qué CHoCH Power Indicator?

Todo en Uno: Estructura de rupturas, herramientas Fibo, zonas, MACD y alertas en un solo indicador. Ahorro de tiempo: No más cambios de TFs-todo está en su gráfico Precisión: Combina la lógica BOS/CHoCH con Fibo y zonas para entradas precisas Flexibilidad: Personaliza las pantallas, alertas y estilos para adaptarlos a tu estrategia

Actualice su gráfico. Aumente su ventaja.

Obtenga CHoCH Power Indicator hoy mismo y opere con oro como un profesional.





Nota: Si cambia la configuración de "Fibo Fan" (On/Off), debe quitar el indicador del gráfico y volver a añadirlo (con sus nuevos parámetros) para que surta efecto.





---------------------------------------------------------THAI-------------------------------------------------------------------------



¡DEL CONOCIMIENTO REAL AL COMERCIO COMO UN PROFESIONAL! CHoCH Power Indicator - ระบบอัจฉริยะตรวจจับ BOS + โซน Demanda/Oferta แบบเรียลไทม์ ✅ เทรดทองง่ายสุด บน TF M1 & M5

✅ มองโซน Oferta/Demanda ชัดเจนบน M15 + H1

✅ Retroceso de Fibonacci 61.8% ทำงานอัตโนมัติใน M5, M15 & H1 วิธีใช้ร่วมกับ SMA420 ราคาอยู่เหนือ SMA420 =

SOLO

COMPRA

ราคาอยู่ต่ำกว่า SMA420 = SOLO VENTA ฟีเจอร์เด่นของ SCM Multi Fibo 🔍 Multi Time Frame:

- Swing High/Low อัตโนมัติ

- ตรวจจับ BOS/CHOCH ทันที 📊 Fibonacci Retracement (M5, M15, H1, H4, D1)

0 - 38.2% - 50% - 61.8% - 78.6% - 88.7% - 100% 📈 Abanico de Fibonacci (M5, M15, H1, H4, D1)

ปรับเปิด/ปิดแต่ละ TF ได้ เปลี่ยนสีได้ตามใจ 🛑 Zona de demanda/suministro (M15, H1)

- วาดโซนอัตโนมัติ

- ลบโซนที่ราคาเบรกออกแล้ว ❌ ไม่ใช่ EA สั่ง Compra/Venta อัตโนมัติ

คุณเป็นคนตัดสินใจเอง 100% Nota: Si cambia la configuración de "Fibo Fan" (On/Off), debe quitar el indicador del gráfico y luego añadirlo de nuevo (con sus nuevos parámetros) antes de que surta efecto.

