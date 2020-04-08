SCM Multi Fibo
- Indicadores
- Chusak Sarekul
- Versión: 2.0
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
¡De CONOCIMIENTO REAL a COMERCIAR COMO UN PROFESIONAL!
Indicador de potencia CHoCH - Detección instantánea de BOS y zonas de demanda/suministro
Transforme sus operaciones con oro con una visión cristalina:
-
Opere con oro sin esfuerzo en M1 y M5
-
Zonas de demanda/suministro en M15 y H1
-
Retroceso automático del 61,8% de Fibonacci en M5, M15 y H1
Funciona mejor con SMA 420
-
Precio por encima de SMA420 → Sólo considerar LARGO
-
Precio por debajo de SMA420 → Sólo considerar CORTO
SCM Multi-Frame Fibo Suite
🔹 Multi-Timeframe Swing Detection
- Auto-identify swing highs & lows
- Real-time BOS (Break of Structure) & CHoCH (Change of Character)
🔹 Retroceso de Fibonacci (M5, M15, H1, H4, D1)
Niveles: 0 → 38.2% → 50% → 61.8% → 78.6% → 88.7% → 100%
🔹 Abanico de Fibonacci (M5, M15, H1, H4, D1)
- Activar/desactivar cada marco temporal
- Colores totalmente personalizables
🔹 Zonas de demanda/oferta (M15, H1)
- Dibujo automático de las zonas clave
- Borrado automático cuando el precio las atraviesa
100% Control de Decisión
Esto no es un EA automatizado. Usted elige cuándo entrar y salir basándose en potentes señales en tiempo real.
¿Por qué CHoCH Power Indicator?
-
Todo en Uno: Estructura de rupturas, herramientas Fibo, zonas, MACD y alertas en un solo indicador.
-
Ahorro de tiempo: No más cambios de TFs-todo está en su gráfico
-
Precisión: Combina la lógica BOS/CHoCH con Fibo y zonas para entradas precisas
-
Flexibilidad: Personaliza las pantallas, alertas y estilos para adaptarlos a tu estrategia
Actualice su gráfico. Aumente su ventaja.
Obtenga CHoCH Power Indicator hoy mismo y opere con oro como un profesional.
Nota: Si cambia la configuración de "Fibo Fan" (On/Off), debe quitar el indicador del gráfico y volver a añadirlo (con sus nuevos parámetros) para que surta efecto.
---------------------------------------------------------THAI-------------------------------------------------------------------------
¡DEL CONOCIMIENTO REAL AL COMERCIO COMO UN PROFESIONAL!
CHoCH Power Indicator - ระบบอัจฉริยะตรวจจับ BOS + โซน Demanda/Oferta แบบเรียลไทม์
✅ เทรดทองง่ายสุด บน TF M1 & M5
✅ มองโซน Oferta/Demanda ชัดเจนบน M15 + H1
✅ Retroceso de Fibonacci 61.8% ทำงานอัตโนมัติใน M5, M15 & H1
วิธีใช้ร่วมกับ SMA420
-
ราคาอยู่เหนือ SMA420 =
-
SOLO
-
COMPRA
-
ราคาอยู่ต่ำกว่า SMA420 = SOLO VENTA
ฟีเจอร์เด่นของ SCM Multi Fibo
🔍 Multi Time Frame:
Swing High/Low อัตโนมัติ
- ตรวจจับ BOS/CHOCH ทันที
📊 Fibonacci Retracement (M5, M15, H1, H4, D1)
0 - 38.2% - 50% - 61.8% - 78.6% - 88.7% - 100%
📈 Abanico de Fibonacci (M5, M15, H1, H4, D1)
ปรับเปิด/ปิดแต่ละ TF ได้ เปลี่ยนสีได้ตามใจ
🛑 Zona de demanda/suministro (M15,
H1)
- วาดโซนอัตโนมัติ
- ลบโซนที่ราคาเบรกออกแล้ว
❌ ไม่ใช่ EA สั่ง Compra/Venta อัตโนมัติ
คุณเป็นคนตัดสินใจเอง 100%
Nota: Si cambia la configuración de "Fibo Fan" (On/Off), debe quitar el indicador del gráfico y luego añadirlo de nuevo (con sus nuevos parámetros) antes de que surta efecto.
"Indicador Forex", "Gold trading MT5", "Indicador de oferta y demanda"