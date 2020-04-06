Wir stellen Ihnen Predict Lows and Highs EA vor, die ultimative automatisierte Handelslösung zur genauen Vorhersage von Marktspitzen und -tiefs. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Ihre Handelsleistung über mehrere Instrumente und Zeitrahmen hinweg zu optimieren.





Empfohlene Einstellungen

- Symbol: XAUUSD

- Zeitrahmen: H1

- Mindesteinlage: $1000-3000

- VPS: Stark empfohlen für ununterbrochenen Handel





Wichtiger Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es ist wichtig, jeden EA auf einem Demokonto oder mit einer kleinen Live-Position zu testen, bevor Sie ein größeres Kapital einsetzen. Die Marktbedingungen können variieren, und ein angemessenes Risikomanagement ist für den langfristigen Handelserfolg entscheidend.



