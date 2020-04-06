Predict lows and highs
- Experten
- Vernkham Sorsavanh
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Empfohlene Einstellungen
- Symbol: XAUUSD
- Zeitrahmen: H1
- Mindesteinlage: $1000-3000
- VPS: Stark empfohlen für ununterbrochenen Handel
Wichtiger Hinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es ist wichtig, jeden EA auf einem Demokonto oder mit einer kleinen Live-Position zu testen, bevor Sie ein größeres Kapital einsetzen. Die Marktbedingungen können variieren, und ein angemessenes Risikomanagement ist für den langfristigen Handelserfolg entscheidend.