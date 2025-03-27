Pip Scope

📌 Pip Scope - Genaue Chartwahrnehmung für klügere Trades

Das Problem:
MetaTrader passt den vertikalen Maßstab der Charts automatisch an, damit alle Kerzen sichtbar bleiben. Dies ist zwar hilfreich, um die Kursbewegung auf dem Bildschirm zu verfolgen, kann aber die Wahrnehmung der Bewegungsgröße verzerren. Eine kleine Bewegung kann plötzlich riesig erscheinen, während eine große Bewegung unbedeutend erscheinen kann. Dies kann Händler - vor allem Scalper und Intraday-Händler - zu einer schlechten Risikoeinschätzung, einer falschen Positionsgröße und einem falschen Stop-Loss-Niveau verleiten.

Die Lösung:
Pip Scope hilft Ihnen, Kursbewegungen objektiv zu interpretieren, unabhängig von Zoom oder Chartkompression:

Feste Pip-Skala - Zeigt eine konstante vertikale Referenz an (z. B. 10 Pips), die Ihnen einen stabilen Maßstab für die Einschätzung der Größe von Kursbewegungen gibt.
ATR-basierte Skala - Eine Echtzeit-Volatilitätsreferenz unter Verwendung der Average True Range (ATR), so dass Sie sofort sehen können, ob der Markt expandiert oder schrumpft.

Die Verwendung beider Referenzen zusammen bietet einen klaren Überblick über die Marktdynamik unter jeder Bedingung.

💡 F ür wen ist es geeignet?

  • Scalper, die ultrapräzise Ein- und Ausstiege benötigen

  • Daytrader, die ein konsequentes Risiko- und Positionsmanagement anstreben

  • Jeder Händler, der eine verzerrungsfreie Sicht auf die Marktstruktur schätzt

🔧 Merkmale

  • Einstellbare feste Pip-Größe

  • Anpassbare ATR-Periode und Multiplikator

  • Kompatibel mit allen Zeitfenstern und Symbolen

  • Saubere, nicht-aufdringliche Grafik

  • Optimiert für Leistung - minimale CPU-Nutzung

🎯 Warum Pip Scope verwenden?

Weil Klarheit wichtig ist. Lassen Sie sich nicht von der automatischen Skalierung des MetaTrader in die Irre führen.
Sehen Sie den Markt klar und deutlich. Handeln Sie mit Vertrauen. Bleiben Sie konsistent.

Jetzt kostenlos auf dem MQL5-Markt erhältlich!
🚀 Laden Sie Pip Scope herunter und heben Sie Ihre Präzision auf die nächste Stufe!



Video Pip Scope
Weitere Produkte dieses Autors
Sync Crosshair
Mohammadreza Bahreyninejad Kermani
4.67 (3)
Utilitys
Sync Crosshair - Multi-Chart Cursor Synchronisation für MT5 Sehen Sie alles, überall, zur gleichen Zeit. Sync Crosshair ist ein leichtgewichtiger und dennoch leistungsstarker Indikator für MetaTrader 5, der Ihr Fadenkreuz in allen Charts, in denen er installiert ist, sofort synchronisiert. Bewegen Sie Ihre Maus auf einem Chart, und die exakte Zeit-/Kursposition erscheint auf jedem anderen Chart - mühelose Präzision für ernsthafte Trader. Warum Sync Crosshair? Multi-Chart-Analyse leicht gemac
FREE
Zone Eraser
Mohammadreza Bahreyninejad Kermani
Utilitys
Zone Eraser MT5 von Forex Persian Trading Bereinigen Sie Ihre Charts mühelos mit einem einzigen Klick! Kämpfen Sie mit unübersichtlichen Charts voller unerwünschter Objekte? Haben Sie es satt, Handelsverlaufslinien, technische Analysetools und Shapes einzeln manuell zu löschen? Zone Eraser MT5 ist das ultimative Skript, das Ihren Arbeitsablauf rationalisiert und Ihnen hilft, mit nur einer einzigen Aktion einen sauberen und organisierten Handelschart zu erhalten. Verabschieden Sie sich von
FREE
Auswahl:
Akshay pathania
18
Akshay pathania 2025.07.21 07:38 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mohammadreza Bahreyninejad Kermani
1023
Antwort vom Entwickler Mohammadreza Bahreyninejad Kermani 2025.07.31 16:06
Haha, interesting combo! 😄
Thanks anyway – hope it turns out to be more necessary than you expected! 😉👍
hova1361
24
hova1361 2025.04.01 19:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mohammadreza Bahreyninejad Kermani
1023
Antwort vom Entwickler Mohammadreza Bahreyninejad Kermani 2025.07.31 16:04
Thanks a lot! 😊 I really appreciate your feedback. Enjoy using the indicator!
Antwort auf eine Rezension