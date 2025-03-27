📌 Pip Scope - Genaue Chartwahrnehmung für klügere Trades

Das Problem:

MetaTrader passt den vertikalen Maßstab der Charts automatisch an, damit alle Kerzen sichtbar bleiben. Dies ist zwar hilfreich, um die Kursbewegung auf dem Bildschirm zu verfolgen, kann aber die Wahrnehmung der Bewegungsgröße verzerren. Eine kleine Bewegung kann plötzlich riesig erscheinen, während eine große Bewegung unbedeutend erscheinen kann. Dies kann Händler - vor allem Scalper und Intraday-Händler - zu einer schlechten Risikoeinschätzung, einer falschen Positionsgröße und einem falschen Stop-Loss-Niveau verleiten.

Die Lösung:

Pip Scope hilft Ihnen, Kursbewegungen objektiv zu interpretieren, unabhängig von Zoom oder Chartkompression:

✅ Feste Pip-Skala - Zeigt eine konstante vertikale Referenz an (z. B. 10 Pips), die Ihnen einen stabilen Maßstab für die Einschätzung der Größe von Kursbewegungen gibt.

✅ ATR-basierte Skala - Eine Echtzeit-Volatilitätsreferenz unter Verwendung der Average True Range (ATR), so dass Sie sofort sehen können, ob der Markt expandiert oder schrumpft.

Die Verwendung beider Referenzen zusammen bietet einen klaren Überblick über die Marktdynamik unter jeder Bedingung.

💡 F ür wen ist es geeignet?

Scalper , die ultrapräzise Ein- und Ausstiege benötigen

Daytrader , die ein konsequentes Risiko- und Positionsmanagement anstreben

Jeder Händler, der eine verzerrungsfreie Sicht auf die Marktstruktur schätzt

🔧 Merkmale

Einstellbare feste Pip-Größe

Anpassbare ATR-Periode und Multiplikator

Kompatibel mit allen Zeitfenstern und Symbolen

Saubere, nicht-aufdringliche Grafik

Optimiert für Leistung - minimale CPU-Nutzung

🎯 Warum Pip Scope verwenden?

Weil Klarheit wichtig ist. Lassen Sie sich nicht von der automatischen Skalierung des MetaTrader in die Irre führen.

Sehen Sie den Markt klar und deutlich. Handeln Sie mit Vertrauen. Bleiben Sie konsistent.

✅ Jetzt kostenlos auf dem MQL5-Markt erhältlich!

🚀 Laden Sie Pip Scope herunter und heben Sie Ihre Präzision auf die nächste Stufe!



