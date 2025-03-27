📌 Pip Scope – Grafik Ölçek Farkındalığı ile Daha Doğru İşlemler!

Sorun:

MetaTrader, fiyat grafiğinin dikey ölçeğini otomatik olarak ayarlayarak tüm mumları görünür kılar. Ancak bu özellik, fiyat hareketlerinin boyutuna dair algınızı ciddi şekilde bozabilir. Küçük bir hareket büyük görünebilir, ya da büyük bir hareket önemsizmiş gibi durabilir. Bu da özellikle scalping ve günlük işlem yapan trader'lar için yanlış risk değerlendirmesi, hatalı pozisyon büyüklüğü ve uygunsuz stop-loss seviyelerine neden olabilir.

Çözüm:

Pip Scope, grafik sıkıştırması veya yakınlaştırma durumuna bakmaksızın piyasa hareketlerini nesnel olarak değerlendirmenizi sağlar:

✅ Sabit Pip Ölçeği – Örneğin 10 pip gibi sabit bir dikey referans çubuğu göstererek her zaman aynı ölçekte fiyat hareketlerini değerlendirme imkânı sunar.

✅ ATR Tabanlı Ölçek – Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanılarak anlık volatilite ölçümünü sağlar, böylece piyasa daralıyor mu yoksa genişliyor mu anında görebilirsiniz.

Bu iki referans birlikte kullanıldığında, her koşulda doğru değerlendirme ve hassas işlem kararları vermenize yardımcı olur.

💡 Kimler İçin Uygun?

Scalper'lar , hızlı ve hassas karar vermesi gereken trader'lar

Günlük trader'lar , tutarlı risk yönetimi isteyenler

Tüm trader'lar, grafik ölçeği bozulmadan net bir piyasa görüşü arayanlar

🔧 Özellikler

Ayarlanabilir sabit pip değeri (göstergede özelleştirilebilir)

ATR periyodu ve çarpanı ayarlanabilir

Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır

Sade ve dikkat dağıtmayan görseller

Optimize edilmiş performans, düşük CPU kullanımı

🎯 Neden Pip Scope'u Kullanmalısınız?

Çünkü netlik önemlidir. MetaTrader’ın otomatik ölçeklemesi sizi yanıltmasın.

Doğru kalın. Tutarlı olun. Piyasaya net bakın.

✅ Şimdi MQL5 Market’te ücretsiz indirilebilir!

🚀 Pip Scope ile işlem hassasiyetinizi artırın, farkı hissedin!



