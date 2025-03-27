Pip Scope

El Problema:
MetaTrader ajusta automáticamente la escala vertical de los gráficos para mantener todas las velas visibles. Si bien esto es útil para mantener la acción del precio en la pantalla, puede distorsionar su percepción del tamaño del movimiento. Un pequeño movimiento de repente puede parecer enorme, mientras que un gran movimiento puede parecer menor. Esto puede inducir a error a los operadores -especialmente a los scalpers y a los operadores intradía- a una mala evaluación del riesgo, a un dimensionamiento incorrecto de las posiciones y a unos niveles de stop-loss erróneos.

La solución:
Pip Scope le ayuda a interpretar los movimientos de los precios de forma objetiva, independientemente del zoom o de la compresión del gráfico:

Escala de pips fija: muestra una referencia vertical constante (por ejemplo, 10 pips), lo que le proporciona un punto de referencia estable para calibrar el tamaño del movimiento del precio.
✅ Escala basada en ATR - Una referencia de volatilidad en tiempo real que utiliza el Average True Range (ATR), para que pueda ver al instante si el mercado se está expandiendo o contrayendo.

El uso conjunto de ambas referencias proporciona una visión clara de la dinámica del mercado en cualquier condición.

💡 ¿A quién va dirigido?

  • Scalpers que requieren entradas y salidas ultraprecisas

  • Day traders que buscan una gestión coherente del riesgo y de las posiciones

  • Cualquier trader que valore una visión sin distorsiones de la estructura del mercado

Características

  • Tamaño de pip fijo ajustable

  • Periodo ATR y multiplicador personalizables

  • Compatible con todos los marcos temporales y símbolos

  • Visuales limpios y no intrusivos

  • Optimizado para el rendimiento - uso mínimo de la CPU

¿Por qué usar Pip Scope?

Porque la claridad importa. No dejes que el autoescalado de MetaTrader te engañe.
Vea el mercado con claridad. Opere con confianza. Mantén la coherencia.

¡Ahora disponible GRATIS en el mercado MQL5!
🚀 ¡Descarga Pip Scope y lleva tu precisión al siguiente nivel!



Video Pip Scope
Respuesta al comentario