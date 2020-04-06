Grid Robot MT5
- Songkiet Manoharn
- Versión: 1.20
- Actualizado: 9 diciembre 2025
Grid-Trading
Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en ambas direcciones.
Parámetros ajustables:
Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Defina el rango dentro del cual opera la rejilla.
Distancia de la cuadrícula: Establezca el espaciado entre cada orden de compra y venta, lo que le permite controlar la frecuencia de las operaciones.
Volumen (Tamaño de lote): Ajuste el volumen de negociación de cada orden para gestionar el riesgo y la rentabilidad potencial.