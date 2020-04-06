FluctuationUS30
- Asesores Expertos
- Chuang Liu
- Versión: 1.3
- Actualizado: 27 febrero 2025
- Activaciones: 15
Este es un EA desarrollado para el índice US30,Utilizando la acción del precio tradicional y el análisis de tendencias,Combinado con el aprendizaje automático, esto Bajo una tasa de mantenimiento de margen estable, permitiendo que los beneficios aumenten con las fluctuaciones del mercado.
¿Por qué elegir FluctuationUS30?
Integración perfecta: Funciona perfectamente con FluctuationUS30 para potentes estrategias de tendencia.
Gestión de riesgos probada: Herramientas completas para limitar las pérdidas y proteger su capital.
Ejecución eficiente: Procesamiento de órdenes rapidísimo para aprovechar cualquier oportunidad de mercado.
Personalizable: Parámetros totalmente ajustables para adaptarse a su estilo único de negociación.
VPS（recomendamos）
The price will increase every 10 purchases.
Precio final: 1999
1. Compruebe las instrucciones y la configuración de parámetros al comprar https://www.mql5.com/en/blogs/post/761149