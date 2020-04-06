Visual Envelope Cross EA - Ihre Strategie, Ihre Optimierung!

Der Visual Envelope Cross EA ist ein voll funktionsfähiger Handelsalgorithmus, der für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über die Optimierung und das Performance-Tuning haben möchten. Dieser EA basiert auf einer einfachen, aber leistungsstarken Strategie, die gleitende Durchschnittshüllkurven nutzt, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Funktionsweise

Der EA verwendet einen Hüllkurvenindikator, um Kursabweichungen von einem zentralen gleitenden Durchschnitt zu erkennen. Wenn der Kurs die oberen oder unteren Hüllkurvenbänder überschreitet, generiert er potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Ausbruchsbedingungen. Das System ist so konzipiert, dass es für jedes Devisenpaar und jeden Zeitrahmen funktioniert, was es zu einem flexiblen Werkzeug für Händler macht, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen.

Hauptmerkmale

Verwendet den Envelope Indicator, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu erkennen

Vollständig konfigurierbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt (Zeitraum, Methode und Abweichung)

Unterstützt die Anpassung von Stop Loss und Take Profit

Integriertes Benachrichtigungssystem (Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Ton)

Risikomanagement-Filter zur Überprüfung von Losgrößen und Marktbedingungen

Einfache Logik für einfaches Backtesting und Optimierung

Konzipiert für die Optimierung

Dieser EA wird als Grundlage für Händler zur Verfügung gestellt, um entsprechend ihrer eigenen Risikotoleranz und Marktbedingungen zu optimieren. Er enthält keine fest kodierten Optimierungen, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für Händler macht, die mit benutzerdefinierten Einstellungen experimentieren und ihren eigenen Vorteil finden möchten.

Preise & Verfügbarkeit

Dieser EA ist für $80 als Teil unseres Grid-basierten Produktangebots erhältlich. Er ist eine kostengünstige Lösung für Händler, die einen zuverlässigen Rahmen für die Anpassung und Optimierung ihrer Handelsstrategien benötigen.



