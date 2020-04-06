Visual Envelope Cross EA - ¡Su estrategia, su optimización!

El EA Visual Envelope Cross es un algoritmo de negociación totalmente funcional diseñado para los operadores que desean un control total sobre la optimización y el ajuste del rendimiento. Este EA se basa en una estrategia simple pero poderosa que utiliza las Medias Móviles Envolventes para identificar posibles oportunidades de trading.

Cómo funciona

El EA aplica un Indicador Envolvente para detectar las desviaciones del precio de una media móvil central. Cuando el precio cruza las bandas envolventes superior o inferior, genera señales potenciales de compra y venta basadas en las condiciones de ruptura. El sistema está diseñado para trabajar en cualquier par de divisas y marco de tiempo, por lo que es una herramienta flexible para los operadores que prefieren afinar sus estrategias.

Características principales

Utiliza el Indicador Envolvente para detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa

Media móvil totalmente configurable (período, método y desviación)

Soporta la personalización de Stop Loss y Take Profit

Sistema de notificaciones integrado (alertas, notificaciones push y sonido)

Filtros de gestión de riesgos para validar el tamaño de los lotes y las condiciones del mercado

Lógica simple para facilitar el backtesting y la optimización

Diseñado para la optimización

Este EA se proporciona como base para que los operadores optimicen según su propia tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado. No incluye optimizaciones codificadas, por lo que es una excelente opción para los operadores que quieren experimentar con configuraciones personalizadas y encontrar su propia ventaja.

Precios y Disponibilidad

Este EA está disponible por $80 como parte de nuestra línea de productos basados en grid. Es una solución rentable para los operadores que necesitan un marco fiable para personalizar y optimizar sus estrategias de negociación.



