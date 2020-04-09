Technical Trend Analysis Panel MT5

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Senden Sie mir nach dem Kauf einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenkostenlosen EA als Geschenk zu erhalten.





Technical Trend Analysis Panel - Meistern Sie die Markttrends mit Präzision!

Sind Sie es leid, mit mehreren Indikatoren zu jonglieren und mit der Interpretation von Trendsignalen zu kämpfen? Das Technical Trend Analysis Panel ist Ihre ultimative Lösung! Dieses leistungsstarke MT5-Dienstprogramm vereinfacht die Trendanalyse, indem es alle wichtigen Indikatoren in einem schlanken, leicht ablesbaren Panel zusammenfasst. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi-Trader sind, dieses Tool stellt sicher, dass Sie nie wieder eine Trendumkehr oder -fortsetzung verpassen!

Was ist das Technische Trendanalyse-Panel? Bei diesem Tool handelt es sich um ein fortschrittliches Trenderkennungssystem, das mehrere Trendindikatoren in einem einzigen Panel zusammenfasst. Es wertet die Marktrichtung über verschiedene Zeitrahmen aus und bietet eine klare, strukturierte Sicht auf die aktuelle Trendstärke und das Momentum.

Funktionsweise - Die Logik hinter dem Tool Das technische Trendanalyse-Panel analysiert kontinuierlich verschiedene technische Indikatoren, um den vorherrschenden Markttrend zu bestimmen.

Multi-Timeframe-Trend-Erkennung:

Das Panel scannt mehrere Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN), um Ihnen einen vollständigen Überblick über die Richtung des Marktes zu geben.

Diese Funktion hilft Ihnen, Ihre Trades an den Trends der höheren Zeitrahmen auszurichten, was die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht.

Kombination von leistungsstarken Indikatoren: Das Tool berechnet die Trendstärke auf der Grundlage mehrerer zuverlässiger Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte (MA) - Erkennt Überkreuzungen zwischen Hausse und Baisse und bestätigt die Trendrichtung.

Relative Strength Index (RSI) - identifiziert überkaufte/überverkaufte Bedingungen, um Umkehrungen vorherzusagen.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Misst Trendmomentum und -stärke.

ADX (Average Directional Index) - Analysiert die Trendstärke, um schwache Signale herauszufiltern.

Parabolic SAR - Hebt potenzielle Umkehrpunkte und Einstiegspunkte hervor.

Trend-Scoring-System - Sofortige Trend-Klarheit!

Das Panel weist einen Trend-Score zu, der auf der Stärke der einzelnen Indikatoren basiert.

Bullish, Bearish, oder Neutral? Das System vereinfacht die Daten, so dass Sie sofort sehen, wohin der Markt tendiert.

Keine Verwirrung mehr - nur klare Signale!

Individuell anpassbar an Ihren Handelsstil:

Passen Sie die Indikatoreinstellungen an Ihre bevorzugte Strategie an.

Wählen Sie die zu überwachenden Zeitrahmen und passen Sie die Warnungen entsprechend an.

Perfekt für Trend Trading-Strategien:

Scalper können niedrigere Zeitrahmen für schnelle Ein- und Ausstiege nutzen.

Swing-Trader profitieren von der Bestätigung mehrerer Zeitrahmen.

Langfristig orientierte Anleger können ihre Trades auf die vorherrschenden Trends abstimmen.

Warum sollten Sie sich für das Technische Trendanalyse-Panel entscheiden?

Eliminiert das Rätselraten - handeln Sie mit Vertrauen!

Spart Zeit - Sie müssen nicht mehrere Indikatoren separat prüfen.

Funktioniert bei allen Vermögenswerten - Devisen, Aktien, Rohstoffen, Indizes und Kryptowährungen!

Erhöht die Genauigkeit - handeln Sie nur mit bestätigten Trends!

Jetzt für nur $30 erhältlich! Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihren Handelsvorsprung zu vergrößern! Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute und beginnen Sie, die Markttrends wie ein Profi zu meistern!

Brauchen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie mich direkt! Ich biete Ihnen direkten Nachrichten-Support für alle Anfragen oder Hilfestellungen. Fühlen Sie sich frei, mich jederzeit zu erreichen!

