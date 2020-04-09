Visual Spread Monitor Indicator

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.



Visual Spread Monitor: Ihr unverzichtbares Werkzeug für den Präzisionshandel

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelskosten und meistern Sie Ihre Markteintritte mit dem Visual Spread Monitor, dem ultimativen Indikator zur Verfolgung und Analyse einer der kritischsten Variablen im Handel: dem Spread. Dieses Tool wurde für Scalper, Daytrader und alle, die Wert auf Präzision legen, entwickelt und bietet eine klare Echtzeit-Visualisierung des Spreads direkt auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, intelligentere und fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an zu sehen. Hohe Spreads können Ihre Gewinne unbemerkt aufzehren und erfolgreiche Strategien in Verlustgeschäfte verwandeln. Der Visual Spread Monitor zeigt Ihnen die wahren Kosten Ihrer Trades und ermöglicht es Ihnen, volatile Bedingungen zu vermeiden, die besten Handelszeiten zu identifizieren und Ihr Kapital mit unübertroffener Klarheit zu schützen.

Die Logik hinter dem Visual Spread Monitor

Dieser Indikator basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: Er liefert Händlern verwertbare Daten über Marktspreads. Der Indikator wird in einem eigenen Fenster auf Ihrem Chart angezeigt, so dass Ihre Kursanalyse sauber und ungehindert bleibt.

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung seiner Kernlogik:

Spread-Plotting in Echtzeit: Im Kern erfasst der Indikator den Spread-Wert für jeden Tick und stellt ihn als kontinuierliches Liniendiagramm dar. Auf diese Weise erhalten Sie einen unmittelbaren und intuitiven Überblick über den aktuellen Spread und seine jüngste Entwicklung. Sie können sofort erkennen, ob der Spread stabil ist, in die Höhe schießt oder nach oben tendiert, so dass Sie Ihre Strategie entsprechend anpassen können. Benutzerdefinierter Spread-Schwellenwert: Die wichtigste analytische Funktion ist die SpreadThreshold-Eingabe. Sie definieren einen bestimmten Spread-Level in Punkten, den Sie für signifikant halten. Der Indikator überwacht dann sorgfältig den Spread im Verhältnis zu diesem Niveau. Ereignisse beim Überschreiten der Schwelle: Der Indikator ist so programmiert, dass er zwei kritische Ereignisse protokolliert, die eher zur Analyse als als direkte Kauf- oder Verkaufssignale gedacht sind: Schwellenüberschreitung: Wenn der Spread, der zuvor an oder unter der von Ihnen definierten Schwelle lag, plötzlich über diese Schwelle steigt, protokolliert der Indikator dieses Ereignis. Dies ist ein wichtiges Warnsignal für steigende Handelskosten, die oft auf geringe Liquidität oder hohe Volatilität (z. B. während der Veröffentlichung von Nachrichten) zurückzuführen sind.

Schwellenwert nach unten überschritten: Wenn der Spread, der zuvor über Ihrem Schwellenwert lag, auf ein Niveau auf oder unter diesem zurückkehrt, protokolliert der Indikator auch dieses Ereignis. Dies signalisiert, dass sich die Marktbedingungen möglicherweise stabilisieren und dass es sicherer sein könnte, einen Handel einzugehen. Intelligenter Signalfilter: Um eine Flut von Benachrichtigungen bei unruhigen Bedingungen zu vermeiden, enthält der Indikator eine einzigartige BarsDelay-Funktion. Wenn sie aktiviert ist, sorgt sie dafür, dass nach dem Überschreiten eines Schwellenwerts für eine bestimmte Anzahl von Takten keine neuen Ereignisse aufgezeichnet werden. Dieser intelligente Filter stellt sicher, dass Sie nur signifikante, anhaltende Veränderungen im Spread beachten, nicht aber kleine, flüchtige Schwankungen. Professionelle Protokollierung: Für ernsthafte Trader, die das Marktverhalten analysieren, enthält der Visual Spread Monitor ein umfassendes Protokollierungssystem. Sie können wählen, ob alle Schwellenwertüberschreitungen im Expertenjournal ausgedruckt oder in einer speziellen Protokolldatei gespeichert werden sollen. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, zu überprüfen, wie sich der Spread Ihres Brokers zu verschiedenen Tageszeiten oder während bestimmter Marktereignisse verhält, und helfen Ihnen, einen robusteren Handelsplan zu erstellen.

Wichtigste Merkmale

Kristallklare Visualisierung: Zeigt den aktuellen Spread in einem separaten, leicht zu lesenden Fenster an.

Anpassbarer Schwellenwert: Legen Sie einen für Sie wichtigen Schwellenwert fest und erhalten Sie detaillierte Protokolle, wenn dieser überschritten wird.

Intelligente Ereignisfilterung: Vermeiden Sie Störgeräusche mit der Balkenverzögerungsfunktion, damit Sie sich nur auf aussagekräftige Spread-Änderungen konzentrieren können.

Erweiterte Datenprotokollierung: Protokollieren Sie alle Spread-Ereignisse auf dem Terminal oder in einer Datei für eine eingehende historische Analyse. Das System beinhaltet eine automatische Rotation der Protokolldatei, um die Größe zu verwalten.

Vollständig anpassbar: Ändern Sie die Farbe der Spread-Linie und alle Parameter, um sie perfekt an Ihren Handelsstil und Ihr Chart-Setup anzupassen.

Manuelle Handelshilfe: Enthält eine LotSize-Eingabe als bequeme On-Chart-Erinnerung für Ihre manuelle Handelsausführung.

Leichtgewichtig und effizient: Der Indikator ist so optimiert, dass er reibungslos läuft, ohne Ihr MetaTrader-Terminal zu verlangsamen.

Für wen ist er geeignet?

Der Visual Spread Monitor ist ein unverzichtbares Werkzeug für:

Scalper: Die mit chirurgischer Präzision und zu den geringstmöglichen Kosten in den Handel ein- und aussteigen müssen.

Nachrichten-Händler: Die die Spread-Ausweitung bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen überwachen müssen.

Manuell handelnde Händler: Sie wollen ihre Einstiege perfekt timen, wenn der Spread am günstigsten ist.

System-Analysten: Sie benötigen zuverlässige Spread-Daten, um Strategien zu testen oder die Konditionen eines Brokers zu bewerten.

Investieren Sie in Ihren Handelserfolg. Für nur $30 gibt Ihnen der Visual Spread Monitor den professionellen Vorsprung, den Sie brauchen, um die Märkte mit Zuversicht zu navigieren. Fügen Sie ihn noch heute Ihrem Toolkit hinzu und werden Sie nie wieder Opfer von hohen Spreads.