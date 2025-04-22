Alwinson Active Trades Info

Einfach. Informativ. Sofort in Ihrem Chart sichtbar.

Alwinson Active Trades Info ist ein leichtgewichtiger, benutzerdefinierter Indikator, der eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihrer aktuell offenen Trades anzeigt - direkt auf Ihrem Chart. Sie müssen nicht mehr zwischen den Tabs wechseln, um zu sehen, welche Paare aktiv sind und wie viel Lotgröße im Spiel ist.


Alwinson Active Trades Info ist auch für die MetaTrader 4 (MT4) Version verfügbar (bitte schauen Sie sich meine anderen Produkte an).


✨ Hauptmerkmale:

  • Zeigt eine Liste aller Symbole mit offenen Positionen in Ihrem Handelskonto an.

  • Zeigt den dominierenden Positionstyp (KAUFEN oder VERKAUFEN) pro Symbol an.

  • Berechnet und zeigt die Gesamtzahl der Positionen und der Lots an.

  • Aktualisiert sich automatisch alle paar Sekunden.

  • Übersichtliche Textanzeige direkt auf Ihrem Chart - nicht aufdringlich und leicht zu lesen.


🎯Perfekt für Trader, die:

  • Mehrere offene Positionen über mehrere Paare hinweg verwalten.

  • Korrelationshandel oder Paarvergleichsstrategien anwenden.

  • Hedging betreiben oder komplexe Handels-Setups ausführen.

  • einen schnellen Überblick über das Engagement benötigen, ohne das Terminal zu öffnen.


📋 Beispielhafte Ausgabe:

----------------------------------------------

Aktive Trades Info von ALWINSON.COM

----------------------------------------------

AUDUSD = 5 KAUF-Positionen -- Gesamt-Lot = 1.00

NZDUSD = 3 VERKAUFS-Positionen - Gesamt-Lot = 0.60


✅ Warum Sie es lieben werden:

  • Schnelle und praktische Handelsübersicht auf einen Blick.

  • Nützlich für Scalper, Daytrader und Swingtrader gleichermaßen.

  • Kein Chart-Wirrwarr - nur sauberer, strukturierter Infotext.

  • Leichtgewichtig und optimiert für schnelle Ausführung.


Legen Sie ihn einfach auf einen Chart, und dieser Indikator hält Sie auf dem Laufenden - immer.
 Ein kleines Tool mit großer Wirkung für Händler, denen ein intelligentes Positionsmanagement wichtig ist.

Empfohlene Produkte
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
MultiClock
Achadi Hari Soebagio
Indikatoren
Name des Indikators: DualClockWithSignalTime.mq5 Beschreibung: DualClockWithSignalTime ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der drei Echtzeit-Informationen direkt auf dem Chart anzeigt: Broker-Server-Zeit Lokale Computer-Zeit Letzte Signalzeit (BUY/SELL) Dieser Indikator ist hilfreich für Händler, die sowohl die Zeit des Brokers als auch ihre eigene Ortszeit überwachen müssen, um eine bessere Synchronisierung der Handelsaktionen zu gewährleisten. Darüber hinaus erkennt er au
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Engulfing Stochastic
John Davis
2.5 (2)
Indikatoren
Wir alle haben schon einmal erlebt, dass ein Währungspaar in den überkauften oder überverkauften Bereich eintritt und dort für längere Zeit verbleibt. Dieser Indikator zeigt Ihnen, worauf Sie achten müssen. Wenn Sie also nach Umkehrungen Ausschau halten, dann sollten Sie darauf achten, wenn der überverkaufte Bereich mit einer bullischen Engulfing-Kerze betreten wird, oder wenn der Trend Ihr Ding ist, dann achten Sie auf bearische Engulfing-Kerzen beim Eintritt in den überverkauften Bereich. Dies
FREE
SC MTF Stochastic MT5
Krisztian Kenedi
4.87 (15)
Indikatoren
Hochgradig konfigurierbarer Stochastik-Indikator. Merkmale: Hochgradig anpassbare Alarmfunktionen (bei Levels, Kreuzen, Richtungsänderungen per E-Mail, Push, Sound, Popup) Multi-Timeframe-Fähigkeit Farbanpassung (bei Niveaus, Kreuzen, Richtungsänderungen) Optionen für lineare Interpolation und Histogramm-Modus Funktioniert im Strategie-Tester im Multi-Timeframe-Modus (auch am Wochenende ohne Ticks) Einstellbare Levels Parameter: Stochastic Timeframe: Sie können den unteren/höheren Timeframe für
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indikatoren
Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
FREE
TSO Stochastic RSI MT5
Dionisis Nikolopoulos
4.5 (2)
Indikatoren
Stochastic RSI führt eine stochastische Berechnung auf der Grundlage des RSI-Indikators durch. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Kursbewegungen misst und von J. Welles Wilder entwickelt wurde. Merkmale Finden Sie überkaufte und überverkaufte Situationen. Warnton, wenn das überkaufte/überverkaufte Niveau erreicht ist. Erhalten Sie E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigungen, wenn ein Signal erkannt wird. Der Indikato
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.66 (107)
Indikatoren
Die Supply and Demand Order Blocks: Der Indikator "Supply and Demand Order Blocks" ist ein anspruchsvolles Tool, das auf den Konzepten des Smart Money basiert und für die technische Analyse im Devisenhandel unerlässlich ist. Er konzentriert sich darauf, Angebot und Nachfrage Zonen zu identifizieren, entscheidende Bereiche, in denen institutionelle Händler deutliche Spuren hinterlassen. Die Angebotszone, die Verkaufsaufträge anzeigt, und die Nachfragezone, die Kaufaufträge anzeigt, helfen Händl
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
Custom Panel
Marcin Konieczny
4.17 (6)
Indikatoren
Mit dem benutzerdefinierten Panel können Sie alle wichtigen Informationen sammeln und sie in einer praktischen Tabelle in der oberen rechten Ecke des Diagramms anzeigen. Sie können den Inhalt der Tabelle selbst bestimmen. Jede Zeile zeigt Ihre eigene Bedingung oder Ihren eigenen Wert an. Jede Spalte zeigt einen anderen Zeitrahmen an. Das Panel kann bis zu 10 Zeilen und bis zu 8 Spalten enthalten. Beispielhafte Verwendung Zeile : Preis > EMA(30) Modus : YES_NO Bedeutung : liegt aktueller Kurs üb
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
AZ mini atr indicator
Yurii Shvechikov
Indikatoren
AZ Mini-ATR-Indikator Auf vielfachen Wunsch habe ich eine Miniaturversion des ATR-Indikators erstellt. Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen, wie der Berechnung der durchschnittlichen ATR auf der Grundlage bestimmter Parameter, kann er die Farbe eines Textbalkens ändern, je nachdem, wie weit sich der Kurs bereits bewegt hat. Hat sich der Kurs um mehr als 110 % seiner durchschnittlichen ATR bewegt, färbt sich der Balken rot; hat er sich um weniger als 80 % bewegt, ist der Balken grün. Die
FREE
Live Sup Res MT5
Claudia Ramona Angerer
4.89 (9)
Indikatoren
Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen Ein nützlicher Indikator für Trader völlig kostenlos Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Es gibt drei verschiedene Trends: kurzfristig, mittelfristig, langfristig Einstellungen: Clr1,2: Sie können die Farbe der Linien ändern Type Trend: Sie können den Trend bestimmen Schreiben Sie mir bei Fragen, Kritik und Anregungen
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
Bollinger Bands Moving Average BBMA MT5
Benny Subarja
5 (2)
Indikatoren
Bitte Good Review auf diesen Indikator, und ich werde vielleicht produzieren mehr Indikatoren, Coming soon, EA Basis auf diese Indikatoren Linear Weighted Moving Average mit HLCC angewendet Preis, und Bollinger Bands mit LWMA als angewandte Preis. Interessante Kauf- und Verkaufspfeil basierend auf diesem Indikator, nicht Lag-Indikator als Pfeil wird 1 Kerze nach gekreuzt erscheinen...............
FREE
HTF Candle Insight EurUsd MT5
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Produktname: HTF Candle Insight (EurUsd) - Das große Bild sehen Beschreibung: WICHTIG: Diese Version funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit dem EURUSD-Symbol. (Sie unterstützt alle Broker-Präfixe/Suffixe, z.B. pro.EURUSD, EURUSD.m, aber sie funktioniert NICHT mit Gold, Bitcoin oder anderen Paaren). Erleben Sie die volle Leistung von "HTF Candle Insight" komplett auf EURUSD! Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! Dieser Indikator ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe P
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indikatoren
Der Donchian-Channel-Indikator könnte genau das Richtige für Sie sein Der Handel mit derivativen Produkten wie Futures, Optionen, CFDs, Devisen und Zertifikaten birgt erhebliche Risiken. Diese Produkte sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger können unter Umständen den gesamten Betrag oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Wenn überhaupt, sollte nur Geld eingesetzt werden, das dem persönlichen Risikokapital entspricht und verloren werden kann, ohne die finanzielle Siche
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
RSI Scanner for mt5
David Muriithi
Indikatoren
Die Idee hinter diesem Indikator ist es, alle Währungspaare, die nach dem RSI-Indikator überkauft oder überverkauft sind, auf einen Schlag zu finden. Der RSI verwendet die Standardperiode von 14 (dies kann in den Einstellungen geändert werden) und scannt alle Symbole, um das von Ihnen angegebene RSI-Niveau zu finden. Sobald Währungspaare gefunden werden, die der Spezifikation entsprechen, öffnet der Indikator diese Charts für Sie, falls diese Charts nicht geöffnet sind, und fährt fort, die voll
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Alwinson CandleTimer
Albinus Tejo Sungkowo
Indikatoren
Ein benutzerdefinierter Indikator, der einen Echtzeit-Countdown anzeigt, der angibt, wie viel Zeit verbleibt, bis die aktuelle Kerze schließt und die nächste geöffnet wird. Ausgestattet mit einem 10-Sekunden-Audio-Countdown , der eine visuell-akustische Erinnerung bietet, damit Händler keine kritischen Momente vor dem Schließen einer Kerze verpassen und Entscheidungen mit Präzision ausführen können. Äußerst nützlich für Händler, die sich auf ein präzises Timing verlassen, sei es für den Einstieg
FREE
Alwinson Range CI
Albinus Tejo Sungkowo
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die tägliche Spanne eines ausgewählten Paares direkt auf Ihrem Chart an und bietet so einen klaren und präzisen Überblick über die Bewegung des Paares während des Tages. Er vereinfacht die Verfolgung der Bewegung eines Paares und bietet Händlern einen praktischen Vorteil bei der Analyse der Marktaktivitäten. Diese Funktion ist besonders nützlich, um schnellere und präzisere Handelsentscheidungen zu treffen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Händler sind, es hilft Ihne
FREE
Alwinson Active Trades Info MT4
Albinus Tejo Sungkowo
Indikatoren
Einfach. Informativ. Sofort auf Ihrem Chart sichtbar. Alwinson Active Trades Info (MT4 Version) ist ein leichtgewichtiger, benutzerdefinierter Indikator, der eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihrer aktuell offenen Trades anzeigt - direkt auf Ihrem Chart. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tabs wechseln, um zu sehen, welche Paare aktiv sind und wie viel Lotgröße im Spiel ist. Alwinson Active Trades Info ist auch für die MetaTrader 5 (MT5) Version verfügbar (bitte schauen Sie sich meine and
FREE
Alwinson Gold Zero vCP
Albinus Tejo Sungkowo
Experten
Null-Version von Alwinson Gold EA Suchen Sie nach besseren Handelsergebnissen, ohne sich auf eine komplexe Candlestick-Analyse zu verlassen? Unser Handelsroboter verwendet präzise Candlestick-Muster-Signale, um Ihnen zu helfen, konsistente und stabile Gewinne mit relativ geringem Risiko zu erzielen. Hauptmerkmale: Sicherheitsmechanismen für Investitionsstabilität Backtest-Ergebnis Standard : Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (mit Mindestlot 0,01):
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension