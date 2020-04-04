Alwinson CandleTimer

Ein benutzerdefinierter Indikator, der einen Echtzeit-Countdown anzeigt, der angibt, wie viel Zeit verbleibt, bis die aktuelle Kerze schließt und die nächste geöffnet wird.

Ausgestattet mit einem 10-Sekunden-Audio-Countdown, der eine visuell-akustische Erinnerung bietet, damit Händler keine kritischen Momente vor dem Schließen einer Kerze verpassen und Entscheidungen mit Präzision ausführen können.

Äußerst nützlich für Händler, die sich auf ein präzises Timing verlassen, sei es für den Einstieg, den Ausstieg oder die Analyse des Momentums, das sich genau zu Beginn und am Ende einer Kerze bildet.