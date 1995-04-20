Einfach. Informativ. Sofort auf Ihrem Chart sichtbar.

Alwinson Active Trades Info (MT4 Version) ist ein leichtgewichtiger, benutzerdefinierter Indikator, der eineEchtzeit-Zusammenfassung Ihrer aktuell offenen Trades anzeigt- direkt auf Ihrem Chart. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Tabs wechseln, um zu sehen, welche Paare aktiv sind und wie viel Lotgröße im Spiel ist.





Alwinson Active Trades Info ist auch für die MetaTrader 5 (MT5) Version verfügbar (bitte schauen Sie sich meine anderen Produkte an).





✨ Hauptmerkmale:

Zeigt eine Liste aller Symbole mit offenen Positionen in Ihrem Handelskonto an.

Zeigt den dominierenden Positionstyp ( KAUFEN oder VERKAUFEN) pro Symbol an.

Berechnet und zeigt die Gesamtzahl der Positionen und der Lots an .

Aktualisiert sich automatisch alle paar Sekunden.

Übersichtliche Textanzeige direkt auf Ihrem Chart - nicht aufdringlich und leicht zu lesen.





🎯Perfekt für Trader, die:

Mehrere offene Positionen über mehrere Paare hinweg verwalten.

Korrelationshandel oder Paarvergleichsstrategien anwenden.

Hedging betreiben oder komplexe Handels-Setups ausführen.

einenschnellen Überblick über das Engagement benötigen, ohne das Terminal zu öffnen.





📋 Beispielhafte Ausgabe:

----------------------------------------------------

Info über aktive Trades -- www. ALWINSON .com

----------------------------------------------------

AUDUSD = 2 SELL-Positionen -- Gesamt-Lot = 0.02

NZDUSD = 1 BUY-Positionen - Gesamt-Lot = 0,01

XAUUSD = 1 KAUFEN-Positionen - Gesamtmenge = 0,01





✅ Warum Sie es lieben werden:

Schnelle und praktische Handelsübersicht auf einen Blick.

Nützlich für Scalper, Daytrader und Swingtrader gleichermaßen.

Kein Chart-Wirrwarr - nur sauberer, strukturierter Infotext.

Leichtgewichtig und optimiert für schnelle Ausführung.





Legen Sie ihn einfach auf einen Chart, und dieser Indikator hält Sie auf dem Laufenden - immer.

Ein kleines Tool mit großer Wirkung für Händler, denen ein intelligentes Positionsmanagement wichtig ist.