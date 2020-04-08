ADX Candles Color

Indicador de color de vela basado en ADX para MT5





Descripción:

¡Mejore su experiencia de trading con el Indicador de Color de Velas Basado en ADX para MT5! Esta poderosa herramienta colorea las velas basándose en el indicador del Índice Direccional Medio (ADX), ayudándole a evaluar rápidamente la fuerza y la dirección del mercado de un vistazo.





Características principales:

- Color de las Velas:

- Verde (Alcista) cuando D+ > D-.

- Rojo (bajista) cuando D- > D+.

- Mapa de intensidad:

La intensidad del color refleja el valor del ADX: los colores más fuertes indican una mayor fuerza de la tendencia, proporcionando señales visuales instantáneas de posibles oportunidades de negociación.

Configuración ajustable por el usuario :

Personalice los niveles de intensidad para una representación visual más clara. Estos ajustes son independientes de los valores ADX, lo que permite una visualización flexible adaptada a sus preferencias. Parámetros de entrada Descripción: Periodos ADX Define los periodos utilizados para calcular el indicador ADX. Ajústelo para afinar la sensibilidad del análisis de la fuerza de la tendencia. Valor Mínimo ADX Establece el umbral mínimo para los valores ADX. La intensidad del color de las velas comienza a ajustarse a partir de este valor. Valor Máximo ADX Establece el umbral máximo para los valores ADX. La intensidad del color de la vela alcanza su máximo cuando el ADX alcanza este valor. Valor del Canal Rojo de la Vela de Toro Establece la intensidad del componente de color rojo (0-255) para las velas alcistas. Los valores más altos dan como resultado un tono rojo más intenso. Valor del canal azul de la vela alcista Establece la intensidad del componente de color azul (0-255) para las velas alcistas. Ajústelo para afinar el tono verdoso. Vela bajista Valor del canal verde Establece la intensidad del componente de color verde (0-255) para las velas bajistas. Los valores más altos dan como resultado un tono verde más intenso. Valor del canal azul de la vela bajista Establece la intensidad del componente de color azul (0-255) para las velas bajistas. Ajústelo para afinar el tono rojizo. Estos parámetros permiten a los usuarios controlar cómo el indicador muestra los colores de las velas basándose en los valores del indicador ADX. Ajuste los umbrales y los canales de color para adaptarlos a su estilo personal de negociación y a sus preferencias visuales.















































































