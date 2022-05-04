Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 326
Dennoch halte ich es nach wie vor für beängstigend, ernsthaft Geld auf diese Dinge zu setzen. Die Beschleunigung möglicher nicht-seriöser Fälle ist weitgehend nebensächlich. Was die Frage der intuitiven oder nicht-intuitiven Wahl der einen oder anderen TS-Variante betrifft, so sollten Sie den Artikel noch einmal lesen.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 gibt es zumindest eine gewisse Spezifität und Ordnung bei der Auswahl der TS für den Handel auf der Grundlage von Statistiken.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht...
Bis jetzt geht es mir ziemlich gut. Mein großes Glück hat ein Ende, aber es hat sich noch nicht in Unglück verwandelt. Das Hauptkonto hat 440 $ Eigenkapital (die Marge ist nie unter 1500% gesunken, normalerweise über 2000%, im Moment liegt sie bei 4300%, also kommt das nicht in Frage).
Und ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Der Schlüssel zu konstanten Gewinnen liegt darin, ständig die Systeme zu wechseln und zu versuchen, die vielversprechenden zu erraten. Und das nicht ohne "helfende Hände", denn manchmal sehe ich direkt, wie sich unvernünftige Geschäfte auftun, die ich bei der ersten Gelegenheit zum Break-even schließe. Manchmal umsonst. Aber meistens bereue ich es nicht.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 ist hier zumindest eine gewisse Spezifität und Ordnung bei der Auswahl der zu handelnden TS auf der Grundlage statistischer Ergebnisse.
Der Strategy Tester des MetaTrader 5-Terminals ermöglicht es, den besten Parametersatz zu finden, bei dem das Handelssystem den maximalen Gewinn in einem bestimmten Zeitintervall erzielt. Aber wie macht man das in Echtzeit? Die Idee, den virtuellen Handel mehrerer Strategien im EA zu nutzen, wurde im Artikel Expert Advisor Contest besprochen, in dem seine Umsetzung in MQL4 beschrieben wird.
In diesem Artikel wird gezeigt, dass in MQL5 die Erstellung und das Erlernen adaptiver Strategien durch die Verwendung des objektorientierten Ansatzes, der Datenklassen und der Handelsklassen der Standardbibliothek stark vereinfacht wird.
Und so ist es auch bei mir. Allerdings erfordert das kontinuierliche Testen von 700 TS in Echtzeit im Strategietester zu viel Rechenleistung, über die ich nicht verfüge (selbst im 1M OHLC-Modus). Deshalb optimiere ich jeden Tag drei bis zehn Systeme neu, die ein ungültiges Verhalten zeigen (und selbst dann ist mein Computer oft den ganzen Tag über beschäftigt). Alle anderen Systeme - Handel auf Liga-Demokonten, die im Modus "alle Ticks" arbeiten. Daraus wähle ich dann die vielversprechendsten aus. Hier hatte ich in letzter Zeit Glück, und ich bin zufrieden.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Bis jetzt geht es mir ziemlich gut. Das wilde Glück ist vorbei, aber es hat sich noch nicht in Unglück verwandelt. Das Hauptkonto hat 440 $ Eigenkapital (die Marge ist nie unter 1500% gefallen, normalerweise über 2000%, im Moment liegt sie bei 4300%,so dass eine Übertaktung nicht in Frage kommt).
Ich spreche von Übertaktung - im Allgemeinen, :-) auf Ihrem Handelsansatz!
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Haben Sie versucht, Ihre Liga auf Signale zu setzen?
Wie meinen Sie das?
Die Liga ist eine Sammlung aller Arten von TS. Es sind im Wesentlichen die gleichen "Signale", aber im Gegensatz zu den bezahlten Signalen funktionieren meine auf den einfachsten, "dümmsten" Prinzipien. Wie bekommt die Liga "die Signale in den Griff" (bezahlt oder kostenlos)?
Im Moment komme ich gerade so richtig in Schwung", auf dem Hauptkonto laufen hochwertige Systeme, die ich bisher mit geringem Verlust ersetzen konnte. Selbst jetzt sehe ich die Vorteile der Liga - wenn ein System auf meinem Hauptkonto anfängt, Verluste zu machen, entferne ich es sofort, und ich stelle mir nicht die Frage, was ich jetzt tun soll - in der Liga gibt es immer Kandidaten für Arbeit.
Zurzeit habe ich 460 $ Eigenkapital auf meinem Hauptkonto.
Und warum nicht maschinelles Lernen ausprobieren, um den Pivot-Punkt für Strategien genauer zu bestimmen?
Wie stellen Sie sich das vor?
Wie unterscheidet sich dieses "maschinelle Lernen" von der herkömmlichen Strategieoptimierung?
Das Besondere an der Liga ist die extreme Einfachheit der Systeme in Verbindung mit ihrer großen Vielfalt. Und meiner Meinung nach spielt die Art und Weise, wie sie optimiert werden, keine besondere Rolle.
Es wäre viel nützlicher, eine klare Reihenfolge für die Rotation der Systeme festzulegen, aber mir ist unklar, wie das gehen soll. Vielleicht wäre maschinelles Lernen hier eine gute Lösung... aber wie?
Die Auswahl der Systeme für die Arbeit in der Liga bleibt also ein intuitiver, "schwacher" Punkt.
Es wäre viel nützlicher, eine klare Reihenfolge für die Rotation des Systems festzulegen, aber mir ist unklar, wie dies geschehen soll. Hier könnte maschinelles Lernen der richtige Weg sein... aber wie?
Sie haben sowohl Trend- als auch Flat-TS, ich muss nur lernen, wie man das Ende eines Trends oder Flats erkennt, um es zu wechseln).
Lassen Sie uns das Wort "Sie" verwenden, wir sind hier eine Art Kollegen.
Alles ist ein bisschen komplizierter. Wäre dies der Fall, würden die Systeme immer "gegenphasig" arbeiten. Wenn Trendsysteme auf dem Symbol arbeiten, verlieren die flachen Systeme. Und vice versa. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. In vielen Fällen funktionieren sowohl die flachen als auch die Trendsysteme nicht gleichzeitig.
Ich habe jetzt sowohl Trend- als auch Flat-Systeme auf meinem Hauptkonto bei Eurodollar, und sie zeigen beide gute Ergebnisse (obwohl sie nicht die Sterne vom Himmel holen).