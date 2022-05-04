Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 320
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Top 20 Chart für Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Warum nicht eine Qualitätsgeschichte für etwa 20 Jahre finden und alle diese TK durchgehen, um viel Zeit zu sparen, die Gründe für den Abfluss zu finden und eine Sache zu tun, die Sinn macht?
Weil es bereits geschehen ist.
Wie gesagt - meine Bekanntschaft mit dem Handel begann mit einem solchen Expert Advisor, der "20 Jahre lang profitabel war". Mehr als fünf Jahre lang wurde das System entwickelt (von meinem Partner, bevor wir uns kennenlernten), und dann habe ich fast ein halbes Jahr lang den Code für dieses sehr komplexe TS geschrieben. Nun, als es lief, funktionierte es den ersten Monat gut, und dann, zwei Monate später, "hing es bei Null", und dann leerte es das ganze Geld.
Und was nützen diese komplexen TS, wenn sie genau so funktionieren wie die einfachsten. Hier habe ich IMMER mehrere Systeme in der Liga, die gute Gewinne einfahren. Das Problem ist, dass sie jederzeit aufhören können, Geld zu verdienen, und dann alles verkaufen werden.
Was meinen Sie mit "Qualitätsgeschichte"? Sie glauben, dass die Geschichte im Terminal von schlechter Qualität ist?
Das mit der "Zeitersparnis" ist lustig. Es gab schon so viele mutige Leute, die sagten, dass es einfacher ist, den Test zu machen". Alle waren überzeugt, dass es unmöglich ist, in kurzer Zeit 700 Systeme zu testen.
Und über den "Grund für den Abfluss" - auch lustig. Der Grund für die Verluste ist derselbe - der TS passt nicht zum Markt. Allerdings habe ich mehr als einmal gesagt, dass nicht EIN System immer profitabel sein kann. Das System hat JEDES System hat Gewinn- und Verlustperioden, und die Verlustperioden sind LÄNGER.
Was auch immer Sie "schlau" machen, auch hier wird es längere Verlustphasen als Gewinnphasen geben. Und die einzige Möglichkeit, ständig Gewinne zu erzielen, ist der ständige Wechsel von einem System zum anderen.
Ich respektiere Ihre Hartnäckigkeit, aber nach so vielen Jahren, in denen Sie keine Non-Flush-Strategie gefunden haben, fragen Sie sich, ob Sie auf dem richtigen Weg sind ...
Ich denke, TS ist wie eine Frau, sie braucht einen besonderen Ansatz, TS und eine Frau ohne Schwung sind langweilig )
Welcher "Fehler"?
Zunächst einmal, was glauben Sie, wie hoch die Quoten sein werden? (Belassen wir es bei "Sie").
Zweitens bin ich NICHT auf der Suche nach einer "nicht blinden Strategie", ich wiederhole, ich bin überzeugt, dass es so etwas nicht gibt. JEDE Strategie hat Gewinn- und Verlustperioden, wobei die Verlustperioden LÄNGER sind.
Die Liga ist ein reiner "Pool von einsatzbereiten Systemen". Ich brauche es nur, damit ich jederzeit eine Auswahl an Systemen habe, die nicht nur vor der Installation auf einer Demo getestet wurden, sondern auch eine erfolgreiche Demohistorie haben. Alles. Die Liga bewältigt diese Aufgabe, und ich brauche nichts weiter von ihr.
Schlechte Qualität ist eine unvollständige Geschichte, ich hatte Mist, der bei 5 anfing, Minuten, die in stündliche übergingen, und dann noch schlimmer, stündliche, die in eine Tagesleiste übergingen... Wie kann man das nachahmen?)
Es ist bereits bewiesen, und ich habe auch gesehen, dass sich Kombinationen von Ticks nie wiederholen, aber ähnliche Sequenzen können gesehen werden, sie sind zyklisch, so etwas wie Muster...
Ich meine, die Liga ist Ihr Hobby, wie eine Sammlung von Mustern, wie ich sehe.
Etwas Seltsames... Meine Alpari-Kurse sind auch auf MT4 in Ordnung... Und auf MT5, wo ich meine Optimierungen vornehme - nicht einmal annähernd...
Und zum Thema "Hobby" - der Handel ist für mich ein Hobby, ich habe noch nie einen Cent abgehoben... Ich nehme also Systeme aus der Liga, benutze sie... aber leider habe ich nichts, womit ich prahlen könnte.
Ich denke, das hängt vom Makler ab.
"Und die einzige Möglichkeit, ständig Gewinne zu erzielen, ist der ständige Wechsel von einem System zum anderen. "
Wie können Sie feststellen, ob dieses System scheitern wird und dieses System Geld einbringen wird? Wenn das System 3 Tage hintereinander Verluste macht und davor einen Monat lang Geld verdient hat, schalten Sie es aus. Und umgekehrt, wenn es für 3 Tage in Folge verdient, und vor, dass war zu verlieren - schalten Sie es ein. So einfach ist das nicht.
Soweit ich es verstanden habe, ist es nicht möglich, durch das Sammeln von Statistiken Marktmuster zu erkennen, wann dieser oder jener TS besser oder schlechter funktioniert. Zum Beispiel funktioniert dieser TS am besten im September und Februar von 12 bis 16 Uhr. Eine halbe Stunde vor der Veröffentlichung der Nachrichten mit 2/3 Sternen und danach nicht mehr handeln.
Ich habe eine andere Frage: Vielleicht haben Sie von binären Optionen gehört und versucht, etwas Gutes zu schreiben, das für sie arbeitet?
Ich fange gerade an, MQL5 zu verstehen und plane, einen profitablen Expert Advisor für Boo zu entwickeln.