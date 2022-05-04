Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 332
Oh, das ist schade. Sie brauchen natürlich einen Mechanismus, um die Veränderung der Preisbewegung zu erkennen. Wenn man versteht, wie dieses Zeichen beschrieben wird, was es ist, dann kann man einen Systemwechsel vornehmen. Meiner Meinung nach sollte die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gerichtet werden.
Einen solchen Schalter gibt es nicht.
Es geht nur darum, "in Schwung zu kommen". Wenn Sie das tun, haben Sie gewonnen.
Georgy - deine einfachste Chance ist ein Arsch - es wird nichts Gutes dabei herauskommen, abgesehen vom gelegentlichen Scharfschießen auf die Bilanztabelle deines DEP.
Da bin ich anderer Meinung. Sogar in dem Artikel von Ihnen - es gibt ein rationales Korn, wenn Sie rechtzeitig wechseln - können Sie in Gewinn sein. Nur der Artikel nimmt nur ein Prinzip. Man muss gegensätzliche Prinzipien wählen, damit eines von ihnen definitiv funktioniert.
Und wir haben ein anderes Ergebnis in unserem Artikel. In dem Artikel gibt es Momente, in denen ALLE Systeme im Minus sind. In meinem dritten Jahr habe ich keine solchen Momente erlebt. Es gibt immer ein paar Systeme, die gute Ergebnisse zeigen.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja, sie ist nicht mit Stars besetzt. Es geht aber auch nicht "stetig bergab".
Einen solchen Schalter gibt es nicht.
Es geht nur darum, "in Schwung zu kommen". Wenn Sie das tun, haben Sie gewonnen.
Ich meine, wir sollten eine machen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht?
Danke für die Lektion! Jetzt weiß ich wenigstens, dass es Experten in dieser Größe gibt. Allerdings habe ich keinen Unterschied zuMoving Average bemerkt, das nur 60kb wiegt.
Es gibt noch einige mehr :) Ich habe einen Roboter mit mehr als 5000 Codezeilen gesehen. Es sieht aus wie das Armaturenbrett eines Flugzeugs... Aber das Komische ist, dass es sogar bei den Grundeinstellungen ganz oben steht... Das ist ein echter Flop. Aber Sie können es nicht schnell herausfinden...
