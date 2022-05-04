Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 319
Erst jetzt, nach ein paar Jahren, beginnt die Branche (oder vielmehr die Ergebnisse) nützlich zu werden
Anhand der Ergebnisse der Verzweigung lässt sich eindeutig feststellen, dass :
- Bilanzen von vollautomatischen Robotern sind klassische "SB mit Absorption" durch den "-spread"-Trend
- permanente Optimierung/Selektion führt zu erhöhter Streuung - die Amplitude des "Chattering" nimmt zu
bereits eine gute und sinnvolle Sache, aus der man Geld machen kann MM
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Die Tabelle der besten TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Hinweis an A_K (Sie schauen sich diesen Thread sowieso an)
In den von Georges veröffentlichten Kurven befindet sich der Schlüssel, den Sie suchen. Du bist verrückt nach SB, also sieh dir an, wie diese Kurven davon abweichen. Sehr wenig, aber der Schlüssel liegt in diesem Wenigen.
Wie viel hat Ihr Investmentfonds verdient?
Wie viel kann ich sagen - ich habe nichts verdient. Nur der DC verdient mit jedem Handel Geld... Und ich hänge am seidenen Faden. Jetzt teste ich eine andere Idee, es scheint eine Aussicht zu geben... Und dann... Wir werden sehen.
Wie viel kann ich sagen - ich habe nichts verdient. Nur der DC verdient bei jedem Handel Geld... Und ich hänge am seidenen Faden. Jetzt teste ich eine andere Idee, es scheint eine Aussicht zu geben... Und dann... Wir werden sehen.
Warum sollten Sie dann drei Jahre lang etwas veröffentlichen, das nicht rentabel ist?
Das tue ich auch.
Beachten Sie, dass Sie zu meinem Thema gekommen sind, nicht ich zu Ihrem.
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste TS durch Handelsqualität:
Übersicht über die fünf wichtigsten TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
