Es ist wie ein Sandkasten. Zahlen um der Zahlen willen und Diagramme um der Diagramme willen.
Nun, wenn jemand seinen Wahnsinn hier bloggen möchte, wer kann ihn aufhalten...
Was ist erforderlich?
Ich habe mehr als einmal betont, dass ich eine Reihe von TS benötige, die mit historischen Daten getestet wurden und eine erfolgreiche Demoperiode hinter sich haben. Ich habe sie. Was ist los? Welche "Zahlen um der Zahlen willen"? Es geht nicht um "Zahlen", sondern darum, eine einheitliche Auswahl an Systemen zu haben.
Deshalb veröffentliche ich diese Berichte - aus ihnen wähle ich die vielversprechendsten TCs aus, die ich verwenden möchte.
Was ist los?
Was ist erforderlich?
Was ist los?
Kein Problem, )))) Manche Menschen wollen andere nur verletzen ))))
Es ist in Ordnung, ))))) Manche Leute wollen einfach nur die Gefühle anderer verletzen.)
Ich meine, es ist verständlich, dass es keinen Gral gibt...
Es ist eine Schande. Ich muss leider sagen... Der Gral besteht meiner Meinung nach darin, ständig von einem System zum anderen zu wechseln. Es ist an der Zeit, die wenig Erfolg versprechenden abzuschalten... Hier, vor einer Woche, haben mich die Eurofranzosen verarscht... Zwei Systeme machten einen billigen Schuss aus dem realen Konto - beide waren flach, und Euro-Franken ging in einen verlängerten Trend... Natürlich fielen die Stopp-Losses, die Systeme begannen sich falsch zu verhalten und schalteten sich ab... Das Konto ist wieder unter dreihundert Dollar... Na ja... Jetzt kommt es langsam raus...
Den Beginn einer effektiven Arbeit und das Ende zu schärfen. Verknüpfung dieser Zeiträume mit externen Faktoren . Die bloße Angabe des Zustands des TS in Bezug auf die Preisreihe wird in Zeiten, in denen sich die Eigenschaften/Merkmale dieser Reihe ändern, immer fehlschlagen.
Ich habe mir angewöhnt, mich nicht um unnötige Emotionen unnötiger Menschen zu kümmern. Funktioniert nicht immer, hilft aber meistens)
Es ist verständlich, dass es keinen Gral gibt...
Den Beginn einer effektiven Arbeit und das Ende zu schärfen. Setzen Sie diese Zeiträume mit externen Faktoren in Beziehung. Die einfache Angabe des Zustands des TS in Bezug auf die Preisreihe wird in Zeiten der Veränderung der Eigenschaften/Merkmale dieser Reihe immer scheitern.
Ich habe mir angewöhnt, mich nicht um unnötige Emotionen unnötiger Menschen zu kümmern. Funktioniert nicht immer, hilft aber meistens)
Ja, das stimmt, und das ist auch gut so, ich sehe eine Perspektive. Die Tatsache, dass ich kein Geld verloren habe, ist gar nicht so schlecht. Ja, ich würde gerne etwas Geld verdienen... Nun, ich kann es noch nicht tun... Wahrscheinlich nicht... was wirst du tun...
:-) Um ehrlich zu sein, sieht das alles langsam wie ein Märchen aus...
Und du auch...
Die Liga ist nur ein Indikator. Welche Systeme im Moment funktionieren. Beim Handel mit der Liga geht es darum, ständig zwischen den Systemen zu wechseln. Das ist genau das, was ich im Moment tue. So wie es aussieht, wird das Konto diese Woche die 300er-Marke überschreiten. Wir werden sehen.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Das Beste nach Qualitätstabelle:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Warum sind UNTERSCHIEDLICHE Systeme auf UNTERSCHIEDLICHEN Paaren?
Das macht es viel schwieriger, den CHARAKTER des Systems zu erkennen.
Entweder alle Systeme an einem Paar oder alle Systeme an allen Paaren. Dann wäre es einfacher und "natürlicher", die Merkmale der einzelnen Systeme zu ermitteln. Oder übersehe ich etwas?