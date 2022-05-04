Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 321
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
"Und die einzige Möglichkeit, ständig Gewinne zu erzielen, ist der ständige Wechsel von einem System zum anderen. "
Wie können Sie feststellen, ob dieses System scheitern wird und dieses System Geld einbringen wird? Wenn das System 3 Tage hintereinander Verluste macht und davor einen Monat lang Geld verdient hat, schalten Sie es aus. Und umgekehrt, wenn es für 3 Tage in Folge verdient, und vor, dass war zu verlieren - schalten Sie es ein. So einfach ist das nicht.
Soweit ich es verstanden habe, ist es unmöglich, durch das Sammeln von Statistiken Marktmuster zu erkennen, wann dieser oder jener TS besser oder schlechter funktioniert. Zum Beispiel funktioniert dieser TS am besten im September und Februar von 12 bis 16 Uhr. Eine halbe Stunde vor der Veröffentlichung der Nachrichten mit 2/3 Sternen und danach nicht mehr handeln.
Ich habe eine andere Frage: Vielleicht haben Sie von binären Optionen gehört und versucht, etwas Gutes zu schreiben, das für sie arbeitet?
Ich fange gerade an, mich mit MQL5 vertraut zu machen und plane, einen profitablen Expert Advisor in Binary zu entwickeln.
Ja, das ist das Hauptproblem, und leider wird es meist intuitiv gelöst.
Ich schaue mir den Qualitätsindex während des historischen Zeitraums, diesen Index während des Demozeitraums und die Anzahl der Anfragen für SL an. Das ist der Kern des Systems. Und dann setze ich die, die ich für vielversprechend halte, wirklich ein.
Ich habe mich noch nie mit binären Optionen beschäftigt und habe keine Ahnung, was das ist.
Ja, das ist das Hauptproblem, und leider ist es von mir meist intuitiv gelöst.
Ich schaue mir den Qualitätsindikator in der historischen Periode, den Indikator in der Demo-Periode und die Anzahl der erlaubten SL's an. Das ist der Kern des Systems. Und dann setze ich die, die ich für vielversprechend halte, wirklich ein.
Ich habe mich noch nie mit binären Optionen beschäftigt und habe keine Ahnung, was das ist.
Das ist ein Problem, das man nicht lösen kann, man wird immer raten müssen. Die Schlussfolgerung ist, dass die Idee unsinnig ist.
Ja, nicht der Gral. Du hast alles, was nicht der Gral ist...
Ja, nicht der Gral. Du hast alles, was nicht der Gral ist...
Seien Sie einfach logisch, es ist eine Sackgasse, werden Sie es los, seien Sie ein Mann.
Was für eine Art von "Plan"?
Ich habe mehr als einmal gesagt, dass die Liga einfach eine Sammlung von dauerhaften, getesteten, einsatzbereiten Systemen ist. Ich schaue sie mir an und nehme die Systeme, die mir am besten gefallen. Und Sie schlagen also vor, dass ich ohne ein so großartiges Werkzeug auskommen soll? Was soll ich auf das Reale setzen, wenn ich keine vorgefertigten Systeme habe?
Du bist verrückt, Mann. Sie brauchen eine Art von Überwachung... dann brauchen Sie einige Garantien... ...dann gefällt dir die Idee nicht, obwohl ich es tue, nicht du...
Alle Systeme in der Liga sind so einfach wie drei Cent, KodoBase hat kostenlose Experten, die nach genau diesen Prinzipien arbeiten. Und der einzige Unterschied zwischen den TCs der Liga ist, dass ich ihre Arbeit anhand meines integrierten Qualitätsindexes in Echtzeit bewerten kann. Das war's.
Sie betrachten die Liga einfach als eine Gelegenheit, sie an jemanden zu verkaufen. Ich werde es nicht an jemanden verkaufen. Wenn jemand Interesse hat, gebe ich es ihm kostenlos. Ich benötige sie als eine Reihe von Systemen, die immer einsatzbereit sind. So ist es bei mir.
Was für eine Art von "Plan"?
Ich habe mehr als einmal gesagt, dass die Liga einfach eine Sammlung von dauerhaften, getesteten, einsatzbereiten Systemen ist. Ich schaue sie mir an und nehme die Systeme, die mir am besten gefallen. Und Sie schlagen also vor, dass ich ohne ein so großartiges Werkzeug auskommen soll? Was soll ich auf das Reale setzen, wenn ich keine vorgefertigten Systeme habe?
Du bist verrückt, Mann. Sie brauchen eine Art von Überwachung... dann brauchen Sie einige Garantien... ...dann gefällt dir die Idee nicht, obwohl ich es tue, nicht du...
Alle Systeme der Liga sind so einfach wie drei Cent, KodoBase hat kostenlose Experten, die nach genau diesen Prinzipien arbeiten. Und der einzige Unterschied zwischen den TCs der Liga ist, dass ich ihre Arbeit anhand meines integrierten Qualitätsindexes in Echtzeit bewerten kann. Das war's.
Sie betrachten die Liga einfach als eine Gelegenheit, sie an jemanden zu verkaufen. Ich werde es nicht an jemanden verkaufen. Wenn jemand Interesse hat, gebe ich es ihm kostenlos. Ich benötige sie als eine Reihe von Systemen, die immer einsatzbereit sind. So ist es bei mir.
Ich brauche Ihre Liga überhaupt nicht, sie ist wie eine Nervensäge im Forum, nervig in ihrer Dummheit
Geben Sie den Betreff nicht ein, wenn Sie ihn nicht brauchen.
Ich brauche es.
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Nun, wenn ein Mann seinen Wahnsinn hier bloggen möchte, wer sagt denn, dass er das nicht auch kann...