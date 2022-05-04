Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 333
Ich habe in diesem interessanten Thread etwas übersehen... warum ist BTC in der Rangliste enthalten?
es entwertet im Grunde alles. Es ist cool, aber es ist keine Währung im allgemeinen Sinne. Dort gibt es eine andere Physik des Wechselkurses, die nichts mit der Wirtschaft zu tun hat.
---
Roman hat gerade oben einen unausgesprochenen Gedanken angedeutet - wenn der Zoo sein Verhalten ändert (die Anführer ändern sich oder andere Werte ändern sich), ist es Zeit, eine Pause einzulegen und die Roboter neu zu optimieren. Der Markt verändert sich.
Zhora, warum beendest du nicht deine Arbeit, anstatt weiterzumachen? Wer braucht es, wer ist daran interessiert, wer profitiert davon? Für Sie. ? Dann spielen Sie es selbst.
Ich spiele mich selbst.
BTC ist genauso ein Symbol wie alles andere. Es ist mir völlig egal, wie die Grundsätze des Wandels aussehen. Ich fange welche. Dieses System kann sowohl auf Aktien als auch auf Optionen angewendet werden (für Optionen müssen Sie allerdings den Expertencode ändern).
Über die Überoptimierung - so funktioniert es bei mir. Bei jedem Roboter gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass er nicht mehr für den Markt geeignet ist. Sobald eines dieser Zeichen erkannt wird, wird der Roboter sofort neu optimiert. Täglich werden zwischen drei und zwanzig TS reoptimiert.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Gheorghe, möchten Sie mit Futures und Indizes an einer echten Börse handeln?
Vielleicht spielen Sie mit der Liga? Ja, und nicht nur PAMM auf seiner Basis, um Knete in marginalen Trades zu machen ist möglich...
Ja, Sie können es an der Börse tun - es gibt keinen Unterschied... Aber ich habe nicht das Geld, um ein Konto zu eröffnen.
Es scheint mir, dass es einen Unterschied gibt... es gibt 10.000,00 Rubel, die man dort ausgeben kann. Futures und Indizes auf msc.
Aber es braucht auch einen anderen Computer, und vor allem - schon jetzt ist die tägliche Neuoptimierung manchmal recht zeitaufwändig und nimmt den größten Teil des Tages in Anspruch. Wenn Sie mehr Zeichen hinzufügen, dauert es länger... Warum nicht auch andere? Die Idee der Liga ist völlig transparent und klar!
