Das ist es, was ich zu sagen versuche: Sorgfältig analysieren, Stärken und Schwächen jeder Achse finden, indem man Schwächen durch Stärken ersetzt, um z.B. 5 produktive Achsen anstelle von 700 fast nutzlosen Achsen zusammenzustellen... arbeiten Sie an Ihren Fehlern, verbessern Sie sich und steigern Sie sich, sonst werden Sie diese 700 fast nutzlosen in den Ruhestand rennen, ohne wirklich etwas zu verdienen)
Das oben Gesagte ist richtig, es gibt KEINE "Stärken und Schwächen" in jeder TK.
Ich behaupte, dass es bei JEDEM TS Gewinn- und Verlustperioden gibt, wobei der Gesamtgewinn im gleichen Zeitraum im Durchschnitt geringer ist als der Gesamtverlust. Und die einzige Möglichkeit, ständig Gewinne zu erzielen, ist der ständige Wechsel zwischen den Systemen.
Dafür sind 700 "nutzlose" Systeme da - damit ich in JEDEM Moment "etwas zum Umschalten" habe. Und ich war mehr als einmal zufrieden - plötzlich funktionierte das "Kampf"-System nicht mehr, und wenn es die Liga nicht gäbe, wüsste ich nicht, womit ich es ersetzen sollte, wenn ich versuchte, es zu verbessern. Aber bei der Liga stellt sich diese Frage gar nicht - ich habe immer ein paar Kandidaten, die sie ersetzen können.
Ich werde also mit 700 nutzlosen Systemen in den Ruhestand gehen" - das muss ich IRGENDWO machen! Denn es ist genau dieser Pool, der es mir ermöglicht, immer eine Wahl zu haben. Sobald ich bei einem bestimmten System aufhöre, wird es, egal wie ich es verbessere, unweigerlich versagen, und ich werde keinen Ersatz dafür haben.
Sie scheinen ein gebildeter Mann zu sein - und so wie ich das sehe, halten Sie alle anderen für dumm. Es gibt immer einen Zweck - den Zweck, den Sie haben, um Investoren anzulocken, ich werde das Internet nicht nach Ihren Referenzen zu diesem Thema (der Liga) durchsuchen - aber ich denke, es gibt definitiv einen. Es kostet Sie nichts, Signal zu öffnen. Und seit drei Jahren in diesem Thread - zeigen Sie uns die Ergebnisse.
Hören Sie auf zu "heulen"!
Ich muss keine Investoren anlocken, zumindest nicht, bis ich klare Regeln entwickelt habe, die die "Kampf"-Systeme ersetzen.
Ich muss auch keine Ergebnisse vorweisen, zumal ich sie selbst noch nicht sehe. Die Investoren, die ich hatte, haben mich zufällig gefunden, indem sie offenbar Konten auswählten, die schon seit langem bestehen. Ich eröffne ein Signal, wenn das Hauptkonto im Gewinn ist, das heißt, wenn (wenn) es mehr als 800 $ sein wird. Im Moment gibt es dort nur 450 Dollar. Und ich glaube nicht, dass ich bis zum Ende des Sommers schwarze Zahlen schreiben werde, auch nicht in einem "guten" Szenario. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass das "Szenario" ein schlechtes ist und ich nicht einmal im neuen Jahr schwarze Zahlen schreiben werde. Dementsprechend sehe ich keinen Sinn darin, ein Signal zu öffnen.
Wer sich für den einen oder anderen Roboter der Liga interessiert, kann für das Versprechen, ein freies Signal zu öffnen, immer einen kostenlosen Rekorder erhalten.
Hören Sie auf zu "heulen"!
Sie schlagen vor, den Expert herunterzuladen, aber niemand wie der Ersteller des Expert wird in der Lage sein, ihn zu verstehen und richtig einzustellen. Ich würde gerne Ihre Arbeit sehen - in Form von Signal.
Ich warte auf Ihr Signal, ich hoffe, Sie öffnen es. Ich wünsche Ihnen viel Glück!
Mein Expert Advisor hat keine Einstellungen. Nur der Prozentsatz des Risikos.
Hier im Archiv befindet sich ein ausführbares Modul für beide Plattformen und eine Liste von Assistenten.
Das Feld Regcode wird im Prüfgerät nicht verwendet.
Das Gewicht ist bedrohlich - was könnte man dort unterbringen, damit Expert Advisor fast 6 Megabyte wiegt?
Sie können dort 700 TCs unterbringen, offensichtlich....
Die Liste ist beigefügt.
Haben Sie es, funktioniert es nicht im Tester?
Wie verwenden Sie es?
etwas mit Bergbau zu tun?
Hoppla... Falsches Modul für einen Fünfer!
Warten Sie, ich lege das richtige an....
Das ist der richtige.
Sie müssen in den Parametern den gewünschten Assistenten und den Prozentsatz des Risikos angeben (Null - konstante Mindestmenge), eine Neukodierung ist im Tester nicht erforderlich.
etwas mit Bergbau zu tun?
Magie! Kein Bergbau.
Jedes System hat seine eigene Magie, die beim Starten angegeben werden muss.