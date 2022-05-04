Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 330
Das ist der richtige.
Es ist notwendig, in den Parametern den gewünschten Assistenten und den Prozentsatz des Risikos (Null - konstante Mindestmenge) anzugeben, Regexcode ist im Tester nicht erforderlich.
Und der übliche Expert Advisor. Warum wiegt sie 3,5 Megabyte?
Und dann gibt es noch den üblichen Experten. Warum wiegt sie 3,5 Megabyte?
Wiederum, weil es 700 Systeme enthält. Die Liste ist beigefügt. Die Listen der besten sind in diesem Thread zu finden.
Ich wiederhole, weil es 700 Systeme gibt. Die Liste ist beigefügt. Die Listen der besten sind in diesem Thread zu finden.
Haben Sie den Code 700 Mal reproduziert?
wie ich verstehe, in den Code können Sie direkt auf einen anderen Indikator ist nur eine Zeile in den Code
Wie kann ich ein anderes System dazu bringen, ein anderes Ergebnis anzuzeigen?
Sie erzählen nicht die ganze Geschichte - höchstwahrscheinlich ist etwas mit dem Bergbau nicht in Ordnung
Warum setze ich eine Magie ein
Trade Magic: 240140
und ich erhalte immer noch die magische 0.
1. Ja, jedes System hat eine Liste seiner Parameter.
2. Sie müssen in den Eingabeparametern die Magie des Systems angeben.
3. sehr lustig. Ich wiederhole: Alle Systeme sind einfach. In kodobase gibt es Experten für diese TCs. Ich kann die Quellcodes zur Verfügung stellen, aber sie werden meine gesamte Bibliothek, die über tausend Dateien umfasst, abrufen.
4. Hören Sie auf zu "quasseln".
Danke für die Lektion! Jetzt weiß ich wenigstens, dass es Experten in dieser Größenordnung gibt. Allerdings habe ich nicht bemerkt, dass es sich vonMoving Average unterscheidet, das nur 60kb wiegt.
Danke, Cap.
Alle Magier, die auf Null enden, unterscheiden sich nicht vom Gleitenden Durchschnitt, da sie nach diesem Algorithmus handeln, und ich betonte, dass alle Systeme einfach sind. Einschließlich dieser.
Ja! Ändern Sie die Strategien - ausgehend von 240140 zu 240142 das Ergebnis ist anders und ohne den Indikator
240141 ist anders
Nun, das hat Ihr Thema zumindest ein wenig aufgewärmt! Sollte ich Sie in irgendeiner Weise beleidigt haben, entschuldige ich mich und wünsche Ihnen viel Glück!
Magiks, die auf 2 enden, sind ein Eintrag durch eine Pause auf den Zickzackspitzen. Am Ende von 1 - Eintritt bei Berührung der Grenze des Preiskanals.
Eine vollständige Liste der Magie- und Systemnamen finden Sie im Archiv.
Ich danke Ihnen! - Vielleicht wird jemand Ihren Expert Advisor verwenden.
- Ich habe meinen eigenen Expert gemacht, ich bin noch auf der Suche nach einer Handelsstrategie. Ich habe eine einfachere, die es erlaubt, einige Indikatoren zu verwenden oder mit Objekten zu arbeiten. Ich habe sie eingeführt, um die Möglichkeit zu haben, eine beliebige Strategie zu wählen. Für mich ist es ein sehr guter Expert Advisor.
Falls es Sie interessiert, hier ist es:https://www.mql5.com/ru/code/34046
Ich habe genug von deinem versnobten "Gebrüll"...
Ein EA mit einer Vielzahl von Parametern ist extrem instabil. Sie scheitert mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie die einfachste Variante. Und es kostet viel Mühe, sie zu testen. Ich habe komplexe TS schon vor langer Zeit aufgegeben. Je einfacher ein System ist, desto stabiler ist es.
Und über "vielleicht wird es jemand benutzen" - wieder... Ich habe nicht den Wunsch, es zu "verkaufen". Wenn ich aus einem Drawdown herauskomme, werde ich ein Signal eröffnen. Wenn ich es nicht schaffe oder niemand das Signal abonniert - nun, scheiß drauf...