Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 325
Du bist also ein Altruist, nicht wegen 💸, sondern wegen der Idee.
Warum sollte ich? Ich sage Ihnen, wenn ich jemals ein Signal eröffne, wird es teuer werden. Aber das ist noch weit weg... Ich glaube, ich kann zehnmal auf 300 Dollar zurückgehen, oder sogar auf 250 Dollar.
Zhora, ich fürchte, nicht alle werden diesen glücklichen Moment erleben.
Das wird kein glücklicher Moment sein! Ich sage Ihnen, dass ich jetzt wahrscheinlich alles wieder herunterholen werde. Meine Wahl der Systeme ist intuitiv! Und Intuition ist eine Sache... woher ich es bekomme...
Die Rentabilität eines jeden Systems ist umgekehrt proportional zur Anzahl der Nutzer des Systems. Und das Grundprinzip ist, dass Drittanbieter dazu dienen, den Veranstaltern Liquidität zu verschaffen.
Daher besteht die einzige Möglichkeit für einen Drittanbieter, Geld zu verdienen, darin, sehr klein und wendig zu sein und in die Fußstapfen der Organisatoren zu treten
Das ist richtig.
Hier versuche ich, meinen Weg dafür zu finden.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Am besten nach Qualitätstabelle:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Es hat sich herausgestellt, dass ein System, das für eine bestimmte Wellengröße eingerichtet ist, im Laufe der Zeit versagen und dann wieder funktionieren kann. Wie sich dieses Verhältnis zwischen Erwartung und Wellengröße in Zukunft verändern wird, ist nicht bekannt.
Da das Verhältnis aber ständig in Bewegung ist und es viele Stellen gibt, an denen es sich bewegen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich an der richtigen Stelle befindet, geringer als an allen anderen. Und das System wird langsam ausgelaugt.
Wenn man einen großen Zeitraum in kleinere Perioden unterteilt, wird das Bild noch chaotischer. So ist das nun mal.
Sie brauchen es nicht einmal speziell einzurichten: Jedes System, das auf einem Standardkurschart basiert, ist bereits durch die Volatilität moduliert und wird garantiert die beschriebenen Probleme haben.
Und ich habe es aufgegeben, zu versuchen, "den Markt zu verstehen". Ich habe mit einer ganzen Reihe verschiedener Systeme jongliert, wobei ich mich bewusst für die einfachsten entschieden und meine Bemühungen nicht darauf konzentriert habe, herauszufinden, wie das System funktionieren soll, sondern wie ich aus den bereits funktionierenden Systemen auswählen kann.
Cargo-Kult. So experimentieren die Eingeborenen bei dem Versuch, die Ebenen des Nitty Gritty zu beschwören, mit den Materialien, aus denen sie ihre Layouts für eine effektivere Beschwörung bauen. Jedes Ergebnis dieses Ansatzes ist willkürlich und wertlos, denn es hat überhaupt nichts mit dem Prozess zu tun, der beeinflusst oder irgendwie analysiert werden soll.
Da bin ich anderer Meinung.
Aber auch der Kargokult ist aus Sicht der Aborigines recht vernünftig. Aber die Liga ist nicht einfach eine Wiederholung von etwas, das man irgendwo gesehen hat. Die Idee der Liga ist es, immer eine Reihe von getesteten Systemen mit einer erfolgreichen Demo-Geschichte zu haben. Ich habe sie alle.
Eine andere Sache ist die Auswahl von vielversprechenden Systemen aus diesen. Hier kann ich leider nur wiederholen: Ich handle nach Intuition. Und die Intuition versagt sehr oft.
Mein Hauptkonto hat sich also allmählich verkleinert.
Momentan sind es 420 Dollar Eigenkapital.
Dennoch halte ich es für beängstigend, ernsthaftes Geld auf solche Dinge zu setzen. Die Häufung möglicher nicht schwerwiegender Fälle ist weitgehend nebensächlich. Zur Frage der Wahl zwischen intuitiven und nicht-intuitiven TS-Varianten sollten Sie den Artikel noch einmal lesen.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 hier zumindest einige Besonderheiten und Reihenfolge der Wahl des TS, um auf die Ergebnisse der Statistik zu handeln.
Der Strategietester des MetaTrader 5 Terminals ermöglicht es Ihnen, den besten Parametersatz zu finden, bei dem das Handelssystem den maximalen Gewinn in einem bestimmten Zeitintervall liefert. Aber wie macht man das in Echtzeit? Die Idee, den virtuellen Handel mehrerer Strategien im EA zu nutzen, wurde im Artikel Expert Advisor Contest besprochen, in dem seine Umsetzung in MQL4 beschrieben wird.
In diesem Artikel zeigen wir, dass in MQL5 die Erstellung und das Erlernen adaptiver Strategien durch die Verwendung des objektorientierten Ansatzes, der Klassen für die Arbeit mit Daten und der Handelsklassen der Standardbibliothek stark vereinfacht wird.