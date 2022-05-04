Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 328
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Welche Kammer?
Die Liga der Handelssysteme ist ein Satz von 700 Robotern mit den einfachsten Prinzipien.
Unter ihnen gibt es immer welche, die gerade Geld verdienen. Deshalb nehme ich sie und benutze sie, bis sie versagen.
Die einzige Frage ist das Prinzip der Auswahl der Systeme, das bisher eher intuitiv gelöst wurde.
Das ist es, was ich Ihnen empfehle - ein Signal zu öffnen und die Expert Advisors nach Ihrem Ermessen anzupassen. Dann würden Sie Klarheit über Ihre Arbeit erhalten; denn sie ist noch unklar und es ist schwierig für uns, Ihnen einen Rat zu geben, der zum Heiligen Gral führen könnte.
Und wie stellen Sie sich das vor?
Ich habe absolut keine Möglichkeit zu sagen, warum der eine oder andere Bot Geld verdient oder verloren hat. Ich kann höchstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das System noch einige Zeit so funktionieren wird, wie es jetzt funktioniert. Das ist die Annahme, die ich intuitiv mache. Und woher wollen Sie wissen, warum sie gewinnt oder verliert... wer weiß?
Brr, wollen Sie mir sagen, dass Sie nicht wissen, warum eine bestimmte Pose offen oder geschlossen war?
Deshalb rate ich Ihnen, ein Signal zu öffnen und die Experten nach Ihrem Ermessen einzustellen. Dann gäbe es Klarheit von Ihrer Arbeit, aber da alles vage ist und es für uns schwierig ist, Sie zu beraten - was Sie den Gral erreichen könnten.
Da draußen in den Alpen ist ein PAMM!!!
Sind Sie ein Sekundant? Die gesamte Kommunikation findet hier statt und wir wollen die Liga hier!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wenn Ihr Freund das Signal nicht öffnen will - wenn Sie es täten, könnten wir zumindest sehen, was für ein Gehirn Sie haben.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wollen Sie damit sagen, dass die Menschen Ihrem Freund ihr Geld anvertrauen? - Wenn ja, dann beneide ich seine Investoren nicht.
1. Sind Sie ein Sekundant?
2. Die gesamte Kommunikation findet hier statt und wir wollen die Liga hier!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wenn Ihr Freund das Signal nicht öffnen will - Sie öffnen es - sollten wir zumindest sehen, was für ein Gehirn Sie haben.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wollen Sie damit sagen, dass die Menschen Ihrem Freund ihr Geld anvertrauen? - Wenn ja, dann beneide ich seine Investoren nicht.
1. Nein.
2. das weiß ich nicht. Was ist das für eine Einstellung? Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, wen Sie beneiden und wen nicht!!!!
BLEEP!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich rate Ihnen also, ein Signal zu öffnen und die Experten nach Ihrem Ermessen einzustellen. Wenn Sie das tun, werden Sie durch Ihre Arbeit Klarheit erlangen; in der Zwischenzeit ist alles vage und wir können Ihnen nicht raten, wie Sie den Heiligen Gral erreichen können.
Wenn Sie arrogant "schreien" wollen, werde ich nicht antworten. Wir sind hier Kollegen, also sollten wir uns mit Vornamen anreden.
Ich habe ein Hauptkonto, von dem aus ich arbeite. Im Moment hat es ein Eigenkapital von 450 Dollar. Wenn ich diese Zahl verdopple, werde ich ein Signal eröffnen. Es gibt ein Aktienchart, eine Last und vieles mehr (das Konto ist seit Anfang 2016 dort).
Meine Arbeit - nur ich brauche sie. Ich zwinge sie niemandem auf, aber ich kann sie mit denjenigen teilen, die es wünschen. Für ein Versprechen, ein kostenloses Signal auf ausgewählte Magier zu öffnen.
Brr, wollen Sie mir sagen, dass Sie nicht wissen, warum eine bestimmte Pose geöffnet oder geschlossen wurde?
Die Systeme sind die einfachsten, mit den bekanntesten Prinzipien.
Aber ich kann nicht sagen, warum ein Expert Advisor bei einer solchen Eröffnung einen Gewinn macht und bei genau der gleichen Eröffnung vor sechs Monaten nicht gemacht hat.
Sind Sie ein Sekundant? Die gesamte Kommunikation findet hier statt und wir wollen die Liga hier!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wenn Ihr Freund das Signal nicht öffnen will - wenn Sie es täten, könnten wir zumindest sehen, was für ein Gehirn Sie haben.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wollen Sie damit sagen, dass die Menschen Ihrem Freund ihr Geld anvertrauen? - Wenn ja, dann beneide ich seine Investoren nicht.
Ich hatte kaum Investoren - ich bin immer noch nicht ins Plus gekommen im Vergleich zu dem, was ich einmal ausgeschüttet habe. In all dieser Zeit haben vier Personen ein Risiko auf sich genommen. Alle Anlagen haben eine Laufzeit von etwa einem Monat. Drei davon erzielten einen Gewinn von etwa ein bis zwei Prozent. Der vierte bekam fünf Prozent.
Ich weiß. Die Systeme sind die einfachsten, mit den bekanntesten Prinzipien.
Aber ich kann nicht sagen, warum ein Expert Advisor bei einer solchen Eröffnung einen Gewinn erzielt, während er bei genau der gleichen Eröffnung vor sechs Monaten keinen Gewinn gemacht hat.
Das ist es, was ich zu erklären versuche: Sorgfältig analysieren, Schwächen jeder Achse finden, Schwächen durch Stärken ersetzen und, sagen wir, 5 produktive Achsen anstelle von 700 fast nutzlosen zusammenstellen... Arbeite an Fehlern, verbessere dich und verbessere dich, sonst wirst du diesen 700 fast nutzlosen Fehlern bis zu deiner Pensionierung nachjagen.)
Ich hatte kaum Investoren - im Verhältnis zu dem, was ich einst hineingesteckt habe, bin ich immer noch nicht im Plus. In all dieser Zeit haben vier Personen ein Risiko auf sich genommen. Alle Anlagen haben eine Laufzeit von etwa einem Monat. Drei von ihnen erzielten einen Gewinn von etwa ein bis zwei Prozent. Der vierte bekam fünf Prozent.
Sie scheinen ein gebildeter Mann zu sein - und so wie ich das sehe, halten Sie alle anderen für dumm. Es gibt immer einen Zweck - den Zweck, den Sie haben, um Investoren anzulocken, ich werde das Internet nicht nach Ihren Referenzen zu diesem Thema durchsuchen (Liga) - aber ich denke, es gibt einen. Es würde Sie nichts kosten, das Signal zu öffnen. Und seit drei Jahren zu diesem Thema - um uns das Ergebnis zu zeigen.