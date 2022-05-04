Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 323
Warum sind UNTERSCHIEDLICHE Systeme auf UNTERSCHIEDLICHEN Paaren?
Dadurch wird es viel schwieriger, den CHARAKTER des Systems zu erkennen.
Entweder alle Systeme an einem Paar oder alle Systeme an allen Paaren. Dann lassen sich die Merkmale der einzelnen Systeme leichter und "natürlicher" herausstellen. Oder übersehe ich etwas?
Die Liga verwendet drei Einstiegstechniken (Kreuzung des aktuellen Kurses mit dem EMA, Berührung der Kanalgrenze, Pending Orders auf Zickzackspitzen) in zwei Richtungen (Trend und Gegenbewegung). Plus vier begleitende Techniken (nachlaufende SL, nachlaufende TP, feste TP-SL, Rollen). Zusammengenommen ergeben sich 3х2х4 = 24 Varianten von TS.
Jedes dieser Systeme wird für ALLE Paare verwendet. 28 Paare werden verwendet, plus bitcoin, und 24 Systeme werden für jedes dieser Paare verwendet. 696 TS insgesamt.
Nur die besten der drei Schnitte werden in den Berichten veröffentlicht. Falls jemand Interesse hat - ich kann das Anleger-Passwort zu den drei Ligakonten (oben, Mitte, unten) zur Verfügung stellen, allerdings sind dort alle Trades "aufgestapelt" und unterscheiden sich durch Magier. Nehmen Sie es heraus, sehen Sie es an, analysieren Sie es.
Ich verstehe. Die Unordnung kommt daher, dass die Fliegen und die Koteletts nicht getrennt sind. Eröffnungssysteme werden anhand der Kursentwicklung nach der Eröffnung bewertet. Mit einem rudimentären Abschlusssystem, nur um die Korrektheit der Eröffnung zu bewerten, nicht die EINNAHMEN. Schließungssysteme werden separat bewertet, indem eine OFFENE Position mit einem minimalen Verlust oder maximalen Gewinn geschlossen wird. Wenn ein gutes CLOSE-System mit einem schlechten OPEN-System kombiniert wird, was lässt sich dann über die GESAMTleistung eines solchen Systems sagen? Wenn ein gutes CLOSE-System mit einem schlechten CLOSE-System kombiniert wird, was kommt dabei heraus? Ein Lied von Zweifeln und "Intuitionen". :)
Ähm ... Ich habe nicht ganz verstanden, was gesagt wurde.
In Liga habe ich eine Reihe von verschiedenen Systemen, die auf die Geschichte getestet werden, und haben einige Demo-Geschichte. Das Wesen meines Handels - die Auswahl der vielversprechendsten Systeme, und die Installation von ihnen auf dem realen Konto. Und die Entfernung von Systemen aus dem realen Konto, die ein inakzeptables Verhalten zeigen.
Die Bewertung der Systeme erfolgt durch einen speziellen integrierten Parameter "Qualität" (in meinen Berichten gibt es einen), der meiner Meinung nach den Erfolg des Handels recht gut widerspiegelt. Ich habe ein anderes Problem. Die Bewertung der Stabilität des Verhaltens.
Ich bin immer wieder auf die Situation gestoßen, dass ein System eine Zeit lang hervorragende Ergebnisse zeigt und dann sein Verhalten fast ins Gegenteil verkehrt. Die Aufgabe besteht darin, Systeme auszuwählen, bei denen solche Ereignisse auf ein Minimum reduziert werden. Um sicherzustellen, dass die ausgewählten Systeme im realen Leben so lange wie möglich funktionieren, wie sie in der Demo und in der Geschichte funktioniert haben.
Leider wird dieses Problem, wie ich bereits sagte, hauptsächlich intuitiv gelöst, und ich irre mich oft. Im letzten Monat scheint mein Hauptkonto jedoch einen gewissen Zuwachs erfahren zu haben. Und wenn es in diesem Tempo weitergeht, ist es möglich, dass ich irgendwann im Herbst mein Signal eröffne.
Ich habe ein anderes Problem. Es geht darum, die Nachhaltigkeit des Verhaltens zu bewerten.
Hey Georgi, lass mich dir eine Idee geben.
Hier ist die Grafik der erwarteten Auszahlungen für den Zeitraum von 2000 bis 2021. Die Anzahl der Angebote ist in der gesamten Reihe gleich.
Die Erwartungshaltung variiert mit der Zunahme der Bewegungsgröße der vorherigen Welle. Fünfstellige Punkte.
Wenn wir den Zeitraum von zwanzig Jahren in mehrere Zeilen unterteilen, ergeben sich folgende Zeilen:
Wie Sie sehen können, stimmen sie nicht überein. Das heißt, dass in verschiedenen Zeiträumen die gleiche Größe der vorangegangenen Welle zu mehr oder weniger gewinnbringenden Geschäften führte.
Es hat sich herausgestellt, dass ein System, das für eine bestimmte Wellengröße eingerichtet ist, im Laufe der Zeit versagen und dann wieder funktionieren kann. Es ist nicht bekannt, wie sich dieses Verhältnis zwischen erwarteter Auszahlung und Wellengröße in Zukunft verändern wird.
Da das Verhältnis aber ständig in Bewegung ist und es viele Stellen gibt, an denen es sich bewegen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich an der richtigen Stelle befindet, geringer als an allen anderen. Und das System wird langsam ausgelaugt.
Wenn man einen großen Zeitraum in kleinere Perioden unterteilt, wird das Bild noch chaotischer. So ist es nun einmal.
Nun, das beweist nur mein Postulat, dass es bei JEDEM System Gewinn- und Verlustperioden gibt, und der Gesamtverlust ist immer größer als der Gesamtgewinn. Und die einzige Möglichkeit, immer Gewinne zu erzielen, ist der ständige Wechsel zwischen den Systemen.
Ja, ich stimme der ersten Aussage zu, aber vielleicht gibt es Varianten, die wir nicht kennen. Und was den Wechsel betrifft, so wissen wir nicht, wohin die erwartete Auszahlung von dem gewählten Parameter abweicht. Zu welchem Zeitpunkt sollten wir die Strategie ändern? Welches wird in diesem Moment funktionieren? Ich denke, das ist eine unlösbare Aufgabe.
Nun... Hier, ich löse es intuitiv... In den letzten Monaten habe ich mich um den Nullpunkt herum bewegt. Im März ging es noch einen Schritt weiter. Mein Hauptkonto hat derzeit einen Stand von 400 Dollar, worüber ich mich natürlich sehr freue. Ich frage mich, wann ich verlieren werde, was ich verdient habe...
für den März - es ging hoch her.
Herzlichen Glückwunsch!