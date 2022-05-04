Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 331
Die Liga ist eine Sammlung aller Arten von TS. Es sind im Wesentlichen die gleichen "Signale", aber im Gegensatz zu den bezahlten Signalen funktionieren meine auf den einfachsten, "dümmsten" Prinzipien. Wie kann die Liga "Druck auf die Signale ausüben" (bezahlt oder frei)?
Also offensichtlich anstelle des TS zur Auswertung der Signale. Wie Sie selbst geschrieben haben, ist es im Wesentlichen dasselbe, der Unterschied ist, dass der TS des Signals eine Blackbox ist, aber eine Box mit Handelsgeschichte und Gewinnen auf einem realen Konto
Ja, der Qualitätsindikator funktioniert für jede Abfolge von Geschäften.
Aber... Nun, bei einem Signal ist die Qualität 0,96, bei einem anderen 1,02, beim dritten 1,25, und... Es heißt nur, dass das dritte Signal in der bekannten Geschichte am besten gehandelt hat und das erste am schlechtesten, aber sie haben alle gut gehandelt. Der erste ist "am Limit", aber akzeptabel, wenn die anderen Faktoren "für" das Signal sind.
Der Qualitätsindikator ist jedoch nur einer der Auswahlfaktoren. Ein wichtiger Faktor sind zum Beispiel inakzeptable SL-Warteschlangen, Drawdown, Warten auf ein Maximum, Warten auf einen neuen Trade in den letzten zwei Jahren. Wie erhält man diese Parameter für ein Signal, wenn die meisten von ihnen keine solche Geschichte haben?
Und intuitive Faktoren? Angenommen, ich schaue mir an, ob sich das System in einem Trend oder einer Flaute befindet und wie sich das Symbol in den letzten Monaten allgemein verhalten hat. Wie kann ich dies am Signal auswerten?
Das heißt, um das Signal so zu bewerten, wie ich die TS von League bewerte, muss ich Zugang zur TS des Signals und zum Code des Roboters haben, der mit diesem Signal arbeitet. Nun, oder ob ich eng mit dem Signalanbieter zusammenarbeite, der mir all diese Daten zur Verfügung stellen wird. Andernfalls kann ich nicht feststellen, wann das Signal für den Handel eingestellt ist und wann es aus dem Handel genommen wird.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die Tabelle der besten TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die Karte der Besten nach Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Beste Qualität im Handel:
Beste Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
George, wie sieht die Bilanz aus? Die Charts scheinen voll zu sein.
Die Charts sind immer oben, sie sind die besten.
Das Gleichgewicht hat sich leider verschlechtert. Ich habe noch nicht alles verbraucht, was ich in einem sehr erfolgreichen März verdient habe, aber das meiste davon ist weg.
Oh, das ist schade. Offensichtlich brauche ich einen Mechanismus, um die Veränderung des Preisbewegungsmusters zu erkennen. Wenn Sie verstehen, wie dieses Zeichen beschrieben wird, was es ist, dann ist es möglich, einen Systemwechsel vorzunehmen. Ich denke, die Aufmerksamkeit sollte in diese Richtung gelenkt werden.
hier ist das Thema der adaptiven TS in den Artikeln:
https://www.mql5.com/ru/articles/143
du wählst das Beste für die Shara aus und triffst ins Schwarze :-)
"Das Gleichgewicht hat sich leider verschlechtert" - das ist der Punkt:
5.4 Es gibt keine Wunder.
Denken Sie daran, dass ein adaptives System kein Gral ist (USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010):
Wenn es in einem anpassungsfähigen System keine rentablen Strategien gibt, ist ihr Einsatz nicht effektiv. Nutzen Sie gewinnbringende Strategien.
George - in deiner einfachsten Chance - Arsch - wird nichts Gutes dabei herauskommen, außer zufällig stark ansteigende Bilanzen deines DEP.