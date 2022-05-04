Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 347
Bisher scheint es so, als ob Sie sich auf Forex und Zufall verlassen.
Nichts hindert die Liga und den Handel auf dieser universellen Handelsansatz, auf 728 TS, und in den normalen Handel an der Moskauer Börse auf die Futures engagieren!
Ja, und da kann die Liga durchaus funktionieren! Es ist genauso notwendig, drei Demokonten mit League Divisionen zu eröffnen, und genauso notwendig, für jedes Symbol 24 TS zu setzen. Und dann - wählen Sie die, die funktionieren. Aber dafür habe ich nicht mehr die Mittel. Aber wenn es um die Abhebung von Gewinnen vom Konto geht - dann können wir nachdenken. Im günstigsten Fall wird dies erst im nächsten Jahr der Fall sein. Das werden wir dann sehen.
Ich kann Ihnen einen Link zu meinem Alpari-Hauptkonto geben. Es gibt jetzt 27 der besten TKs in der Liga. Sie können ihn sogar selbst finden - er befindet sich im Alpari-Ranking. PAMM heißt Start_2016 (mit einem Unterstrich, funktioniert seit Anfang 2016, und es stellt sich heraus, dass es einen PAMM mit demselben Namen gibt, aber mit einem Leerzeichen, der damals funktionierte, aber längst geschlossen ist).
Ich danke dir, Georgy, für deine Offenheit. Ich werde es für alle Fälle im Hinterkopf behalten, aber ich bin kein beneidenswerter Mensch, der in die Geldbörsen anderer Leute schaut. Ich bin daran interessiert, die Aktionen der Spieler zu beobachten, um interessante Ideen zu bekommen oder ihre Fehler zu sehen, damit ich sie nicht wiederhole.
Oh, schon besser!
Das Leben wird besser, Vladimir.Georges, gut gemacht!
Das Leben wird besser, Vladimir.Gut gemacht, Georges!
Ich habe jetzt 30TS der Liga auf meinen Grundstücken.
Ich habe meine Auswahlkriterien vor kurzem etwas geändert - jetzt schaue ich nur noch auf die "kritischen Parameter" der letzten sechs Monate. Denn nach meinen Beobachtungen ist es genau ein halbes Jahr - der Zeitraum, nach dem sich das Verhalten der meisten TZ gravierend ändert. Außerdem habe ich dem Händler die TCs auf den Tisch gelegt, die nach den Ergebnissen historischer Tests in der Oberklasse liegen. Es ist oft unklug, solche TK in die oberste Liga zu stecken und abzuwarten, um sie dann nach einiger Zeit in das echte Spiel zu schicken.
Georgiy Merts #:
Denn nach meiner Beobachtung ist ein halbes Jahr der Zeitraum, nach dem die meisten TZs ihr Verhalten gravierend ändern.
Dann lautet das Motto: in den letzten 5 Monaten optimieren, dann einen Monat lang profitieren und dann wieder optimieren!
Dann lautet das Motto: in den letzten 5 Monaten optimieren, dann einen Monat lang profitieren, dann wieder optimieren!
Zhora macht es fast genau so. Oder aber er überoptimiert, wenn das Portfolio beginnt, Geld zu verlieren. Es empfiehlt sich, die durchschnittliche Lebensdauer aller Indikatoren zu betrachten. Ich glaube aber, dass die an die Indizes gebundenen Daten nicht gespeichert wurden. Wenn die Daten verfügbar sind, können Sie sie einsehen).
Im Allgemeinen handelt es sich um keine kleine Aufgabe.