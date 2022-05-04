Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 324
Ich habe bereits darüber nachgedacht, den Geräuschpegel des Diagramms der jüngsten Vergangenheit zu messen. Wie groß ist die maximale Reichweite des Kanals, wie groß ist die mittlere Reichweite. Vielleicht beeinflusst dies die Funktionsweise der Strategie.
Und ich habe es aufgegeben, zu versuchen, "den Markt zu verstehen". Ich habe eine ganze Reihe verschiedener Systeme aufgebaut, wobei ich bewusst die einfachsten genommen habe und mich nicht darauf konzentriert habe, herauszufinden, wie man das System zum Laufen bringt, sondern wie man aus den bereits funktionierenden Systemen auswählen kann.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Das Beste nach Qualitätstabelle:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Die älteste TS-Karte:
Interessant...
Ich hatte im März großes Glück auf meinem realen Hauptkonto, ich habe bereits über +50% gemacht und den Betrag auf $400 gebracht, während das Margin-Level nie unter 1500% gefallen ist und normalerweise über 2000% liegt. Ich bin eindeutig 'in Fahrt gekommen'. Wir werden sehen, wie lange ich es schaffe, darin zu bleiben, und wann ich wieder auf die üblichen 300 Dollar komme.
Wenn es so läuft, oder zumindest halb so gut, werde ich bis zum Ende des Sommers ein Signal eröffnen...
Komm schon, George, bring wenigstens etwas auf die Welt.
Hm... Im Herbst wird das Huhn gezählt. Bisher hatte ich Glück, und ich helfe dem Experten mit meinen Händen". Jeden Moment wird mich das Glück verlassen, und ich werde wieder bei den 300 sein, die ich im Februar hatte. Was schulde ich Ihnen? Wenn ich aus der Flaute herauskomme, werden wir über ein Signal nachdenken...
Ich schätze, wir werden ihn nie wieder sehen.
Das ist durchaus möglich. Wozu brauchen Sie es? Du meldest dich nicht an.
Und ich würde anderen nicht raten, das Gleiche zu tun. Ich bin erstaunt über Ihre Geduld, da Sie schon seit vielen Jahren von der Idee einer Lösung genervt sind.
Worüber machen Sie sich dann Sorgen, wenn ich ihn öffne? Es wird 50 Dollar kosten, was bedeutet, dass es nur dann Sinn macht, so viel für ein Abonnement zu zahlen, wenn der reale Wert von uns 5.000 Dollar erreicht, was nie der Fall sein wird.Mir gefällt die Idee mit dem Fix sehr gut, und ich habe sie weiterverfolgt. Ich verkaufe es nicht, im Gegensatz zu dir...
Worüber machen Sie sich dann Sorgen, wenn ich ihn öffne? Es wird 50 Dollar kosten, was bedeutet, dass es nur dann Sinn macht, so viel für ein Abonnement zu zahlen, wenn der reale Wert von uns 5.000 Dollar erreicht, was nie der Fall sein wird.