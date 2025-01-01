InfoInteger

지정한 정수 유형 속성 값 가져오기.

bool InfoInteger(

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long& var

) const

매개변수

prop_id

[in] ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER 열거의 정수 유형 속성 ID.

var

[out] 결과를 배치할 long 유형 변수에 대한 참조.

값 반환

성공하면 true, 속성 값을 가져오지 못하면 false.

참고

거래는 티켓 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 메스드를 사용하여 선택해야 합니다.