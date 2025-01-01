MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCDealInfoInfoInteger
- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoInteger
指定された整数型プロパティの値を取得します。
bool InfoInteger(
パラメータ
prop_id
[in] 整数型プロパティの識別子（ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER 列挙値）
var
[out] 結果を受け取る long 型変数への参照
戻り値
成功の場合は true、プロパティ値が取得できなかった場合は false
注意事項
約定は Ticket（チケットによる選択）または SelectByIndex（インデックスによる選択）メソッドで選択されるべきです。