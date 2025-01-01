Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>RemoveAt CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort RemoveAt Entfernt das angegebene Element nach dem angegebenen Index aus der Liste. bool RemoveAt( const int index // Index ); Parameter index [in] Index des Elements, das entfernt wird. Rückgabewert Wenn erfolgreich true, andernfalls false. Remove RemoveRange