Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCArrayList<T>RemoveAt 

RemoveAt

Entfernt das angegebene Element nach dem angegebenen Index aus der Liste.

bool RemoveAt(
   const int  index     // Index
   );

Parameter

index

[in]  Index des Elements, das entfernt wird.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.